Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Почему дорогие антивозрастные кремы не работают и что с этим делать

Сейчас на рынке много косметических средств, обещающих обернуть вспять процесс старения. Но обычно женщины покупают средства для ухода за без учета типа и состояния кожи. Более того, некоторые ждут от простого увлажняющего крема чудесного эффекта пластической операции. Рассказываем, почему же наши антивозрастные средства больше не работают и как это исправить.

Ингредиенты не проникают в кожу

Большая часть компонентов крема просто не достигает глубоких слоев кожи, бездействие продукта объяснимо. Например, коллаген из-за большого размера молекул не может проникнуть в поры и обеспечить заявленный эффект. То же самое и с гиалуроновой кислотой — она почти не влияет на состояние кожи, пусть даже если и заявлена как главный действующий ингредиент.

Но если вводить эти же вещества инъекционно, то можно убрать морщины и разгладить кожу. Еще один действенный способ восполнить баланс коллагена в организме — питьевой коллаген, эта биоактивная добавка содержит и другие полезные витамины и антиоксиданты, эффекта от нее будет точно больше, чем от крема.

Большинство средств дают временный эффект

После того, как вы прекратите использование антивозрастных кремов, можно будет заметить, что кожа вернулась к прежнему состоянию — наступил так называемый синдром отмены. Дело в том, что большинство продуктов просто увлажняют, подтягивают или отшелушивают кожу на короткий промежуток времени, из-за чего достигается недолговечный результат, пусть на упаковке и обещано омоложение. Даже самые инновационные средства работают по большей части на поверхности, создавая защитную пленку, которая не дает влаге испаряться.

Компоненты должны быть подобраны под тип кожи

Найти правильный крем или сыворотку поможет врач-косметолог. Он определит тип кожи, ее состояние, а также подберет средства, где будет подходящее соотношение антиоксидантов, витаминов и действующего вещества. Поэтому не стоит покупать первый попавшийся дорогой крем с надписью 35+, лучше проконсультируйтесь с врачом и подберите нужный продукт вместе.

Лучший выход — инъекции

Только инъекции помогут действительно омолодить кожу. Если не говорить о всем известном ботоксе, который мгновенно преображает лицо, то стоить обратить внимание на уколы гиалуроновой кислоты и коллагена.

Эти два микроэлемента способны вернуть былую свежесть и красоту. Коллаген содержится в нашем организме, но со временем его выработка сокращается, поэтому именно введение подкожно помогает восстановить баланс в эпидермисе. Такая же ситуация и с гиалуроновой кислотой — этот полисахарид вырабатывается в коже и обеспечивает упругость. В основном с помощью гиалуроновой кислоты делают контурную пластику и биоревитализацию — восстановление и омоложение кожи.

Как усилить действие кремов?

1 / 6
Эссенция-концентрат для сияния кожи, CAUDALIE, 2 100 руб.
Arrows-left
Arrows-right
Reload

Одного крема порой бывает недостаточно для достижения желаемого результата. Чтобы усилить эффект, важно использовать вспомогательные средства. Нужно тщательно очищать кожу от остатков косметики — так вещества будут намного лучше проникать в поры.

Скарб поможет подготовить кожу для нанесения крема, отшелушив ороговевшие частицы, а заодно и разгладив ее. Сыворотка благодаря легкой текстуре способна проникать в более глубокие слои эпидермиса, она обеспечивает постепенное разглаживании морщин изнутри. Достаточно использовать пару капель, чтобы начать омоложение кожи, главное — не забудьте «закрыть» сыворотку сверху кремом, чтобы она не испарилась с кожи. Только работая в команде, эти средства помогут замедлить процессы старения.

Но не забывайте, что вся красота изнутри: придерживайтесь правильного питания, сохраняйте водный баланс и восполняйте недостатки витаминов, избегайте прямых лучей солнца — тогда вам еще очень долго не придется прибегать к антивозрастным кремам и косметическим процедурам.

Текст: Валерия Савченко

Фото: Shutterstock/VOSTOK, архивы пресс-служб

Обсуждаемое
Саша Савельева показала мощный тыл на откровенном фото в купальнике: «Такая попа должна быть у каждой»
«Все уже проснулись»: Алла Пугачева показала теплое видео с любимыми детьми и внучкой
Лена Темникова стала блондинкой и изменилась до неузнаваемости: «Как японская гейша»
«Избавился от обузы»: друзья Дмитрия Тарасова не скрывают презрения к Ольге Бузовой
Тест: мы определим, насколько вы мудры
С бабочками на голой груди: Наталья Штурм вновь обнажилась на испанском пляже
Гороскоп