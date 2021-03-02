Веганские кремы для рук за 760 рублей и еще 10 актуальных бьюти-новинок марта

Сыворотка с экзосомами EXO youth restore serum от HELEO4 Инновационная разработка российских ученых. Сыворотка с высокой концентрацией активных компонентов — экзосом. Это межклеточные мессенджеры, передающие информацию внутри нашего организма от одной клетки к другой. Они перепрограммируют старые клетки, посылая им сигналы о том, какой структурой, свойствами и информацией должна обладать молодая клетка. В результате замедляются все процессы старения.

Коллекция ароматов Allegra от Bvlgari