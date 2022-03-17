Тоньше и короче: 2 упражнения, которые помогут изменить форму носа без пластики

Прежде чем разбирать конкретные массажные упражнения, стоит уточнить некоторые анатомические особенности.

Что происходит с лицевым скелетом с годами

Грушевидное отверстие в середине черепа с возрастом расширяется. Так как носовые кости состоят из пористой губчатой костной ткани, с течением времени происходит резорбция. Размер носовых костей уменьшается и убывает в объеме. Визуально кажется, что нос выдвинулся вперед, а кончик его опустился.

Как меняется состояние мышц в этой области

С годами мышцы вокруг носа спазмируются и укорачиваются. Стрессы, активная мимика оставляют заметные следы на всем лице, и нос не исключение. Морщить носик — это как раз в духе женщин. Сами того не замечая, они меняют форму своего носа.