Страстный аромат, гамма для волос и еще 8 ярких бьюти-новинок октября
Новая коллекция ароматов от Miller&Bertaux
Французский бренд парфюмерии, созданный творческим тандемом страстных любителей путешествий Франсисом Миллером и Патриком Берто, посвящен «краскам жизни» – всему, что вдохновляет творческих людей: картинам, историям, целым странам. В коллекции – 13 ароматов, которые можно как носить по отдельности, так и смешивать между собой и получать совершенно новые композиции.
Лифтинг-сыворотка с икорным экстрактом Skin Caviar Liquid Lift от La Prairie
Формула новинки от люксового швейцарского бренда включает в себя два мощных компонента икры, который обеспечивает непревзойденный эффект лифтинга и визуально восстанавливает утраченный объем кожи, насыщая ее жизненной силой. Текстура крема очень нежная и моментально впитывается.
Коллекция средств для лица и тела от Ansaligy
Бренд косметики, основанный Тиной Канделаки, презентовал линейку из 5 новых продуктов, в которую вошли патчи для глаз «Шпинатный релакс», которые тонизируют, омолаживают, осветляют и увлажняют кожу; дуэт из антицеллюлитного крем-гоммажа и геля для душа «Манговый фреш», а также шампунь и кондиционер «11 лекарственных трав и 3 витамина», которые превосходно очищают волосы, смягчают их, позволяют удерживать влагу и при этом не влияют на цвет и помогают избавиться от наэлектризованности шевелюры.
Восстанавливающий крем для лица и тела от ULTRACEUTICALS
Эта новинка содержит мощный комплекс антиоксидантов, защищает от последствий активности свободных радикалов, а также глубоко увлажняет кожу. В составе крема есть алатоин, масло ши и бисаболол, которые смягчают кожу и дарят ей ощущение комфорта. Средство быстро впитывается и не оставляет жирной пленки и подходит для всех типов кожи, в том числе для чувствительной.
Осенняя коллекция макияжа от Jane Iredale
В новой линейке декоративной косметики представлены средства в традиционной осенней цветовой гамме. В нее вошли 12 оттенков стойкой жидкой помады-тинта для губ с комфортно текстурой и матовым финишем, формула которой обогащена витаминами и идеально наносится одним нанесением; 4 оттенка карандашей для губ, румяна с шиммером, мини-палетка теней для век и гель для бровей в мягком черном оттенке.
Гамма средств для глубокого восстановления волос Collagen Caviar от Honma Tokyo Professional
В линейку вошли восстанавливающий шампунь и кондиционер, разработанные для сухих и поврежденных после химических процедур волос. Их формула обогащена коллагеном и икрой. Они бережно очищают, восстанавливают и питают волосы, придают им блеск, мягкость, и силу. Также в гамме есть питательная маска, которую рекомендуется применять 1 раз в неделю.
Аромат Black Orchid Parfum от Tom Ford
Обновленная интенсивная версия культового соблазнительного аромата в роскошном золотистом флаконе, в которой дурманящие ноты иланг-иланга звучат еще насыщеннее в сочетании с выразительными акцентами ромового абсолюта и черной сливы, подчеркивая чувственность и притягательность новой композиции. Это аромат страсти, который подойдет как мужчинам, так и женщинам.
Успокаивающий концентрат Intral Rescue Super Concentrate от Darphin
Новинка бренда обладает приятной, освежающей, легкой текстурой и идеально вписывается в любой режим ухода за кожей. В ее состав входят пробиотики и растительный успокаивающий комплекс. Минимум 91 % ингредиентов имеет натуральное происхождение. Средство глубоко впитывается, успокаивает, укрепляет кожу и восстанавливает ее баланс.
Обновление культовой гаммы Resveratrol Lift от Caudalie
Обновленный комплекс оказывает комплексное антиэйдж-действие: укрепляет, восстанавливает овал лица и стимулирует выработку протеинов, в составе используется коллаген растительного происхождения, а упаковка стала полностью перерабатываемой. Главная звезда гаммы – крем-кашемир Resveratrol Lift, ставший бестселлером на родине во Франции, также в нее входят ночной крем с экстрактами трав, бальзам для глаз, укрепляющая сыворотка и дневной флюид с эффектом лифтинга.
Ультра концентрированная сыворотка для кожи, склонной к акне Effaclar от La Roche-Posay
Благодаря активной формуле, сочетающей высококонцентрированный комплекс из трех кислот и успокаивающие компоненты для сбалансированного эффекта, сыворотка сокращает несовершенства, черные точки и постакне, выравнивает микрорельеф кожи. Ее можно сочетать со своим привычным уходом.
Фото: depositphotos
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