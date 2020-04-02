Успокаивающая сыворотка, вуаль для лица и еще 8 впечатляющих бьюти-новинок апреля

Из-за вынужденной самоизоляции и многочисленных новостей о коронавирусе все мы как-то и не заметили, как подкрался апрель. Между тем, кое-где уже можно обнаружить первоцветы и совсем скоро на деревьях появится нежная зелень. И хотя сейчас все мы вынуждены сидеть дома, это не повод забывать о себе и не интересоваться косметическими новинками, которые, несмотря ни на что, все же выходят. В традиционном ежемесячном обзоре на Passion.ru — 10 самых интересных бьюти-запусков месяца, которые уже можно найти в онлайн-магазинах.