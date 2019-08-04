Несвоевременная замена постельного белья и еще 13 бьюти-ошибок, ускоряющих процесс старения

Так какие же бьюти-привычки могут привести к преждевременному старению кожи? Редакция Passion.ru решила узнать у экспертов, каких ошибок в уходе и макияже стоит избегать, чтобы выглядеть свежо и молодо, а не наоборот.
Домашний уход – это основной метод, который гарантировано позволяет предотвратить старение кожи. Никакие инъекции и аппаратные методики не смогут в один момент или даже в течение курса восстановить метаболические процессы и контролировать возраст на 100%, если нет систематической домашней бьюти-рутины. При этом многие зачастую пренебрегают базовыми правилами ухода, умываясь просто водой или вытираясь одним и тем же полотенцем для лица в течение месяца или деля его с остальными членами семьи. Какие же еще бьюти-привычки старят?
Ошибка 1. Ежедневно использовать скрабы
Злоупотребление скрабами приводит к нарушению барьерной функции кожи и распространению инфекции. Потому для сохранения молодости кожи уделите внимание другому уходу. Ежедневно удаляйте макияж и умывайтесь утром и вечером с использованием гигиенического средства, подобранного по типу кожи.
Если кожа склонна к шелушению, стягиванию, к красноте, реакции на смену температуры, косметику, воду, нужно умываться мягкими очищающими средствами типа молочка, сливок, муссов, содержащих смягчающие противовоспалительные вещества (экстракт косточки винограда, витамины группы B, цинк).
Если кожа уже начала увядать, при подборе средства для умывания нужно обратить внимание на эпигенетические вещества в их составе, факторы роста эпидермиса и сосудистый фактор роста, которые восстанавливают здоровье эпидермиса. Это очень важно для улучшения тонуса и гладкости кожи. Современные эпигенетические средства запускают каскад химических реакций на поверхности кожи, процесс регенерации и способствуют разглаживанию морщин, улучшению архитектуры кожи и повышению упругости.
Если кожа склонна к образованию комедонам, акне, для умывания нужно использовать крем-эмульсию (сыворотку), которые содержат противовоспалительные препараты (экстракт ивы белой, небольшой процент салициловой кислоты).
При нарушении барьерной функции кожи нужно использовать крем-эмульсию с витаминами или пантенолом, восстанавливающим эпидермис.
При уже видимых морщинах обратите внимание на ухаживающие средства, в составе которых есть гиаулуроновая кислота, пептиды, факторы роста или фосфолипиды.
Ошибка 2. Не смывать молочко или мицеллярную воду
Фото: vostock-photo
Во всех гигиенических средствах есть поверхностно-активные вещества, направленные на удаление роговых чешуек. Если их не смывать водой, то ПАВы остаются на коже и оказывают негативное влияние на клетки и могут вызвать контактный дерматит. Поэтому важное правило – всегда смывать гигиенические средства водой, после чего протирать кожу одноразовой салфеткой или ватным диском, удалив избыток воды. Все что прикасается к лицу, должно быть одноразовым. Смывать нужно и молочко, и мицеллярную воду!
Ошибка 3. Забывать про тоник
Это очень распространенная ошибка. Многие не используют тоники после умывания, считая их ненужным этапом ухода за кожей. Но после умывания роговые чешуйки кожи «упакованы» неправильно, нарушается архитектура верхнего слоя эпидермиса. А тоники содержат в себе эпигенетические субстанции, которые обладают скрепляющим действием. Они придают коже гладкость и способствуют омоложению, разрыхляют роговые чешуйки для проникновения кислорода, улучшают миграцию клеток, что повышает регенераторную функцию кожи. Даже после мицеллярной воды, которая снимает ощущение сухости и удаляет макияж, нужно использовать тоник. Иначе остатки мицеллярной воды могут повредить роговые клетки и разрушить межклеточные связи, что приведет к дополнительной сухости и контактному дерматиту.
