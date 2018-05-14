Почему дорогие антивозрастные кремы не работают и что с этим делать

Ингредиенты не проникают в кожу

Большая часть компонентов крема просто не достигает глубоких слоев кожи, бездействие продукта объяснимо. Например, коллаген из-за большого размера молекул не может проникнуть в поры и обеспечить заявленный эффект. То же самое и с гиалуроновой кислотой — она почти не влияет на состояние кожи, пусть даже если и заявлена как главный действующий ингредиент.

Но если вводить эти же вещества инъекционно, то можно убрать морщины и разгладить кожу. Еще один действенный способ восполнить баланс коллагена в организме — питьевой коллаген, эта биоактивная добавка содержит и другие полезные витамины и антиоксиданты, эффекта от нее будет точно больше, чем от крема.