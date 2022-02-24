Ретинол в косметике: зачем нужен и к чему может привести его неправильное использование

Ретинол в косметике: зачем нужен и к чему может привести его неправильное использованиеИзучаем популярные ингредиенты в косметике
Александр Прокофьев
Врач-дерматовенеролог, медицинский эксперт марки La Roche-Posay
Ретинол — это одна из форм витамина А, которая наиболее часто применяется в косметических средствах. Все производные витамина А называют ретиноидами. Если в косметике используется один из ретиноидов, часто говорят, что это средство с ретинолом. Возможно, это происходит из-за сложных химических названий. Различают ретиноиды косметические (используются в средствах ухода за кожей), топические (применяются для лечения кожных заболеваний) и системные (применяются внутрь для лечения тяжелых форм заболеваний кожи).
В косметических целях могут применять как сам ретинол, так и другие производные витамина А (ретинил пальмитат, ретинил ацетат, ретиноевая кислота, ретинальдегид, ретинил ретиноат). Средства, содержащие ретинол, позволяют уменьшить морщины и улучшить тургор кожи, отшелушить и увлажнить, уменьшить салообразование и скорректировать акне, борются с пигментацией.
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Как работает ретинол
Ретиноиды, проникая в кожу, стимулируют фибробласты — клетки, которые вырабатывают коллаген, в результате повышается упругость кожи и уменьшаются морщины. Также они стимулируют образование новых кератиноцитов кожи, а старые легче отшелушиваются, и возникает эффект пилинга — это позволяет уменьшить пигментацию и улучшить цвет лица. За счет стимуляции деления клеток происходит утолщение глубоких слоев кожи, и тем самым уменьшается трансэпидермальная потеря влаги. Кроме того, повышается синтез собственной гиалуроновой кислоты. Подавляется активность сальных желез, тем самым уменьшается салообразование, поры очищаются, воспаления появляются реже. Учитывая все эти воздействия на кожу, мы получаем мощный эффект на кожу в виде омоложения, улучшения цвета лица и коррекции акне.
Особенности использования ретинола
При использовании средства с ретинолом в начале возможно возникновение некоторых реакций в виде покраснения, чувство стянутости кожи, шелушения. В большинстве случаев это так называемые реакции адаптации кожи, и со временем эти негативные эффекты проходят. Необходимо соблюдать некоторые правила нанесения средств с ретинолом.
Начинайте использовать средство постепенно, 1-2 раза в неделю, смотрите на реакцию кожи. Если реакции возникают, то делайте перерыв для восстановления кожи и затем продолжайте использование. Постепенно происходит адаптация, и можно уменьшать интервалы нанесения. Если реакции не возникают, то используйте средство ежедневно. Риск возникновения реакций может увеличиться, если наносить средство на влажную кожу, поэтому тщательно просушите лицо после очищения. Ретинол повышает чувствительность кожи к ультрафиолету, поэтому такие средства чаще всего используют на ночь, а днем наносят солнцезащитные средства с SPF 30 и выше. Поскольку может подавляться активность сальных желез, то возможно возникновение сухости кожи — не забывайте про дополнительное увлажнение кожи утром.
Выбирайте средства в темных или непрозрачных упаковках, так как ретиноиды могут разрушаться под воздействием солнечного света.
В чем секрет популярности ретинола
Ольга Андриянова
Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог, заместитель главного врача по поликлинической части в «СМ-Косметология»
Одна из главных причин популярности ретинола — высокая эффективность. Он достаточно быстро срабатывает и эффективно решает различные потребности кожи. У косметики с этим ингредиентом очень много показаний: он отлично работает в антиэйдж-уходе, борется с пигментацией, акне и себореей, прекрасно убирает морщины, повышает тонус кожи, применяется на лице и на теле. В зависимости от концентрации оказывает разное действие, но позитивные изменения на коже видно практически сразу.
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Фото: архив пресс-служб
Эффективность ретинола подтверждена многими исследованиями. Его чудесные омолаживающие и обновляющие действия известны достаточно давно. Ретинол — один из самых полезных компонентов в уходе. Но есть важное условие: он должен быть назначен врачом-дерматологом.
Скрытые опасности ретинола
Самые частые негативные последствия при неверном использовании средств с ретинолом — это аллергические реакции и дерматит. Обычно это происходит из-за неправильно подобранной концентрации или нарушения протокола использования косметики с ретинолом. Не всем и не всегда такая косметика в принципе показана.
В профессиональных средствах концентрация различается по типу кожи и применению, и существуют строгие протоколы по диагнозу и необходимому эффекту. Особенно стоит уточнить, что препараты с ретинолом противопоказаны при беременности и лактации, а также при обострении кожных заболеваний.
Фото: freepik.com