Помогают ли бьюти-гаджеты остановить старение и стоят ли они своих денег: колонка Марии Ширшаковой

Помогают ли бьюти-гаджеты остановить старение и стоят ли они своих денег: колонка Марии ШиршаковойПрактикующий специалист расставила все точки над «i» в вопросе применения аппаратов для домашнего использования
Мария Ширшакова
Практикующий врач-косметолог, дерматолог, основатель и главный врач Клиники эстетической медицины Марии Ширшаковой
Как вы знаете, я практикующий врач-косметолог с 20-летним стажем. И последние года полтора мне часто задают серию вопросов: «Аппараты для домашнего использования действительно работают? Не те, которые делают массаж и помогают очищать кожу, а те, производители которых обещают мгновенный лифтинг и полный отказ от косметолога?»
Да, они работают! Не все, конечно. И часто не так, как заявляют производители. Есть как бриллианты, так и пустышки. К слову, косметологию ими заменить невозможно, как бы печально это ни звучало. К сожалению или к счастью, не получится заплатить 10-20 тысяч рублей и забыть дорогу к своему доктору. Но давайте обо всем по порядку!
В 2020-2021 годах огромную популярность набрали девайсы, которые помогают поддерживать лицо в форме и пролонгировать эффект от косметологических процедур. Купить их можно у таких брендов, как Bork, FOREO, Nuface, Artistic&Co. и т. д. Я не спорю, что они будут эффективны и как самостоятельные устройства, но самые лучшие результаты достигаются только комплексным подходом, который включает в себя косметолога и грамотный домашний уход, в котором присутствуют такие аппараты, а также при необходимости пластического хирурга.
Если вы спросите про направления работы домашних гаджетов, я вам отвечу, что они очень разные и их много.
Это и электропорация, суть которой заключается в том, что под воздействием тока в клеточных мембранах образуются мельчайшие поры, через которые в клетки активно проникают питательные вещества. Это позволяет использовать активные вещества препаратов на полную мощность, соответственно, получая наиболее выраженный эффект. И электромиостимуляция. Такое воздействие снимает мышечный спазм, увеличивает эластичность мышц, способствует детоксикации и сокращению жировых отложений. Под влиянием импульсов мышечные волокна становятся более гибкими. И мультиполярный радиоволновой лифтинг. Воздействие стимулирует выработку коллагена и эластина, поддерживает связь между клетками, обеспечивает упругость кожи изнутри. И микротоки — это в первую очередь лимфодренаж и стимуляция кровотока. И светотерапия LED в домашних условиях — для оздоровления кожи и помощи в лечении таких заболеваний, как гиперпигментация, розацеа, акне, постакне и т. д. И ультразвук для очищения кожи. В некоторых аппаратах есть даже функция SMAS-лифтинга, которая прекрасно поддерживает и пролонгирует эффект от той же альтератерапии.
Предвосхищая вопрос «А как же выбрать из такого многообразия?», открою тайну мадридского двора о том, что есть аппараты, сочетающие в себе все вышеперечисленные функции. Это крайне удобно, но часто недешево. Поэтому, если хотите сэкономить на покупке своего бьюти-гаджета, выбирайте по потребностям кожи или доверьте это дело врачу!
P.S. Ниже я приведу базовые рекомендации (так называемый must read) по использованию обсуждаемых нами домашних помощников.
Итак, начнем.
Если вам 18-25 лет:
Приобретайте аппарат с режимом ЕMS и используйте его буквально 10 минут в день. Это будет идеальной гимнастикой для лица, которая поддержит ваши мышцы в тонусе.
Проблемная кожа? Обращайтесь к девайсам с режимом LED, а именно к синему свету. Лечение синим светом предотвращает вспышки высыпаний и бактериальной инфекции кожи. Синий свет обеспечивает антибактериальное воздействие, аналогичное солнечному свету, но без вредных и разрушительных ультрафиолетовых лучей.
Если 25-35 лет:
Тут уже все более интересно! Появляются первые признаки старения, необходимо более тщательно ухаживать за лицом, а также поддерживать и пролонгировать эффект от косметологических процедур.
Обязательно отыщите гаджет, который способствует сокращению мимических морщин, устранению отеков и «мешков», укрепляет ткани, в том числе и периорбитальной области, усиливает микроциркуляцию, улучшает обмен веществ, регенерацию кожи, оказывает лимфодренажный эффект. А также тот, в котором присутствует уже упомянутый LED (зеленый свет). Данный свет повышает иммунитет и метаболизм кожи. Прекрасно воздействует на пигментацию, осветляя и снижая контраст. Идеально подходит для профилактики сосудистых изменений. Обеспечивает видимые результаты, кожа становится более ровной, увлажненной и гладкой со здоровым сиянием.
Если 35 и больше:
Домашний бьюти-аппарат станет незаменимым соратником вашего косметолога и пластического хирурга!
Без каких режимов не обойтись?
Без LED (красный свет) никуда! Оптимальное решение для зрелой кожи, которая нуждается в стимуляции. Красный свет повышает уровень естественной гидратации и помогает удержанию влаги, способствует разглаживанию морщин, улучшает кровообращение, стимулирует фотоомоложение за счет улучшения клеточного метаболизма.
И, конечно же, вам не обойтись без совмещения электропорации, электромиостимуляции, мультиполярного RF и интервального тока. Данный симбиоз дает возможность увеличить интенсивность, понизить болевые ощущения и достигать максимально возможного результата в домашних условиях. Такое воздействие — наиболее эффективное в работе со скульптурированием лица и системным накопительным омолаживающим протоколом!
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