SOS-средства, которые помогут вам реанимировать кожу после праздников

После новогодних праздников и в холодный сезон, кожа нуждается в особом питании и увлажнении. К счастью, существует множество бьюти-продуктов, которые помогут коже справиться с морозами и восстановиться после праздников. Для начала сделайте увлажняющую маску: она быстро придаст коже сияние и блеск. Затем воспользуйтесь питательной сывороткой, гелем или кремом для лица. Результат будет заметен спустя несколько дней, зато эффект таких бьюти-продуктов накопительный. Вы сможете долго наслаждаться увлажненной и сияющей кожей.

Текст: Ольга Махова

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб

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