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Успокаивающая сыворотка, вуаль для лица и еще 8 впечатляющих бьюти-новинок апреля

Из-за вынужденной самоизоляции и многочисленных новостей о коронавирусе все мы как-то и не заметили, как подкрался апрель. Между тем, кое-где уже можно обнаружить первоцветы и совсем скоро на деревьях появится нежная зелень. И хотя сейчас все мы вынуждены сидеть дома, это не повод забывать о себе и не интересоваться косметическими новинками, которые, несмотря ни на что, все же выходят. В традиционном ежемесячном обзоре на Passion.ru — 10 самых интересных бьюти-запусков месяца, которые уже можно найти в онлайн-магазинах.

Линейка средств для восстановления кожи Vital Aid TM от Dr.Jart+

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Увлажняющий биом-тоник с бустером. Цена: 3975 рублей.

Это уникальная линейка из 6 средств для лица с 5 видами гиалуроновой кислоты и комплексом пробиотических ферментов Jartbiome, цель которых — защитить кожу от негативного внешнего воздействия окружающей среды, поддержать ее молодость и здоровье. Полезные бактерии способствуют созданию защитного кожного барьера. В линейку входят: увлажняющий биом-тоник с бустером, интенсивная увлажняющая биом-эссенция с бустером, интенсивная увлажняющая биом-сыворотка, увлажняющий корректирующий биом-крем для глаз, легкий увлажняющий биом-крем и ночная интенсивная увлажняющая биом-маска.

Новый аромат L’Ombre des Merveilles, Hermès

Аромат L'Ombre des Merveilles, Hermès. Цена: 11 860 рублей.

Новое творение парфюмера Кристин Нажель — это глоток весенней свежести, заключенный во флакон-неваляшку, похожий на звездную линзу. В его композиции — смесь разных сортов черного чая, смолы ладана и чувственных бобов тонка. Этот аромат окутает вас будто нежная кашемировая вуаль, и это то, что нужно всем в предчувствии тепла.

Компактная матирующая пудра Poudre de Beauté Mat Naturel от Gucci Makeup

Матирующая пудра Poudre de Beauté Mat Naturel, Gucci Makeup. Цена: 4200 рублей. В продаже с 1 апреля.

В коллекции бьюти-средств Gucci пополнение. На сей раз легендарный бренд представил пудру для всех типов кожи с матовым финишем, упакованную в солидный граненый футляр золотого цвета с розовой крышкой. Внутри — мягкий спонж. Средство представлено в 12 оттенках, так что каждый сможет найти идеально подходящий.

Маска-пленка с лифтинг-эффектом Galaxy Star Mask от Nanoasia

Маска-пленка с лифтинг-эффектом Galaxy Star Mask, Nanoasia. Цена: по запросу.

Это отличное средство для базового ухода, которое подойдет для любого типа кожи и возраста. Оказывает отшелушивающее, тонизирующее, антибактериальное, ранозаживляющее действие. Способствует активизации синтеза фибробластов, разглаживает морщины и предотвращает появление новых морщин, улучшает тургор и тонус кожи. Активные компоненты маски очищают кожу от отмерших частичек, тем самым ускоряя процесс регенерации, а также процессы синтеза коллагена и эластина.

Тушь для ресниц Passioneyes Intense Volume от Dolce&Gabbana

Тушь для ресниц Passioneyes Intense Volume от Dolce&Gabbana. Цена: от 2730 рублей.

Новая тушь увеличивает объем ресниц и способна, как уверяют ее создатели, сделать взгляд каждой женщины еще более соблазнительным. Она мгновенно придает ресницам стойкий и выразительный объем, увеличивая их на 146%. Мягкая щеточка в форме песочных часов бережно захватывает все ресницы без исключения, делая их визуально более густыми, при этом они не будут ломаться.

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