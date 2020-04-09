Самомассаж, акцент на кожу и еще 12 приемов, которые помогут сохранить красоту во время карантина
Как карантин влияет на состояние кожи
В такое сложное время не стоит поддаваться депрессии – этот период станет хорошим поводом более трепетно отнестись к своему здоровью и обратить внимание на домашний уход. О первом пункте все наслышаны как никогда: укрепляйте свой иммунитет, придерживайтесь всех мер предосторожности и обязательно сохраняйте спокойствие. В изоляции состояние кожи не изменится, эпидермис не подвергнется кислородному голоданию, но точно будет нуждаться в дополнительном увлажнении (кондиционеры и центральное отопление способствуют испарению влаги из слоев дермы). Но и здесь нет ничего сложного, достаточно придерживаться главных принципов правильного ухода – это 80% успеха, регулярная бьюти-рутина способна нормализовать и улучшить качество кожи. Потому воспринимайте карантин не как заточение, а как хорошую возможность посвятить себе больше времени, наладить режим питания и больше спать.
Как правильно ухаживать за кожей лица во время карантина
Отдохните от макияжа и вредных факторов окружающей среды
Минимум пять дней в неделю наша кожа испытывала нагрузки в виде ежедневного макияжа. Помимо этого, вредное влияние на нее оказывал сухой офисный воздух, твердые частицы выхлопных газов и выбросы вредных веществ (от заводов и фабрик), ветер и холод, а также ультрафиолетовое излучение. В режиме самоизоляции действие этих факторов сведено к нулю, а в сочетании с регулярным домашним уходом кожа снова приобретает здоровый и сияющий вид, станет более увлажненной и упругой.
Ухаживайте за кожей в домашних условиях
Именно сейчас у нас появилось то самое время, которого вечно не хватало для полноценного ухода за кожей. К тому же можно провести различные бьюти-эксперименты. Вы давно хотели попробовать вот эту маску, крем или скраб? Смело пробуйте, не опасаясь последствий в виде возможного раздражения и покраснения: все равно никто не увидит. Зато вы будете точно знать, какие продукты вам подходят, а какие нет.
Главное в домашнем уходе — соблюдать регулярность основных процедур (2 раза в день) и их последовательность: очищение, тонизирование, увлажнение и при необходимости интенсивное питание.
Несмотря на то, что кожа кажется чистой, не стоит забывать, что себум продолжает выделяться, клетки поверхностных слоев — делиться, а бактерии — размножаться. Поэтому если вы не хотите встретить окончание карантина с сыпью на лице, соблюдайте правильный режим ухода за кожей.
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Чаще делайте различные маски
В зависимости от проблем кожи можно использовать как себорегулирующие и противовоспалительные маски (обычно на основе глины с добавлением различных активных ингредиентов), так и маски, способствующие интенсивному увлажнению и питанию кожи. Это могут быть как тканевые маски с различными пропитками (лайфхак: чтобы получить максимальный эффект, лучше наносить их во время принятия ванны), альгинатные (под эти маски рекомендуется предварительно наносить сыворотки или концентраты, что во много раз усиливает их воздействие на кожу), так и кремовые, глиняные или гелевые маски, наносимые толстым слоем, которые затем, после полного высыхания, необходимо смыть водой.
В обычное время рекомендуется применение масок 1-2 раза в неделю, но во время самоизоляции вполне можно устроить себе режим интенсивного ухода и в течение двух недель или даже месяца делать их ежедневно или через день, особенно это будет хорошо для устранения сухости кожи.
Делайте энзимные или кислотные пилинги для домашнего ухода
Даже при склонности к пигментации и несмотря на светлое время года, в этот непростой период домашнего режима для стимуляции деления клеток кожи, для осветления пигментации, для улучшения цвета лица и омоложения рекомендуется применение мягких пилингов 1-2 раза в неделю. В результате к концу карантина кожа станет значительно мягче, ровнее и приобретет сияющий вид.
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Высыпайтесь
Известно, что многие гормоны активно выделяются во время сна, и прежде всего гормон роста, способствующий качественному обновлению клеток. Если вы будете засыпать до полуночи, а продолжительность сна составит не менее 8 часов, то уже на 4-5-е сутки гормональный фон значительно улучшится, что отразится не только на самочувствии (появятся бодрость и силы), но и на коже: она приобретет более здоровый цвет, а темные круги под глазами исчезнут или существенно сократятся.
Как ухаживать за телом во время карантина
Делайте самомассаж
Несмотря на сложные времена, лето все равно наступит, а с ним и долгожданный отпуск. Поэтому сейчас самое время к нему готовиться. В домашних условиях значительно улучшить качество и рельеф кожи в проблемных зонах локальных жировых отложений (целлюлит) поможет регулярный самомассаж специальными роликами или массажерами, а также самостоятельно приготовленный скраб на основе кофейной гущи, ведь известно, что кофеин ускоряет обменные процессы в клетках, содержит антиоксиданты, а также выводит из жировой ткани лишнюю жидкость, в результате чего поверхность кожи становится более гладкой и упругой.
Уделите особое внимание рукам
Именно руки страдают сейчас сильнее всего. На поверхности кожи находится гидролипидная мантия, которая при контакте с моющими средствами на мыльной основе разрушается. Если мы моем руки пять раз в день, кожа с этим справляется. Но если мыть их 25 раз плюс использовать санитайзеры, которые в еще большей степени травмируют кожу, проблема будет явной. Большинство из нас столкнется с сухостью и стянутостью кожи, на ней могут появиться мелкие трещинки.
