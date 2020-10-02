Страстный аромат, гамма для волос и еще 8 ярких бьюти-новинок октября

Середина осени подкралась незаметно, и, несмотря на то, что за окном уже октябрь, погода стоит волшебная, а золотой пожар листьев не может не радовать глаз. Стоит отметить, что это время не только засыпания природы, но и традиционного выхода большого количества бьюти-новинок, каждая из которых одна интереснее другой. Редакция Passion.ru выбрала 10 наиболее любопытных из них, чтобы вы знали, на что смотреть на косметических полках.