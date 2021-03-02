Веганские кремы для рук за 760 рублей и еще 10 актуальных бьюти-новинок марта
Лимитированная коллекция MAC x Harris Reed
Фото: Губные помады Lipstick х 3: From Harris With Love. Цена: 1890 рублей. Кремовая основа Cream Colour Base x 2: Embrace Your Duality. Цена: 2050 рублей. Палетка теней x 9 Eye Shadow: Fighting For The Beauty Of Fluidity. Цена: 3500 рублей. Карандаш для глаз Eye
Харрис Рид, дизайнер, отрицающий гендерные стереотипы, совсместно с брендом создали лимитированную коллекцию декоративной косметики, которая поможет вам выразить свою индивидуальность. Средства макияжа вдохновлены романтизмом глэм-рока и заключены в роскошные упаковки. В коллекции: губные помады в трех оттенках, кремовая основа, палетка теней и карандаш для глаз.
Регенерирующий дневной крем Extra-Firming Energy от CLARINS
Новинка объединяет в себе все, в чем нуждается женская кожа после 40 лет, чтобы выглядеть великолепно: упругость, сияние, тонус. Современные «Чудо-женщины» оценят его многофункциональность. В основе его формулы – растительные экстракты, которые оказывают комплексное омолаживающее воздействие на кожу.
Сыворотка с экзосомами EXO youth restore serum от HELEO4
Сыворотка с экзосомами EXO youth restore serum от HELEO4 Инновационная разработка российских ученых. Сыворотка с высокой концентрацией активных компонентов — экзосом. Это межклеточные мессенджеры, передающие информацию внутри нашего организма от одной клетки к другой. Они перепрограммируют старые клетки, посылая им сигналы о том, какой структурой, свойствами и информацией должна обладать молодая клетка. В результате замедляются все процессы старения.
Коллекция ароматов Allegra от Bvlgari
Новые ароматы – это ода Италии. Созданные Мастером-парфюмером Жаком Кавалье композиции окутывают очарованием итальянского приключения, в котором вы ощущаете заряжающие лучи средиземноморского солнца (Riva Solare), трепет любви по-итальянски (Fiore D’Amore), умиротворяющее удовольствие от итальянских сладостей (Dolce Estasi), радость аперитива на закате в Риме (Rock’N’Rome) и очарование венецианского праздника (Fanstasia Veneta).
Веганские кремы для рук Re:Proust от FRUDIA
Масло Ши и 100% натуральные ингредиенты в составе крема, эфирные масла сандалового дерева и ромашки дарят рукам невероятный аромат и эффективное увлажнение в течение всего дня, а также разглаживают кожу, имеют успокаивающий эффект, а ромашка активно заживляет и бережет нежную кожу рук. Подходит для веганов.
Увлажняющий крем-гель с комплексом кислот Superwatergel от GLAMGLOW
Американский бренд уловил тенденцию на минимализм в уходе и разработал мультифункциональное средство, которое не только моментально увлажняет кожу, как можно догадаться из названия, но и борется с несовершенствами благодаря кислотам в составе. Прощайте, прыщики, высыпания и жирный блеск!
Новая туалетная вода для мужчин H24 от Hermès
Парфюмерная новинка – по-настоящему долгожданна: с момента выхода последнего мужского аромата в коллекции бренда прошло целых 14 лет. Он отличается своими шероховатостями, но при этом живой, чувственный и яркий. В пирамиде солируют три ноты – мускатный шалфей, абсолют нарцисса и эфирное масло розового дерева. Кстати, парфюмерную композицию создала женщина, для которой опыт составления ароматов для сильной половины человечества стал премьерой.
Тушь для ресниц нового поколения Lash Condom Mascara от Vera Beauty
Новинка, по словам производителя, идеально наносится, безупречно держится и легко смывается теплой водой. Специальная формула позволяет «запечатать» каждую ресничку от корней до самых кончиков, визуально удлиняя и подкручивая их и не позволяя туши растекаться, скатываться или осыпаться.
Весенняя коллекция лаков Nailor
Европейский бренд выпустил очень позитивную весенне-летнюю коллекцию с воодушевляющим названием Under The Spring Sun. Источником вдохновения для нее стала картина знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка «Солнце». В ней пять оттенков, которые знаменуют собой обновление природы и долгожданные теплые дни, в центре, естественно, жизнерадостный желтый.
Гамма средств для ухода за осветленными волосами Platinum Blond от EVO Fabuloso
Специально для блондинок бренд создал коллекцию средств для волос, в которую вошли интенсивно тонирующий шампунь, который мгновенно нейтрализует желтые оттенки и делает локоны послушными, и бальзам-уход, который поддерживает и усиливает оттенок светлых и обесцвеченных волос, а также питает, восстанавливает их.
Подтягивающий скраб «Ритуал Энергии» от Zeitun
В формулу новинки вошли ценные масла грейпфрута, апельсина, манго и ментола обеспечивает удаление ороговевшего слоя эпидермиса, активный антицеллюлитный массаж с приятным охлаждающим эффектом, способствует выведению лишней жидкости из организма и заметно уменьшает эффект «апельсиновой корки».
Фото: depositphotos; архив пресс-служб
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