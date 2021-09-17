Спасет ли детский крем от старости и еще 10 глупых, но популярных вопросов косметологу
Редакция Passion.ru узнала у специалистов, какие странные, но вместе с тем популярные вопросы им задают чаще всего, а заодно получила ответы на них. Так чего же опасаются пациенты косметолога и какие мифы о косметологии популярны в 2021 году?
Анастасия Грачева
Врач-косметолог, дерматолог клиники «СМ-Косметология»
Вопрос 1. А можно просто черные точки убрать и все?
Многим кажется, что убрать черные точки просто — какая-нибудь чистка, и все — вопрос решен. Раньше же помогало, да? Хотя почему-то точки появляются снова и снова.
Но не все так просто. Черная точка — это на самом деле отверстие, которое необходимо нашей коже для выработки продукта обмена — кожного сала. Сало само по себе белое, а темный цвет ему придают пыль и грязь, которыми наполнен воздух больших городов.
Ровно через 3 дня после того, как специалист выдавит черную точку даже при помощи инструмента в стерильных условиях, точка вернется на свое место, потому что кожа не может прекратить выработку себума, а ходить в скафандре по улицам не очень удобно. К тому же кожа устроена так, что старается заполнить любую полость, а потому чем чаще давить черные точки, тем быстрее они будут образовываться.
Эффективно и качественно бороться с черными точками вам поможет квалифицированный врач-косметолог, который назначит курс пилингов и инъекций для сужения пор, а также подберет правильный домашний уход. И вот тогда можно успешно избавиться от черных точек.
Вопрос 2. Правда ли, что детский крем — панацея от всего, включая возраст?
Есть легендарный «детский крем», которым пациентка, по ее словам, пользуется всю жизнь, как и ее мама (тетя, бабушка и т.д.), — и все отлично! Вот только почему-то появляются морщинки и пигментные пятна…
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Тут важно понимать: у детей другая структура кожи, потому этот крем и называется детским. Он разработан именно для детской кожи, в которой практически отсутствуют сальные железы. Вот почему он по тактильным ощущениям и составу достаточно жирный. Кроме того, pH кожи взрослого и pH кожи ребенка отличаются, не говоря уже о том, какое влияние оказывает на состояние эпидермиса гормональный фон, который у взрослой женщины совершенно иной, чем у девочки 4-5 лет.
Так что пользоваться детским кремом может быть приятно с точки зрения ощущений, но для того, чтобы получить реальную пользу и к 40-45 годам сохранить красивую кожу, нужны процедуры, соответствующие возрасту. Увы, в этом отношении каждый увидит ровно то, что вложил (вот бы пенсионная система так же работала!).
Вопрос 3. Я купила марафон по фейсбилдингу в Instagram. Зачем мне уколы?
Даже если внешне косметолог никак этого не показывает, но в его душе слова «марафон красоты от Instagram-гуру» порождают целую бурю эмоций. Причем вовсе не потому, что врач очень хочет провести много сеансов уколов — речь в первую очередь о безопасности пациентов.
Фактически в соцсетях вам продают продукт без консультации, диагностики, даже не видя вас самих, в конце концов! Кто продает — сказать невозможно, потому что никаких дипломов об окончании учебного заведения медицинского профиля девушка-гуру никому не показывает (потому что их у нее нет).
Откуда у нее знания и уверенность в том, что методика эффективна и безопасна? Так кажется потому, что сама девушка — молода и красива, у нее лицо без морщин, четкие скулы, полные губы? Но, может, весь секрет ее красоты — это просто молодость и отсутствие стрессов и вредных привычек. А может, она сама много и часто ходит к косметологу — но всех вокруг убеждает в том, что ей помогала некая чудо-методика фейсбилдинга, эффективность которой отследить невозможно.
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В работе косметолога, как и любого врача, важнейшую роль играют диагностика и консультации с осмотром пациента. Никто не будет вонзать в пациентов иглы с инъекциями с порога — сначала специалист проведет осмотр и экспертную оценку возраста и типа кожи, индивидуальных особенностей, а только потом составит план лечения и подберет наиболее подходящие методики.
