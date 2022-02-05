Помогают ли бьюти-гаджеты остановить старение и стоят ли они своих денег: колонка Марии Ширшаковой

Это и электропорация, суть которой заключается в том, что под воздействием тока в клеточных мембранах образуются мельчайшие поры, через которые в клетки активно проникают питательные вещества. Это позволяет использовать активные вещества препаратов на полную мощность, соответственно, получая наиболее выраженный эффект. И электромиостимуляция. Такое воздействие снимает мышечный спазм, увеличивает эластичность мышц, способствует детоксикации и сокращению жировых отложений. Под влиянием импульсов мышечные волокна становятся более гибкими. И мультиполярный радиоволновой лифтинг. Воздействие стимулирует выработку коллагена и эластина, поддерживает связь между клетками, обеспечивает упругость кожи изнутри. И микротоки — это в первую очередь лимфодренаж и стимуляция кровотока. И светотерапия LED в домашних условиях — для оздоровления кожи и помощи в лечении таких заболеваний, как гиперпигментация, розацеа, акне, постакне и т. д. И ультразвук для очищения кожи. В некоторых аппаратах есть даже функция SMAS-лифтинга, которая прекрасно поддерживает и пролонгирует эффект от той же альтератерапии.

Предвосхищая вопрос «А как же выбрать из такого многообразия?», открою тайну мадридского двора о том, что есть аппараты, сочетающие в себе все вышеперечисленные функции. Это крайне удобно, но часто недешево. Поэтому, если хотите сэкономить на покупке своего бьюти-гаджета, выбирайте по потребностям кожи или доверьте это дело врачу!

P.S. Ниже я приведу базовые рекомендации (так называемый must read) по использованию обсуждаемых нами домашних помощников.

Итак, начнем.

Если вам 18-25 лет:

Приобретайте аппарат с режимом ЕMS и используйте его буквально 10 минут в день. Это будет идеальной гимнастикой для лица, которая поддержит ваши мышцы в тонусе.

Проблемная кожа? Обращайтесь к девайсам с режимом LED, а именно к синему свету. Лечение синим светом предотвращает вспышки высыпаний и бактериальной инфекции кожи. Синий свет обеспечивает антибактериальное воздействие, аналогичное солнечному свету, но без вредных и разрушительных ультрафиолетовых лучей.

Если 25-35 лет:

Тут уже все более интересно! Появляются первые признаки старения, необходимо более тщательно ухаживать за лицом, а также поддерживать и пролонгировать эффект от косметологических процедур.

Обязательно отыщите гаджет, который способствует сокращению мимических морщин, устранению отеков и «мешков», укрепляет ткани, в том числе и периорбитальной области, усиливает микроциркуляцию, улучшает обмен веществ, регенерацию кожи, оказывает лимфодренажный эффект. А также тот, в котором присутствует уже упомянутый LED (зеленый свет). Данный свет повышает иммунитет и метаболизм кожи. Прекрасно воздействует на пигментацию, осветляя и снижая контраст. Идеально подходит для профилактики сосудистых изменений. Обеспечивает видимые результаты, кожа становится более ровной, увлажненной и гладкой со здоровым сиянием.

Если 35 и больше:

Домашний бьюти-аппарат станет незаменимым соратником вашего косметолога и пластического хирурга!

Без каких режимов не обойтись?

Без LED (красный свет) никуда! Оптимальное решение для зрелой кожи, которая нуждается в стимуляции. Красный свет повышает уровень естественной гидратации и помогает удержанию влаги, способствует разглаживанию морщин, улучшает кровообращение, стимулирует фотоомоложение за счет улучшения клеточного метаболизма.

И, конечно же, вам не обойтись без совмещения электропорации, электромиостимуляции, мультиполярного RF и интервального тока. Данный симбиоз дает возможность увеличить интенсивность, понизить болевые ощущения и достигать максимально возможного результата в домашних условиях. Такое воздействие — наиболее эффективное в работе со скульптурированием лица и системным накопительным омолаживающим протоколом!