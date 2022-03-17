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Тоньше и короче: 2 упражнения, которые помогут изменить форму носа без пластики

Исчерпывающая инструкция от эксперта (видео прилагается)
Женщины с грустью замечают, что с возрастом меняются не только овал лица и состояние кожи, но и форма глаз, ушей, носа. Причем не в лучшую сторону. Красавицам кажется, что нос становится похожим на картофелину и с ним точно надо что-то делать. Мало кто знает, что приподнять кончик носа, скорректировать форму и визуально уменьшить нос можно и без операций. С помощью научного подхода, практики и собственных рук можно сделать носик изящнее и улучшить его форму.
Тоньше и короче: 2 упражнения, которые помогут изменить форму носа без пластики

Анастасия Дубинская

Ученый-психофизиолог, специалист по нейромышечной реабилитации лица. Ведущий практикующий эксперт по антивозрастному массажу. Основатель и руководитель школы естественного омоложения «Ревитоника».

Прежде чем разбирать конкретные массажные упражнения, стоит уточнить некоторые анатомические особенности.

Что происходит с лицевым скелетом с годами

Грушевидное отверстие в середине черепа с возрастом расширяется. Так как носовые кости состоят из пористой губчатой костной ткани, с течением времени происходит резорбция. Размер носовых костей уменьшается и убывает в объеме. Визуально кажется, что нос выдвинулся вперед, а кончик его опустился.

Как меняется состояние мышц в этой области

С годами мышцы вокруг носа спазмируются и укорачиваются. Стрессы, активная мимика оставляют заметные следы на всем лице, и нос не исключение. Морщить носик — это как раз в духе женщин. Сами того не замечая, они меняют форму своего носа.

Тоньше и короче: 2 упражнения, которые помогут изменить форму носа без пластики

Фото: freepik.com

А что с оттоком жидкости

С возрастом из-за перенапряжения мышц в этой области отток жидкости, который идет по боковой поверхности носа, нарушается. Лимфа начинает накапливаться, и, соответственно, нос выглядит отекшим, опухшим. Для того чтобы вернуть носу изящество, клубок проблем нужно раскручивать в обратном порядке. Лучше всего начинать с избавления от отека. Как только уйдут барьеры для свободной циркуляции жидкостей, восстановится лимфоток, и форма носа изменится в лучшую сторону. Остановить разрушение костной ткани тоже можно с помощью специальных упражнений: использовать для укрепления костной ткани можно надкостничный массаж. И, конечно, работа над расслаблением мышц поможет привести нос к желаемой форме. Кардинальные изменения, например, убрать горбинку или сделать нос покороче, бесспорно, требуют помощи хирурга, а вот улучшить форму носа, устранив отек, вернуть его «молодое» состояние можно с помощью всего двух весьма эффективных приемов. Берите на заметку!

Прием 1. «Уменьшение носогубного бортика»

Суть приема — удлинить укоротившиеся мышцы боковой поверхности носа, чтобы восстановить его правильную форму.

Как определить рабочую область: найдите угол глаза, отступите от этой точки полсантиметра вниз. Здесь начинается носослезная борозда.

Как выполнять: поставьте указательный палец одной руки на рабочую область, Палец второй руки поставьте чуть ниже. Надавите на подушечки пальцев в течение 2-3 секунд, словно хотите погрузить пальцы глубоко в ткань. Выполните нижним пальцем проходку вниз вдоль боковой поверхности носа, верхний палец стоит на месте, он фиксирует ткани. Сделайте 5 глубоких медленных проходок. У вас должно быть ощущение плотного контакта с тканями. Дышите спокойно. Вы можете почувствовать под пальцами уплотнения, бугры — раскатывайте и разминайте их. Из-за усиления кровотока может отделяться слизь из носа или, наоборот, нос может заложить. Ощущения должны быть комфортные. После проходок легкими движениями расправьте ткани.

Поменяйте сторону и повторите прием.

Рекомендации: крем и масло использовать не нужно, чтобы случайно палец не соскользнул в сторону глаза. Не допускайте поверхностного скольжения — проходки должны быть очень медленными и глубокими. Родинки обходите стороной.

Прием является главным инструментом для уменьшения носогубных складок, поскольку очень глубоко прорабатывает мышцы, расположенные вдоль боковой поверхности носа.

Прием 2. Устранение носогубных складок и коррекция формы носа

Суть приема — глубокая проработка мышц, лежащих вдоль боковой поверхности носа.

Как определить рабочую область и исходное положение: рот откройте в позиции звука О, поставьте подушечки указательных пальцев возле крыльев носа.

Как выполнять: сделайте 5-6 разминающих вращательных движений от центра к периферии, как бы раскрывая нос. Затем начинайте продвигаться такими же вращательными движениями снизу вверх, хорошенько разминая мышцы по боковой поверхности носа. Ведите движение в сторону внутренних уголков глаз. Разминайте с очень маленьким шагом, не спешите. Это должны быть глубокие, качественные разминания, а не поверхностное скольжение по коже. Дойдя до уголков глаз, также выполните 5-6 вращательных движений. В завершение приема единым движением направьте все ткани по сторонам носа вниз.

Упражнение способствует:

  • уменьшению отечности под глазами;
  • разглаживанию носослезной борозды;
  • улучшению кровотока в области носовых пазух;
  • сглаживанию «бортика» у крыльев носа;
  • уменьшению носогубных складок;
  • улучшению формы носа за счет уменьшения отека.

Рекомендации: отложите выполнение приема при простудных и кожных заболеваниях, чтобы исключить риск распространения инфекции в организме.

Как часто выполнять: 2-3 минуты 1 раз в день.

Фото: freepik.com

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