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Румяна-бальзам, бриллиантовый спрей и еще 8 впечатляющих бьюти-новинок июля

Второй месяц лета подкрался незаметно и, несмотря на то, что в самом разгаре пора отпусков, редакция Passion.ru не обошла вниманием главные новинки июля. В нашем обзоре мы собрали все самое актуальное и необходимое в эти прекрасные теплые дни: от интересных ароматов и туши для ресниц до многофункциональных уходов за волосами (что очень актуально после пребывания на пляже и купания в морской воде).

2 новых аромата от Parle Moi de Parfum

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Аромат Garden of India, Parle Moi de Parfum. Цена: 12 665 рублей за 100 мл.

Коллекцию бренда пополнили 2 аромата – Garden of India, Papyrus Oud. Вдохновением для создания первого из них стала Индия и ее дивные сады с роскошно цветущими деревьями и цветами. В композицию входят тубероза, жасмин, сандал. Парфюм Garden of India подойдет тем, кто любит жизнь и от души наслаждается ею. В центре пирамиды аромата Papyrus Oud ¬– редко используемый в парфюмерии папирус, который окружен ладаном, камбоджийским удом, мускусом и шоколадными аккордами. Сильный и запоминающийся парфюм.

Бальзам-румяна для губ и щек Petal infusion lip and cheek tint от Darphin

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Бальзам-румяна для губ и щек Petal infusion lip and cheek tint, Darphin. Цена: 2250 рублей.

Это многофункциональное косметическое средство, которое бережно ухаживает за губами, разглаживает их, не оставляя ощущения липкости, а при нанесении на щеки придет им нежный естественный румянец. Соприкасаясь с кожей, средство мгновенно меняет цвет в зависимости от ее уровня pH, придавая ей идеальный розовый оттенок. Интенсивность оттенка можно регулировать, увеличивая плотность нанесения тинта. Состав средств на 98% натуральный, в него входят масла абрикосовой и виноградной косточек, а также настоящие лепестки цветов.

Объемная тушь для ресниц Disturbia от Givenchy

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Объемная тушь для ресниц Disturbia, Givenchy. Цена: 2330 рублей.

Новая тушь для ресниц от Givenchy представлена в двух оттенках – интенсивном черном и провокационном красном. Революционная формула идет в сочетании с инновационной щеточкой: силиконовый аппликатор в форме цилиндра набирает необходимое количество текстуры и распределяет ее равномерно от корней до самых кончиков. Экстремальный объем можно получить, нанеся тушь всего одним слоем, два слоя позволят получить еще более драматичный эффект.

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