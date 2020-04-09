Самомассаж, акцент на кожу и еще 12 приемов, которые помогут сохранить красоту во время карантина

Отдохните от макияжа и вредных факторов окружающей среды

Минимум пять дней в неделю наша кожа испытывала нагрузки в виде ежедневного макияжа. Помимо этого, вредное влияние на нее оказывал сухой офисный воздух, твердые частицы выхлопных газов и выбросы вредных веществ (от заводов и фабрик), ветер и холод, а также ультрафиолетовое излучение. В режиме самоизоляции действие этих факторов сведено к нулю, а в сочетании с регулярным домашним уходом кожа снова приобретает здоровый и сияющий вид, станет более увлажненной и упругой.

Ухаживайте за кожей в домашних условиях

Именно сейчас у нас появилось то самое время, которого вечно не хватало для полноценного ухода за кожей. К тому же можно провести различные бьюти-эксперименты. Вы давно хотели попробовать вот эту маску, крем или скраб? Смело пробуйте, не опасаясь последствий в виде возможного раздражения и покраснения: все равно никто не увидит. Зато вы будете точно знать, какие продукты вам подходят, а какие нет.

Главное в домашнем уходе — соблюдать регулярность основных процедур (2 раза в день) и их последовательность: очищение, тонизирование, увлажнение и при необходимости интенсивное питание.

Несмотря на то, что кожа кажется чистой, не стоит забывать, что себум продолжает выделяться, клетки поверхностных слоев — делиться, а бактерии — размножаться. Поэтому если вы не хотите встретить окончание карантина с сыпью на лице, соблюдайте правильный режим ухода за кожей.