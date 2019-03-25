Маска с пчелиным ядом, интраоральный массаж и не только: бьюти-ритуалы Маркл, Миддлтон и других королевских особ

Герцогиня Кембриджская просто обязана заботится о своей красоте, ведь, в конце концов, Кейт Миддлтон – первая леди Англии. Свое драгоценное лицо герцогиня доверяет только косметологу Деборе Митчел. Одно из любимых средств для поддержания молодости – это маски с пчелиным ядом, принцип действия которых схож с ботоксом. Для поддержания здорового и цветущего цвета лица герцогиня прибегает к помощи гликолевого пилинга.

Вопреки распространенному мнению, у члена королевской семьи не так много времени, чтобы заглядывать на прием к специалисту хотя бы раз в неделю, а значит, на первый план выходит домашний уход. Для самостоятельной заботы о красоте герцогиня использует косметику, разработанную личным косметологом.

Меган Маркл