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В ряде случаев для того, чтобы не допустить такой ситуации достаточно будет использовать дополнительное увлажнение и защиту в виде кремов. Что должно быть в их составе? Увлажняющие компоненты, которые создают защитную пленку на руках. Это силиконы, минеральные масла, продукты пчеловодства. Не стоит бояться минеральных масел. Их используют потому, что этот компонент не вызывает аллергию. Второй вариант кремов – питательные. Благодаря им удастся восстановить поврежденный гидролипидный баланс. Когда наносить крем? После каждого мытья рук и по мере возникновения дискомфорта.
У многих из нас (по разным данным таковых около 15%) в анамнезе есть аллергические заболевания рук. И для таких людей нарушение гидролипидной мантии – одно из ключевых звеньев патогенеза атопического дерматита. Это заболевание проявляется в появлении красных, шелушащихся пятен, мокнущих пузырьков, сильного зуда. Зуд может быть достаточно сильным, из-за чего людям с такими проблемами сложно себя контролировать. Расчесывания нередко приводят к возникновению вторичной инфекции. Также подобные повреждения могут быть и входными воротами для вируса. Поэтому, выходя в магазин, аптеку, перемещаясь в общественном транспорте, надевайте перчатки!
«Отопительный сезон продолжается, поэтому необходимо поддерживать достаточную увлажненность воздуха в помещении, чтобы сохранить достаточный уровень гидратации кожи. С этим хорошо справляются увлажнители. Не забывайте проветривать помещение и проводить влажную уборку. Домашняя пыль явно не идет на пользу вашей коже».
Укрепляйте иммунитет
Иммунитет поддерживается и стимулируется тремя путями: образ мысли, образ жизни и то, какую пишу употребляет человек. Несмотря на стрессовую ситуацию, стоит фокусировать внимание на положительных моментах и приятных эмоциях. Сейчас то самое время, когда стоит опробовать на практике подход «счастье в мелочах», то есть искать положительную сторону в самых обыденных действиях. Помните: вирус пройдет, и ситуация изменится.
Дышите свежим воздухом
Если вы переживаете карантин в городских условиях, без выезда за город, выбирайте для прогулок ранние утренние часы или поздний вечер, когда на улице максимально немного людей. Если нет возможности выходить на прогулку с соблюдением «социальной дистанции» и мер защиты (маска + очки + перчатки), необходимо выходить на балкон, хорошо проветривать помещение, открывать форточки.
Пейте теплые напитки
Вирус боится высоких температур, поэтому употребляемые жидкости (вода, чай, кофе, отвары, супы) должны быть теплыми. При этом обязательно соблюдайте питьевой режим из расчета 30 мл воды на 1 кг вашего веса – это поможет поддерживать необходимую концентрацию микроэлементов в крови для сохранения активности ферментов и качества клеточной мембраны, которая защищает от проникновения вирусов.
Используйте хозяйственное мыло
Для мытья рук можно использовать хозяйственное мыло (поскольку оно практически не содержит химических ингредиентов, то минимально травмирует кожу). Более того – его же можно использовать для «смазывания» внутренних стенок носа (хотя бы раз в сутки). Следует добавить в процесс гигиены полоскания рта. НЕ обязательно антисептиком – можно чистой водой. Этот прием рекомендуется потому, что инфекция прикрепляется к слизистым.
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Поменяйте рацион питания
Разнообразьте рацион продуктами, богатыми витаминами С и D, цинком. Пища в период эпидемии должна быть легкой, с обязательным содержанием белка и достаточным количеством клетчатки (овощей). Рекомендуются овощные и фруктовые фреши, особенно из моркови и яблока. А вот количество сахара, простых углеводов и алкоголя стоит максимально сократить. При этом норма потребления сахара рассчитывается следующим образом: 1 ч. л. сахара составляет 5 граммов, и детям до 3 лет рекомендуется употреблять 25 граммов сахара, детям до 8 лет – 35 граммов, девочкам до 15 лет и женщинам после 50 лет – 40 граммов. Мальчикам до 15 лет и женщинам до 50 лет – 45 граммов. Мужчинам после 50 лет и женщинам до 30 лет – 50 граммов. Мужчинам от 30 до 50 лет – 55 граммов, а мужчинам до 30 лет – 60 граммов сахара.
Добавьте спортивную активность
Если ваш фитнес-клуб закрыт и тренер на карантине, то домашние тренировки можно начать с обычной зарядки, которую рекомендуется проводить каждый день. Как вариант – добавить в течение дня упражнения на 15-20 минут (это могут быть приседания, пока готовите чай, планка или «отжимания» от стены). В идеале – выделять час-полтора на полноценный класс несколько раз в неделю.
Как мотивировать себя заниматься спортом дома
В привычной жизни мотивировать себя заниматься дома в целом было совсем не нужно, ведь занятия в зале в любом случае наиболее эффективны. Однако сейчас мы вынужденно переходим на режим stay home. Это может быть очень классным опытом, а может быть опытом, последствия которого придется еще долго восстанавливать. И только от нас с вами зависит, куда мы направим свою жизнь. Если вы планируете счастливо и здорово жить и радоваться жизни, выделите час-полтора для занятий спортом, в этом вам отлично помогут онлайн-тренинги.
Помните, спортивные тренировки снижают аппетит и развивают чувство благодарности своему телу. После тренировки сладкого и вредного хочется гораздо меньше. Вот вам и мотивация – занимайтесь и не будет желания заедать стресс!
Дома важно менять наряды! Без этого наше женское счастье не будет полноценным! Вот вам еще один способ мотивации – меняйте домашнюю пижаму на красивую спортивную форму. Занимайтесь групповыми онлайн-тренировками с обратной связью! Тогда вас будут видеть все участники и найдется повод показать отличную спортивную форму! Как в одежде, так и в фигуре! Занимайтесь, это помогает быть здоровыми и счастливыми. Чем вам не мотивация?
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