Вопрос 4. Ботокс — зло, я прочла в Интернете! Правда ли это?
Иногда пациенты, обращающиеся за уколами красоты, с опаской спрашивают, может ли ботокс проникнуть в мозг, ведь в Интернете опубликованы некие научные статьи на эту тему. Многие даже показывают ссылки с пугающими заголовками.
На самом деле ботулотоксин, конечно, никак не может попасть в мозг пациента. Во-первых, он действует ограниченно — только на иннервацию той мышцы, в которую его вводят с помощью инъекции. Выбраться из места введения и отправиться «гулять» по всему организму ему не под силу. И в мозг проникнуть он тоже не способен.
Во-вторых, после блокировки передачи нервного импульса и, соответственно, расслабления активной мышцы вещество полностью выводится из организма.
В-третьих, ботулотоксин используется не только в косметологии, но и при лечении детей, при терапии различных неврологических заболеваний, причем дозировки в этих случаях значительно превышают те, которые применяются для эстетической коррекции. Мозг пациентов при этом никак не страдает.
Вопрос 5. Действительно ли гиалуроновая кислота вызывает зависимость?
Вопрос «Правда ли, что от уколов на основе гиалуроновой кислоты возникает зависимость?» тоже часто слышат косметологи, которые занимаются инъекциями. В данном случае речь идет не о зависимости, а, скорее, о некорректном подборе препарата, что впоследствии может стать причиной неэффективности проводимых процедур. Если раньше пациенту кололи препарат, который не подходит, то действительно будет казаться, что нужно все больше и больше. Но это совсем не так.
Специалист должен оценить возраст пациента, потребность в препарате с гиалуроновой кислотой, определить тип кожи, в зависимости от которого ему может быть показан разный вес молекулы, разные составы препаратов и т.д.
Марина Дутова
Врач-дерматовенеролог, косметолог и главный врач клиники превентивной косметологии SKIN ART
Вопрос 6. Правда ли, что если пить много воды, то не будет морщин и излишней сухости кожи?
Хотите иметь сияющую и бархатистую кожу лица — ежедневно пейте не меньше 8 стаканов воды. Это общеизвестное заблуждение, с которым специалисты не раз сталкивались на консультациях. Многие девушки уверены, что вода очищает организм от вредных токсинов и тем самым способствует здоровью дермы.
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Конечно, вода — важнейшее питательное вещество для организма. Однако отмершие клетки верхнего слоя кожи не способны воспринимать влагу изнутри. Морщины и сухость могут возникнуть вне зависимости от того, сколько стаканов жидкости вы выпиваете ежедневно. Здесь на состояние дермы влияют, скорее, внешние факторы: некачественные косметические средства, плохая водопроводная вода, воздействие ветра, пыли и ультрафиолета, вредные привычки. И восстановить здоровье и красоту кожи помогают увлажняющие процедуры, например, биоревитализация или коллагенотерапия.
Вопрос 7. Борьбу с признаками старения кожи надо начинать только после 40 лет?
В 20 лет многим девушкам кажется, что молодость кожи — это навсегда, а в 30 — что с любыми проблемами может справиться антивозрастной крем, потому за профессиональной помощью они обращаются уже после 40.
На самом деле в косметологии принято считать, что механизмы старения запускаются в организме уже в 25-27 лет. Эти изменения почти незаметны для окружающих: небольшие мимические морщинки, легкая припухлость с утра, повышенная сухость. С каждым годом все заметнее становятся кожные заломы вокруг глаз и в зоне носогубных складок, появляются пигментные пятна. Важно понимать, что необоснованное применение anti-age средств в молодом возрасте не принесет ничего хорошего. Однако о состоянии дермы нужно задумываться как можно раньше. Как правило, в 20-летнем возрасте достаточно хорошо увлажнять кожу, в 30 — надо начинать бороться с только что появившимися признаками старения, а в 40 — выбирать косметологические процедуры с выраженным лифтинг-эффектом.
