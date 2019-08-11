7 опасностей, которые вас подстерегают при использовании услуг косметолога на дому

Женщины, с одной стороны, желающие сохранить молодость и красоту надолго, с другой – стараются сэкономить на услугах и часто соглашаются на предложения надомных косметологов. Причем эта тенденция касается не только России, но и всего мира, о чем свидетельствуют многочисленные новости.
Так каким рискам подвергается пациент надомного «врача»? Насколько опаснее нелегальные медицинские услуги в сравнении, например, с салонными? Редакция Passion.ru обратилась за ответами на эти вопросы к экспертам.
Опасность 1. Поддельные препараты
Вы думаете, что косметолог, работающий дома, использует те же препараты, что и в клинике? Вы в этом уверены? А между тем в нашей стране существует целый рынок «серых» препаратов. Причем упаковка очень похожа на оригинальную, но что в шприце – это большой вопрос. Собственно говоря, здесь можно провести аналогию с фейковыми брендами тех же сумок. Только сумку вы носите в руках, а поддельный препарат попадает в ваше лицо. Некачественный филлер может вызвать весьма неприятные побочные эффекты: воспалительные реакции, длительную отечность. И появится все вышеперечисленное, скорее всего, не сразу после процедуры, а спустя некоторое время. Кстати, в клинике можно отследить путь любого препарата от официального дистрибьютора до процедурного столика: на каждой коробке есть уникальный номер.
Кроме того, нередки ситуации, когда вы, например, увеличили губы, результатом довольны год, два, три… Через несколько лет врач-косметолог, услышав, что ваш филлер был введен несколько лет назад, рекомендует пройти УЗИ мягких тканей лица, и из заключения вы можете узнать, что в ваших губах вовсе не то, что вы думали, а биополимер, синтетический препарат. Дальнейшее ваше лечение может проходить только у пластического хирурга, где такие препараты удалят при помощи скальпеля. Причем лучше поторопится, потому что последствия могут быть необратимыми.
Опасность 2. Асептика и антисептика
Все процедуры, которые проводятся с нарушением целостности кожных покровов, должны проходить в специально оборудованных помещениях. Точка. Особая подготовка помещения к инъекционным процедурам проводится ежедневно до открытия клиники. А специфическая обработка – ежемесячно. Также в течение дня проводится текущая уборка кабинетов. Как проходит дезинфекция помещения в домашних условиях? Протрут тряпкой кухонный стол. Порой на этом все! Процедура, выполненная в не предназначенном для этого помещении, может привести к местным и системным инфекционным осложнениям, вплоть до сепсиса. А это уже прямая угроза вашей жизни!
Опасность 3. «Темная» квалификация косметолога
Как вы думаете, почему «косметолог с медицинским образованием» зовет вас на процедуру домой, а не в клинику, в которой он работает? Потому что его не берут на работу. Очень часто квалификация данного врача недостаточна, чтобы работать в приличном центре, или вообще не соответствует требованиям Минздрава, и он не может работать нигде. Но желание нести красоту в мир настолько велико, что «специалист» все-таки решает оказывать косметологические услуги на дому. Вы бы пошли на прием к врачу-терапевту, образование которого – это все сезоны сериала «Доктор Хаус» и несколько справочников по общим болезням? Ответ очевиден. Почему же вы доверяете свое лицо «профессионалу» с невнятной специализацией?
В клинике вы можете посмотреть документы об образовании любого врача, работающего там, и убедиться, что специалист действительно врач-косметолог, а не экономист, решивший сменить профессию.
Фото: vostock-photo
Опасность 4. Ваша незащищенность в экстренных ситуациях
Бывают случаи, когда пациент уверены в квалификации врача, а также в легальности препаратов, которые ему инъецируются. Например, когда-то он ходил к косметологу в клинику, а потом он ему сделал предложение приходить домой и платить меньше. Заманчиво, не правда ли? Но есть важный момент, о котором многие, скорее всего, никогда не задумывались.
Никто не хочет сидеть в тюрьме, а инъекции на дому уголовно наказуемы. Что значит это для вас как для пациента? В случае непредвиденной ситуации, будь то острая аллергическая реакция или сосудистые осложнения, есть вероятность, что никто не вызовет вам экстренную медицинскую помощь. Ведь это будет означать фиксацию факта оказания нелегальных услуг. Проблема будет решаться своими силами, а в экстренных ситуациях счет иногда идет не на часы, а на минуты. Отправляясь колоть что-то на дому, всегда помните об этом.
Опасность 5. Неоказание помощи при осложнениях
Если же речь идет об осложнениях, появившихся в отдаленном периоде, ваш телефонный номер рискует попасть в «черный список», и вы останетесь со своими проблемами один на один. Это, к сожалению, частая ситуация. Почему ваш проверенный косметолог, у которого вы делали инъекции 4 года, так поступил с вами? По той же причине, что и в предыдущем пункте: у нее семья, дети, больная бабушка, поэтому ей не нужны неприятности. Справиться своими силами не всегда получается, и пациент отправляется в свободное плавание.
Клиника всегда делает все возможное, чтобы решить проблемы, возникающие у пациентов. И дело не только в репутации. Медицинское учреждение несет юридическую ответственность, ведь между вами заключен договор об оказании медицинских услуг. И у вас на руках имеются документы, подтверждающие выполнение инъекций. Будут ли у вас бумаги после домашних инъекций? Определенно, нет. Факт совершения процедуры останется только в вашей памяти.
Опасность 6. Неумение собрать анамнез
Специалист, не имеющий медицинской подготовки, не умеет собрать анамнез, выполнить аллергопробу, оказать первую медицинскую помощь и распознать осложнение. И даже самый квалифицированный и опытный врач, к сожалению, не застрахован от нежелательных последствий. Если пациенту услуга была оказана в клинике, то он не останется один на один с проблемой, ему окажут квалифицированную помощь, а также он юридически защищен и вправе требовать помощи, получения денежной компенсации за неверно выполненную процедуру или пакет корректирующих процедур. А если реакция у пациента нетипичная, сложное решение может быть принято коллегиально посредством консилиумов, что повышает вероятность благополучного выхода из ситуации. В случае надомной работы пациент не сможет получить ни квалифицированной помощи при осложнении, ни обратиться в какие-то инстанции!
Таким образом, все основные риски при посещении «домушников» берут на себя именно пациенты – в случае возникновения каких-либо нежелательных явлений они остаются наедине со своей проблемой, беспомощные и разочарованные. Исправить такие последствия выходит намного дороже и не обходится без последствий для красоты и здоровья.
Опасность 7. Отсутствие аптечки для экстренной помощи
Даже если косметолог, работающий дома, захочет вам помочь в экстренной ситуации, у него банально может не оказаться под рукой необходимых средств. Дома, как правило, отсутствует противошоковая аптечка, необходимая для спасения жизни пациента при возникновении аллергической реакции, проявляющейся в виде анафилактического шока на введение или нанесение средств.
Если вы все же решитесь обратиться к домашнему специалисту, внимательно ознакомьтесь с сертификатами на препараты. Он, как правило, не приносит документы с собой, а это крайне важно, ведь на рынке косметологии огромное количество подделок. Нелишне будет и дипломы такого врача проверить, прежде чем доверять ему свое лицо. А лучше, не экономьте на себе и доверяйте свою молодость и красоту только надежным профессионалам.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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