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SOS-средства, которые помогут вам реанимировать кожу после праздников

Зимой после и во время праздников кожа нуждается в большей защите и питании. Редакция Passion.ru подготовила для вас подборку лучших SOS-средств, которые помогут восстановиться после новогоднего веселья. Читайте подробности в нашем материале !

От темных кругов и мешков под глазами

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Гель от отеков под глазами No More Baggage, Dr. Brandt, 3200 руб.

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После сложных трудовых будней, подготовке к Новому году и праздников могут появиться темные круги и отечность под глазами. Однако, не спешите замазывать их консилером. Существует множество бьюти-продуктров, которые справятся с ненавистной проблемой гораздо лучше. SOS-средство номер один - это патчи. Они помогут избавиться от темных кругов и отеков под глазами, придадут сияние и отдохнувший вид вашей коже. Используйте различные сыворотки и гели для зоны под глазами. Например, гель от отеков под глазами No More Baggage от Dr. Brandt способен быстро и эффективно справиться с проблемой. И, конечно, во время праздников нужно хорошо отдохнуть. Полноценный сон - залог здоровья и красоты!

Для лифтинга

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Маска для лица Masque Eclat Lifting, Guinot, 1530 руб.

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Чтобы выглядеть молодо и красиво необходим правильный домашний уход. Специальные SOS-средства помогут быстро привести кожу в тонус. Используйте лифтинг-маски: они мгновенно подтянут кожу и разглядят морщинки. Не забывайте про сыворотки и крема, которые разгладят мелкие заломы на коже. Присмотритесь к патчам: они могут быть не только против темных кругов и оттеков под глазами. Например, патч-филлер с микроиглами гиалуроновой кислоты Patch Filler от Libre Derm обеспечит безынерционную коррекцию возрастных изменений кожи и избавит от морщин.

От тусклой кожи

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Восстанавливающая маска для лица Laser Mask, Cutem, 250 руб.

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Кожа становится более тусклой и бледной по целому ряду причин. Злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, обветривание, недосыпание и другие негативные факторы провоцируют нездоровый землистый вид лица. Чтобы быстро избавиться от такой проблемы делайте различные маски. Если вы собираетесь полететь на отдых во время праздников, возьмите тканевую маску с собой в самолет. Используйте ее во время полета, так кожа станет отдохнувшей и свежей. Если вы проводите праздники дома, то устройте себе бьюти-день. Нанесите маску, сделайте легкий массаж лица и наслаждайтесь. После такого релакса кожа быстро станет здоровой, сияющей и отдохнувшей.

Для питания и увлажнения

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Увлажняющая сыворотка для лица S.O.S. Vinosource, Caudalie, 2860 руб.

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После новогодних праздников и в холодный сезон, кожа нуждается в особом питании и увлажнении. К счастью, существует множество бьюти-продуктов, которые помогут коже справиться с морозами и восстановиться после праздников. Для начала сделайте увлажняющую маску: она быстро придаст коже сияние и блеск. Затем воспользуйтесь питательной сывороткой, гелем или кремом для лица. Результат будет заметен спустя несколько дней, зато эффект таких бьюти-продуктов накопительный. Вы сможете долго наслаждаться увлажненной и сияющей кожей.

Текст: Ольга Махова

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб

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