Вопрос 8. Качественный домашний уход может заменить косметологические процедуры?
Есть девушки, уверенные, что незачем ходить к косметологу, если купить дорогостоящие средства, позволяющие (судя по этикеткам) добиться того же эффекта. Добавить к этому регулярный массаж лица, пару тканевых масок и прогулки на свежем воздухе — и молодость на долгие годы обеспечена!
Фото: pexels
Но даже самый качественный уход за лицом и телом в домашних условиях не сможет заменить профессиональные процедуры. Препараты, которые используют косметологи, содержат активные вещества в более высоких концентрациях, чем косметика, купленная в магазине. Кроме того, только врач может оценить состояние вашей кожи, понять причину проблем и принять правильные решения.
Так что наилучший эффект дает сочетание салонного и домашнего уходов. Первый способен воздействовать на причину проблемы и устранять ее, а второй — поддерживать результат и сохранять красоту и молодость в течение длительного времени.
Вопрос 9. За один сеанс косметологической процедуры можно мгновенно вернуть молодость и красоту?
Как было бы здорово иметь волшебную таблетку, которая за мгновение сделает кожу сияющей и подтянутой, взгляд открытым, а лицо — молодым и свежим. Многие, посещая косметолога впервые, рассчитывают именно на такой эффект.
На самом же деле косметология — терапевтическая наука, и она требует к себе серьезного и внимательного отношения со стороны пациента. Большинство процедур работают только в случае системного подхода, поэтому для решения эстетических проблем, как правило, необходим длительный курс с получением накопительного эффекта. Если вы запишитесь на один сеанс, вы, конечно, увидите изменения сразу после него, однако через какое-то время кожа вернется к исходному состоянию.
Мария Ширшакова
Врач-дерматовенеролог, косметолог, главный врач и руководитель клиники Марии Ширшаковой
Вопрос 10. Зачем делать чистку лица, если умываешься каждый день?
Зачем обедать, если уже позавтракал? Примерно так часто косметологи слышат этот вопрос. Чистка лица нужна всем. Периодичность и вид назначаются индивидуально. И проводить ее нельзя только во время обострения кожных заболеваний — акне, розацеа и других.
Фото: pexels
Вопрос 11. Зачем ходить к косметологу, если нет видимых проблем с кожей?
Для профилактики, чтобы проблемы не появились. И кто сказал, что проблем нет? Люди часто не видят то, что видит врач.
Вопрос 12. Косметолог — это же ненастоящий врач?
А какой? Игрушечный? Все косметологи сначала учатся по направлению «лечебное дело» или «педиатрия». Потом идут в интернатуру на дерматовенерологию. И как вишенка на торте — получают специализацию косметолога. Все очень серьезно, так же, как и у других врачей.
Вопрос 13. Почему нужно покупать отдельный крем под глаза, а не мазать все зоны лица одним?
Потому что кожа под глазами очень тонкая и нуждается в более деликатном уходе.
Вопрос 14. Косметолог сможет подобрать такую уходовую косметику, после которой не нужно будет к нему ходить?
Нет. Домашний уход очень важен, но только на нем далеко не уедешь. Всегда нужен комплекс «домашний уход + процедуры у косметолога + ЗОЖ».
Вопрос 15. Если прибегнуть к помощи пластического хирурга, к косметологу уже не нужно будет ходить?
Нужно. Как минимум для подготовки к хирургическим манипуляциям, а также для облегчения реабилитационного периода и поддержания результата.
Вопрос 16. Если чаще ходить к косметологу, дома можно ничего не делать?
Если дома ничего не делать, вы не избавитесь от тех проблем с кожей, которые существуют, и приобретете новые. Домашний уход помогает пролонгировать и улучшить работу косметолога. Например, только биоревитализация не спасет кожу от сухости, или только микротоки не уберут отеки.
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