Маска с пчелиным ядом, интраоральный массаж и не только: бьюти-ритуалы Маркл, Миддлтон и других королевских особ

Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджская просто обязана заботится о своей красоте, ведь, в конце концов, Кейт Миддлтон – первая леди Англии. Свое драгоценное лицо герцогиня доверяет только косметологу Деборе Митчел. Одно из любимых средств для поддержания молодости – это маски с пчелиным ядом, принцип действия которых схож с ботоксом. Для поддержания здорового и цветущего цвета лица герцогиня прибегает к помощи гликолевого пилинга.
Вопреки распространенному мнению, у члена королевской семьи не так много времени, чтобы заглядывать на прием к специалисту хотя бы раз в неделю, а значит, на первый план выходит домашний уход. Для самостоятельной заботы о красоте герцогиня использует косметику, разработанную личным косметологом.
Меган Маркл
Уход за кожей новоявленная герцогиня Сассекская доверяет звездному косметологу Николе Джосс – разработчице уникальной техники интроорального массажа лица. Неудивительно, что и Меган часто прибегает к этой методике для поддержания молодости и красоты. Суть интроорального массажа заключается в массаже основных мимических мышц для их расслабление и уменьшения гипертонуса. Самое интересное, что косметолог массажирует мышцы через рот, так как это позволяет проработать недоступные внешнему воздействию зоны.
Во время беременности Меган Маркл недоступны многие косметологические процедуры, поэтому неудивительно, что особое место в бьюти-ритуале занимает домашний уход. Меган придерживается двухэтапного очищения: вначале удаляет макияж с лица, а затем восстанавливает ph-баланс тоником. Меган обожает использовать средства с кислотами, чтобы поддерживать здоровый и сияющий цвет лица.
Королева Летиция
Секрет красоты королевы Летиции – в правильной диете. Испанская красавица придерживается мнения, что некоторые продукты вызывают микровоспаления и усугубляют процессы старения, например, сахар, красное мясо, сладкое и алкоголь. В сочетании с правильной диетой одно из любимых средств – биотулин – на ура справляется с некоторыми возрастными изменениями. О косметологических процедурах венценосная особа предпочитает не распространятся.
Впрочем, то, что Летиция давно предпочитает решать косметические проблемы радикально, не с помощью косметологии, а стараниями пластического хирурга, известно уже давно. На счету королевы числятся ринопластика и коррекция области вокруг глаз. Ходят слухи, что имело место быть хирургическое вмешательство для коррекции челюсти.
Княгиня Монако Шарлен
Еще одна венценосная поклонница пластических операций – княгиня Монако Шарлен. Стоит признать, что для своих 40 лет Шарлен выглядит отлично: гладкая кожа, четкие черты лица и отсутсвие морщин. Впрочем, в том, что Шарлин делала ринопластику, изменяла форму челюсти и прибегала к инъекционной косметологии для коррекции формы губ, сомневаться не приходится – стоит только сравнить фото до и после. Сейчас поддержать свою красоту ей помогают инъекции красоты.
Королева Рания
Королеве Иордании Рание 48 лет, а выглядит она совсем как девочка. Рания особое внимание удаляет уходу за своим телом, например, занимается йогой и пилатесом, чтобы поддерживать себя в форме, и следит за уровнем потребляемого глютена.
Впрочем, косметологи сомневаются, что поддерживать такое состояние кожи одними лишь тренировками и диетой возможно, а значит, о некоторых бьюти-манипуляциях Ее величество умалчивает. Скорее всего, Рания прибегала к помощи пластических хирургов и сделала подтяжку лица.
Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Eastnews, Globallook Press, Shutterstock
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