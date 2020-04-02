Успокаивающая сыворотка, вуаль для лица и еще 8 впечатляющих бьюти-новинок апреля
Линейка средств для восстановления кожи Vital Aid TM от Dr.Jart+
Это уникальная линейка из 6 средств для лица с 5 видами гиалуроновой кислоты и комплексом пробиотических ферментов Jartbiome, цель которых — защитить кожу от негативного внешнего воздействия окружающей среды, поддержать ее молодость и здоровье. Полезные бактерии способствуют созданию защитного кожного барьера. В линейку входят: увлажняющий биом-тоник с бустером, интенсивная увлажняющая биом-эссенция с бустером, интенсивная увлажняющая биом-сыворотка, увлажняющий корректирующий биом-крем для глаз, легкий увлажняющий биом-крем и ночная интенсивная увлажняющая биом-маска.
Новый аромат L’Ombre des Merveilles, Hermès
Новое творение парфюмера Кристин Нажель — это глоток весенней свежести, заключенный во флакон-неваляшку, похожий на звездную линзу. В его композиции — смесь разных сортов черного чая, смолы ладана и чувственных бобов тонка. Этот аромат окутает вас будто нежная кашемировая вуаль, и это то, что нужно всем в предчувствии тепла.
Компактная матирующая пудра Poudre de Beauté Mat Naturel от Gucci Makeup
В коллекции бьюти-средств Gucci пополнение. На сей раз легендарный бренд представил пудру для всех типов кожи с матовым финишем, упакованную в солидный граненый футляр золотого цвета с розовой крышкой. Внутри — мягкий спонж. Средство представлено в 12 оттенках, так что каждый сможет найти идеально подходящий.
Маска-пленка с лифтинг-эффектом Galaxy Star Mask от Nanoasia
Это отличное средство для базового ухода, которое подойдет для любого типа кожи и возраста. Оказывает отшелушивающее, тонизирующее, антибактериальное, ранозаживляющее действие. Способствует активизации синтеза фибробластов, разглаживает морщины и предотвращает появление новых морщин, улучшает тургор и тонус кожи. Активные компоненты маски очищают кожу от отмерших частичек, тем самым ускоряя процесс регенерации, а также процессы синтеза коллагена и эластина.
Тушь для ресниц Passioneyes Intense Volume от Dolce&Gabbana
Новая тушь увеличивает объем ресниц и способна, как уверяют ее создатели, сделать взгляд каждой женщины еще более соблазнительным. Она мгновенно придает ресницам стойкий и выразительный объем, увеличивая их на 146%. Мягкая щеточка в форме песочных часов бережно захватывает все ресницы без исключения, делая их визуально более густыми, при этом они не будут ломаться.