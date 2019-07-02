Румяна-бальзам, бриллиантовый спрей и еще 8 впечатляющих бьюти-новинок июля

Второй месяц лета подкрался незаметно и, несмотря на то, что в самом разгаре пора отпусков, редакция Passion.ru не обошла вниманием главные новинки июля. В нашем обзоре мы собрали все самое актуальное и необходимое в эти прекрасные теплые дни: от интересных ароматов и туши для ресниц до многофункциональных уходов за волосами (что очень актуально после пребывания на пляже и купания в морской воде).