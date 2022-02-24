Ретинол в косметике: зачем нужен и к чему может привести его неправильное использование

Ретинол — это одна из форм витамина А, которая наиболее часто применяется в косметических средствах. Все производные витамина А называют ретиноидами. Если в косметике используется один из ретиноидов, часто говорят, что это средство с ретинолом. Возможно, это происходит из-за сложных химических названий. Различают ретиноиды косметические (используются в средствах ухода за кожей), топические (применяются для лечения кожных заболеваний) и системные (применяются внутрь для лечения тяжелых форм заболеваний кожи).

В косметических целях могут применять как сам ретинол, так и другие производные витамина А (ретинил пальмитат, ретинил ацетат, ретиноевая кислота, ретинальдегид, ретинил ретиноат). Средства, содержащие ретинол, позволяют уменьшить морщины и улучшить тургор кожи, отшелушить и увлажнить, уменьшить салообразование и скорректировать акне, борются с пигментацией.