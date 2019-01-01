SOS-средства, которые помогут вам реанимировать кожу после праздников

От темных кругов и мешков под глазами
После сложных трудовых будней, подготовке к Новому году и праздников могут появиться темные круги и отечность под глазами. Однако, не спешите замазывать их консилером. Существует множество бьюти-продуктров, которые справятся с ненавистной проблемой гораздо лучше. SOS-средство номер один - это патчи. Они помогут избавиться от темных кругов и отеков под глазами, придадут сияние и отдохнувший вид вашей коже. Используйте различные сыворотки и гели для зоны под глазами. Например, гель от отеков под глазами No More Baggage от Dr. Brandt способен быстро и эффективно справиться с проблемой. И, конечно, во время праздников нужно хорошо отдохнуть. Полноценный сон - залог здоровья и красоты!
Для лифтинга
Чтобы выглядеть молодо и красиво необходим правильный домашний уход. Специальные SOS-средства помогут быстро привести кожу в тонус. Используйте лифтинг-маски: они мгновенно подтянут кожу и разглядят морщинки. Не забывайте про сыворотки и крема, которые разгладят мелкие заломы на коже. Присмотритесь к патчам: они могут быть не только против темных кругов и оттеков под глазами. Например, патч-филлер с микроиглами гиалуроновой кислоты Patch Filler от Libre Derm обеспечит безынерционную коррекцию возрастных изменений кожи и избавит от морщин.
От тусклой кожи
Кожа становится более тусклой и бледной по целому ряду причин. Злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, обветривание, недосыпание и другие негативные факторы провоцируют нездоровый землистый вид лица. Чтобы быстро избавиться от такой проблемы делайте различные маски. Если вы собираетесь полететь на отдых во время праздников, возьмите тканевую маску с собой в самолет. Используйте ее во время полета, так кожа станет отдохнувшей и свежей. Если вы проводите праздники дома, то устройте себе бьюти-день. Нанесите маску, сделайте легкий массаж лица и наслаждайтесь. После такого релакса кожа быстро станет здоровой, сияющей и отдохнувшей.
Для питания и увлажнения
После новогодних праздников и в холодный сезон, кожа нуждается в особом питании и увлажнении. К счастью, существует множество бьюти-продуктов, которые помогут коже справиться с морозами и восстановиться после праздников. Для начала сделайте увлажняющую маску: она быстро придаст коже сияние и блеск. Затем воспользуйтесь питательной сывороткой, гелем или кремом для лица. Результат будет заметен спустя несколько дней, зато эффект таких бьюти-продуктов накопительный. Вы сможете долго наслаждаться увлажненной и сияющей кожей.
Текст: Ольга Махова
Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб
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