Ошибка 4. Не использовать солнцезащитный крем
Обязательно используйте солнцезащитный крем в любую погоду и в любое время года (даже когда пасмурно, даже зимой!). Он содержит не только фотопротекторы, но и ингредиенты, защищающие кожу от старения и фотостарения, от окислительного стресса, от негативного воздействия городской окружающий среды. Выбирайте средства, в составе которых есть такие ингредиенты, как супероксиддисмутаза и центелла азиатская, которые нейтрализуют свободные радикалы.
Ошибка 5. Выдавливать прыщи
Если вы не профессиональный косметолог, не давите воспаления. Во-первых, вы не знаете, как делать это правильно, потому травмируете кожу. Во-вторых, мало кто моет руки, прежде чем избавиться от выскочившего прыщика. В-третьих, еще меньшее количество людей обрабатывает ранку после проделанной «операции», а они очень восприимчивы к инфекции… делайте выводы сами.
Ошибка 6. Редко менять наволочки
Ваше лицо находится в постоянном контакте с постельным бельем на протяжении в среднем 8 часов в сутки. А ночью выработка себума не прекращается и даже наоборот, активизируется, потому меняйте наволочки минимум раз в 4 дня, а лучше – через день.
Ошибка 7. Выбирать форму бровей в виде ниточек или «с эффектом Пьерро»
Тонкие брови визуально могут очень сильно состарить, так же, как и брови-«запятые с эффектом Пьерро». Визуально это выглядит, как тоненькое тельце брови с круглым, толстым завершением у уголка глаза. Эффект состаривания достигается за счет того, что все это – древние техники, модные во времена наших бабушек и мам, в 80-х и 90-х. Поэтому такая форма бровей выглядит старомодно. Однако брови, безусловно, должны быть оформлены, а их форма подобрана индивидуально. Женщину бальзаковского возраста могут легко могут состарить и широкие, но неухоженные брови, поэтому хотя бы раз в месяц стоит заглядывать к бровисту.
Ошибка 8. Выбирать слишком темный оттенок бровей
Брови должны быть в тон с волосами или на тон светлее, это придает лицу свежести. Если они темнее, то легко могут прибавить вам возраста.
Ошибка 9. Неправильно подобранный оттенок тонального крема
Очень часто девушки сознательно выбирают тон, на порядок темнее необходимого, потому что считают, что таким образом смогут выглядеть более загорелыми и отдохнувшими, но неправильно подобранный оттенок средства способен сделать лицо помятым, несвежим и прибавить вам не один десяток лет.
При выборе средства тестируйте его не на запястье, а на линии челюстной кости, и наносите его только на чистую кожу, без другой декоративной косметики.
Фото: vostock-photo
Ошибка 10. Не мыть кисти для макияжа
На кистях и спонжах скапливается себум, пыль и бытовые загрязнения, потому, если вы не моете их или делаете это редко, не удивляйтесь, если у вас начнутся проблемы с кожей, появятся воспаления и инфекции. Так что гигиена – это ключевой момент.
Ошибка 11. Заниматься спортом, не смывая макияж
Если вы приходите в зал тренироваться, а не посидеть, вы потеете, на коже выделяется сальный секрет, который, смешиваясь с косметикой и другими загрязнениями, создает «благодатную почву» для размножения бактерий. Потому смывайте мейк до тренировки и очищайте кожу повторно сразу после.
Ошибка 12. Использовать слишком яркие оттенки румян
Помните фильм «Морозко» и натертые свеклой щеки Инны Чуриковой? Так вот, яркие румяна всегда взрослят, потому если используете яркие оттенки, наносите их очень деликатно, чтобы не выглядеть взрослее.
Ошибка 13. Слишком сильно пудрить лицо
Нужно чувствовать грань между ухоженным матовым лицом и перепудренным, напоминающим маску. Чрезмерное увлечение пудрой подчеркнет все мимические морщины и подчеркнет шелушения.
Ошибка 14. Выбирать темные оттенки помад
Яркие помады в моде – это факт, они смотрятся стильно, но стоит помнить, что с ними вы всегда выглядите старше. Особенно если к темному цвету добавляется матовая текстура. В группе риска такие цвета, как черный, темно-бордовый, темно-коричневый.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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