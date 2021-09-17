Спасет ли детский крем от старости и еще 10 глупых, но популярных вопросов косметологу

Многим кажется, что убрать черные точки просто — какая-нибудь чистка, и все — вопрос решен. Раньше же помогало, да? Хотя почему-то точки появляются снова и снова.

Но не все так просто. Черная точка — это на самом деле отверстие, которое необходимо нашей коже для выработки продукта обмена — кожного сала. Сало само по себе белое, а темный цвет ему придают пыль и грязь, которыми наполнен воздух больших городов.

Ровно через 3 дня после того, как специалист выдавит черную точку даже при помощи инструмента в стерильных условиях, точка вернется на свое место, потому что кожа не может прекратить выработку себума, а ходить в скафандре по улицам не очень удобно. К тому же кожа устроена так, что старается заполнить любую полость, а потому чем чаще давить черные точки, тем быстрее они будут образовываться.

Эффективно и качественно бороться с черными точками вам поможет квалифицированный врач-косметолог, который назначит курс пилингов и инъекций для сужения пор, а также подберет правильный домашний уход. И вот тогда можно успешно избавиться от черных точек.

Вопрос 2. Правда ли, что детский крем — панацея от всего, включая возраст?

Есть легендарный «детский крем», которым пациентка, по ее словам, пользуется всю жизнь, как и ее мама (тетя, бабушка и т.д.), — и все отлично! Вот только почему-то появляются морщинки и пигментные пятна…