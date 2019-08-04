Несвоевременная замена постельного белья и еще 13 бьюти-ошибок, ускоряющих процесс старения

Во всех гигиенических средствах есть поверхностно-активные вещества, направленные на удаление роговых чешуек. Если их не смывать водой, то ПАВы остаются на коже и оказывают негативное влияние на клетки и могут вызвать контактный дерматит. Поэтому важное правило – всегда смывать гигиенические средства водой, после чего протирать кожу одноразовой салфеткой или ватным диском, удалив избыток воды. Все что прикасается к лицу, должно быть одноразовым. Смывать нужно и молочко, и мицеллярную воду!

Ошибка 3. Забывать про тоник

Это очень распространенная ошибка. Многие не используют тоники после умывания, считая их ненужным этапом ухода за кожей. Но после умывания роговые чешуйки кожи «упакованы» неправильно, нарушается архитектура верхнего слоя эпидермиса. А тоники содержат в себе эпигенетические субстанции, которые обладают скрепляющим действием. Они придают коже гладкость и способствуют омоложению, разрыхляют роговые чешуйки для проникновения кислорода, улучшают миграцию клеток, что повышает регенераторную функцию кожи. Даже после мицеллярной воды, которая снимает ощущение сухости и удаляет макияж, нужно использовать тоник. Иначе остатки мицеллярной воды могут повредить роговые клетки и разрушить межклеточные связи, что приведет к дополнительной сухости и контактному дерматиту.

Ошибка 4. Не использовать солнцезащитный крем

Обязательно используйте солнцезащитный крем в любую погоду и в любое время года (даже когда пасмурно, даже зимой!). Он содержит не только фотопротекторы, но и ингредиенты, защищающие кожу от старения и фотостарения, от окислительного стресса, от негативного воздействия городской окружающий среды. Выбирайте средства, в составе которых есть такие ингредиенты, как супероксиддисмутаза и центелла азиатская, которые нейтрализуют свободные радикалы.