7 опасностей, которые вас подстерегают при использовании услуг косметолога на дому

Опасность 1. Поддельные препараты

Вы думаете, что косметолог, работающий дома, использует те же препараты, что и в клинике? Вы в этом уверены? А между тем в нашей стране существует целый рынок «серых» препаратов. Причем упаковка очень похожа на оригинальную, но что в шприце – это большой вопрос. Собственно говоря, здесь можно провести аналогию с фейковыми брендами тех же сумок. Только сумку вы носите в руках, а поддельный препарат попадает в ваше лицо. Некачественный филлер может вызвать весьма неприятные побочные эффекты: воспалительные реакции, длительную отечность. И появится все вышеперечисленное, скорее всего, не сразу после процедуры, а спустя некоторое время. Кстати, в клинике можно отследить путь любого препарата от официального дистрибьютора до процедурного столика: на каждой коробке есть уникальный номер.

Кроме того, нередки ситуации, когда вы, например, увеличили губы, результатом довольны год, два, три… Через несколько лет врач-косметолог, услышав, что ваш филлер был введен несколько лет назад, рекомендует пройти УЗИ мягких тканей лица, и из заключения вы можете узнать, что в ваших губах вовсе не то, что вы думали, а биополимер, синтетический препарат. Дальнейшее ваше лечение может проходить только у пластического хирурга, где такие препараты удалят при помощи скальпеля. Причем лучше поторопится, потому что последствия могут быть необратимыми.

Опасность 2. Асептика и антисептика

Все процедуры, которые проводятся с нарушением целостности кожных покровов, должны проходить в специально оборудованных помещениях. Точка. Особая подготовка помещения к инъекционным процедурам проводится ежедневно до открытия клиники. А специфическая обработка – ежемесячно. Также в течение дня проводится текущая уборка кабинетов. Как проходит дезинфекция помещения в домашних условиях? Протрут тряпкой кухонный стол. Порой на этом все! Процедура, выполненная в не предназначенном для этого помещении, может привести к местным и системным инфекционным осложнениям, вплоть до сепсиса. А это уже прямая угроза вашей жизни!

Опасность 3. «Темная» квалификация косметолога

Как вы думаете, почему «косметолог с медицинским образованием» зовет вас на процедуру домой, а не в клинику, в которой он работает? Потому что его не берут на работу. Очень часто квалификация данного врача недостаточна, чтобы работать в приличном центре, или вообще не соответствует требованиям Минздрава, и он не может работать нигде. Но желание нести красоту в мир настолько велико, что «специалист» все-таки решает оказывать косметологические услуги на дому. Вы бы пошли на прием к врачу-терапевту, образование которого – это все сезоны сериала «Доктор Хаус» и несколько справочников по общим болезням? Ответ очевиден. Почему же вы доверяете свое лицо «профессионалу» с невнятной специализацией?

В клинике вы можете посмотреть документы об образовании любого врача, работающего там, и убедиться, что специалист действительно врач-косметолог, а не экономист, решивший сменить профессию.