Румяна-бальзам, бриллиантовый спрей и еще 8 впечатляющих бьюти-новинок июля

2 новых аромата от Parle Moi de Parfum
Коллекцию бренда пополнили 2 аромата – Garden of India, Papyrus Oud. Вдохновением для создания первого из них стала Индия и ее дивные сады с роскошно цветущими деревьями и цветами. В композицию входят тубероза, жасмин, сандал. Парфюм Garden of India подойдет тем, кто любит жизнь и от души наслаждается ею. В центре пирамиды аромата Papyrus Oud ¬– редко используемый в парфюмерии папирус, который окружен ладаном, камбоджийским удом, мускусом и шоколадными аккордами. Сильный и запоминающийся парфюм.
Бальзам-румяна для губ и щек Petal infusion lip and cheek tint от Darphin
Это многофункциональное косметическое средство, которое бережно ухаживает за губами, разглаживает их, не оставляя ощущения липкости, а при нанесении на щеки придет им нежный естественный румянец. Соприкасаясь с кожей, средство мгновенно меняет цвет в зависимости от ее уровня pH, придавая ей идеальный розовый оттенок. Интенсивность оттенка можно регулировать, увеличивая плотность нанесения тинта. Состав средств на 98% натуральный, в него входят масла абрикосовой и виноградной косточек, а также настоящие лепестки цветов.
Объемная тушь для ресниц Disturbia от Givenchy
Новая тушь для ресниц от Givenchy представлена в двух оттенках – интенсивном черном и провокационном красном. Революционная формула идет в сочетании с инновационной щеточкой: силиконовый аппликатор в форме цилиндра набирает необходимое количество текстуры и распределяет ее равномерно от корней до самых кончиков. Экстремальный объем можно получить, нанеся тушь всего одним слоем, два слоя позволят получить еще более драматичный эффект.