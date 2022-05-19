Возраст женщины: основные типы старения кожи и 3 упражнения для возвращения молодости
«Уверена, что для сохранения молодости важно учитывать особенности своего лица, а именно строение костной и мышечной структур».
Анастасия Дубинская
Психофизиолог, руководитель школы естественного омоложения «Ревитоника»
Всего существует 5 типов старения, остановимся подробно на 3 самых распространенных.
Мелкоморщинистый тип лица
Этим женщинам нередко завидуют в молодости из-за худобы и заостренных черт лица. Но с течением времени худоба превращается в изможденность: «провалившиеся» щеки и плоское лицо никого не красит. У таких людей кожа тонкая и чувствительная, поэтому с возрастом ей характерно появление пигментации, желтоватого оттенка и сосудистых сеточек.
Мускульный тип лица
Уже само название типа лица говорит о том, что с мышцами там все в порядке. Хороший мышечный каркас обеспечивает четкий овал лица, высокие скулы и выраженную линию подбородка. Но с возрастом сильный мышечный спазм приводит к искажению черт лица. Застывшая, ограниченная мимика. Гипертонус мышц-депрессоров провоцирует образование «складок скорби». Появляются деформации в нижней части лица: уплотнения в щечной области, «брыли», подвисы. Скуловая кость образует выступ, препятствующий оттоку жидкости из окологлазничной области в нижнюю треть лица: скуловые отеки, малярные мешки.
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Деформационный тип старения кожи
Обладательницы этого типа лица отличаются широким овалом и тяжелой линией нижней челюсти и подбородка. Таким женщинам нельзя резко менять вес: овал лица сразу потеряет четкие контуры. В целом у них хорошо развит подкожно-жировой слой. С годами у таких людей появляются складки на шее, отеки и нависающие веки, носогубные складки становятся резко выраженными. Каким бы ни был тип старения, женщина может использовать экспресс-комплекс из трех приемов для моментального преображения. Эти упражнения пригодятся тем, кто собирается на важное мероприятие и хочет выглядеть подтянуто и молодо.
Прием 1. «Брегма-лифтинг»
Поставьте локти на стол и наклоните голову, чтобы привести мышцы задней поверхности шеи в расслабленное состояние.
Растопырьте пальцы и расположите руки в области висков. Представьте, что пальцы превратились в зубья гребня и вам необходимо причесаться. Перемещайте пальцы расчесывающими движениями вверх, стараясь собрать на макушке вместе с волосами напряженные ткани.
При соединении пальцев скрутите волосы в пучок и потяните вверх, оставаясь в таком положении около 10 секунд. Для достижения эффекта лифтинга следует выполнить от 5 до 10 качественных глубоких проходок.
Прием 2. «Лифтинг скуловой области»
Цель приема: разгладить среднюю часть лица, поднять ткани в более высокое положение, уменьшить носогубные складки и скуловые отеки в подглазничной области.
Поставьте основание ладони на подглазничную область так, чтобы центр ладони был прижат к крылу носа. Ладонь второй руки прижмите к затылочной области. Разминающими массажными движениями направьте основание ладони вверх по подглазничной области, далее по скуловой и височной областям. Выполните от 5 до 8 таких проходок с каждой стороны лица.
Не заламывайте кожные складки в области глаз. В исходном положении сразу разглаживайте ткани под рукой.
Прием 3. «Лимфатическая помпа»
Прием требует предварительного смачивания лица водой. Рабочей областью будет являться средняя часть лица, куда нужно поставить пальцы рук. Выполняйте мягкие прожимающие движения, направленные вглубь лица. Так происходит стимуляция вывода жидкости из тканей щек. Затем поставьте ладони на щеки и сделайте протягивающие, словно выжимающие движения от центра к ушам. Ощущения должны быть комфортными.
Чередуйте три прожимающих и три протягивающих движения для хорошего тонуса и натяжения тканей.
Цель этого упражнения — разгладить лицо, выровнять его контур, привести в баланс ткани в средней и нижней части. Кроме того, дополнительным эффектом женщины отмечают приобретенную упругость и здоровый цвет лица.
Фото: freepik.com