Тоньше и короче: 2 упражнения, которые помогут изменить форму носа без пластики

Тоньше и короче: 2 упражнения, которые помогут изменить форму носа без пластикиИсчерпывающая инструкция от эксперта (видео прилагается)
Анастасия Дубинская
Ученый-психофизиолог, специалист по нейромышечной реабилитации лица. Ведущий практикующий эксперт по антивозрастному массажу. Основатель и руководитель школы естественного омоложения «Ревитоника».
Прежде чем разбирать конкретные массажные упражнения, стоит уточнить некоторые анатомические особенности.
Что происходит с лицевым скелетом с годами
Грушевидное отверстие в середине черепа с возрастом расширяется. Так как носовые кости состоят из пористой губчатой костной ткани, с течением времени происходит резорбция. Размер носовых костей уменьшается и убывает в объеме. Визуально кажется, что нос выдвинулся вперед, а кончик его опустился.
Как меняется состояние мышц в этой области
С годами мышцы вокруг носа спазмируются и укорачиваются. Стрессы, активная мимика оставляют заметные следы на всем лице, и нос не исключение. Морщить носик — это как раз в духе женщин. Сами того не замечая, они меняют форму своего носа.
Фото: freepik.com
А что с оттоком жидкости
С возрастом из-за перенапряжения мышц в этой области отток жидкости, который идет по боковой поверхности носа, нарушается. Лимфа начинает накапливаться, и, соответственно, нос выглядит отекшим, опухшим. Для того чтобы вернуть носу изящество, клубок проблем нужно раскручивать в обратном порядке. Лучше всего начинать с избавления от отека. Как только уйдут барьеры для свободной циркуляции жидкостей, восстановится лимфоток, и форма носа изменится в лучшую сторону. Остановить разрушение костной ткани тоже можно с помощью специальных упражнений: использовать для укрепления костной ткани можно надкостничный массаж. И, конечно, работа над расслаблением мышц поможет привести нос к желаемой форме. Кардинальные изменения, например, убрать горбинку или сделать нос покороче, бесспорно, требуют помощи хирурга, а вот улучшить форму носа, устранив отек, вернуть его «молодое» состояние можно с помощью всего двух весьма эффективных приемов. Берите на заметку!
Прием 1. «Уменьшение носогубного бортика»
Суть приема — удлинить укоротившиеся мышцы боковой поверхности носа, чтобы восстановить его правильную форму.
Как определить рабочую область: найдите угол глаза, отступите от этой точки полсантиметра вниз. Здесь начинается носослезная борозда.
Как выполнять: поставьте указательный палец одной руки на рабочую область, Палец второй руки поставьте чуть ниже. Надавите на подушечки пальцев в течение 2-3 секунд, словно хотите погрузить пальцы глубоко в ткань. Выполните нижним пальцем проходку вниз вдоль боковой поверхности носа, верхний палец стоит на месте, он фиксирует ткани. Сделайте 5 глубоких медленных проходок. У вас должно быть ощущение плотного контакта с тканями. Дышите спокойно. Вы можете почувствовать под пальцами уплотнения, бугры — раскатывайте и разминайте их. Из-за усиления кровотока может отделяться слизь из носа или, наоборот, нос может заложить. Ощущения должны быть комфортные. После проходок легкими движениями расправьте ткани.
Поменяйте сторону и повторите прием.
Рекомендации: крем и масло использовать не нужно, чтобы случайно палец не соскользнул в сторону глаза. Не допускайте поверхностного скольжения — проходки должны быть очень медленными и глубокими. Родинки обходите стороной.
Прием является главным инструментом для уменьшения носогубных складок, поскольку очень глубоко прорабатывает мышцы, расположенные вдоль боковой поверхности носа.
Прием 2. Устранение носогубных складок и коррекция формы носа
Суть приема — глубокая проработка мышц, лежащих вдоль боковой поверхности носа.
Как определить рабочую область и исходное положение: рот откройте в позиции звука О, поставьте подушечки указательных пальцев возле крыльев носа.
Как выполнять: сделайте 5-6 разминающих вращательных движений от центра к периферии, как бы раскрывая нос. Затем начинайте продвигаться такими же вращательными движениями снизу вверх, хорошенько разминая мышцы по боковой поверхности носа. Ведите движение в сторону внутренних уголков глаз. Разминайте с очень маленьким шагом, не спешите. Это должны быть глубокие, качественные разминания, а не поверхностное скольжение по коже. Дойдя до уголков глаз, также выполните 5-6 вращательных движений. В завершение приема единым движением направьте все ткани по сторонам носа вниз.
Упражнение способствует:
- уменьшению отечности под глазами;
- разглаживанию носослезной борозды;
- улучшению кровотока в области носовых пазух;
- сглаживанию «бортика» у крыльев носа;
- уменьшению носогубных складок;
- улучшению формы носа за счет уменьшения отека.
Рекомендации: отложите выполнение приема при простудных и кожных заболеваниях, чтобы исключить риск распространения инфекции в организме.
Как часто выполнять: 2-3 минуты 1 раз в день.
Фото: freepik.com