Возраст женщины: основные типы старения кожи и 3 упражнения для возвращения молодости

Поставьте локти на стол и наклоните голову, чтобы привести мышцы задней поверхности шеи в расслабленное состояние.

Растопырьте пальцы и расположите руки в области висков. Представьте, что пальцы превратились в зубья гребня и вам необходимо причесаться. Перемещайте пальцы расчесывающими движениями вверх, стараясь собрать на макушке вместе с волосами напряженные ткани.

При соединении пальцев скрутите волосы в пучок и потяните вверх, оставаясь в таком положении около 10 секунд. Для достижения эффекта лифтинга следует выполнить от 5 до 10 качественных глубоких проходок.

Прием 2. «Лифтинг скуловой области»