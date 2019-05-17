5 популярных способов стать обладательницей роскошных ресниц: плюсы и минусы каждого

Длинные, пушистые ресницы всегда подчеркнут красоту глаз, сделают взгляд более распахнутым. По крайней мере, так нам обещает реклама и многочисленные звезды больших и малых экранов и музы великих кутюрье, фотографиями которых мы не устаем любоваться. Но не всем повезло родиться с роскошными ресницами. Хорошая новость заключается в том, что сегодня есть масса способов исправить этот досадный просчет природы. Среди них – наращивание ресниц, использование накладных, ламинирование и отращивание собственных. Редакция Passion.ru решила выяснить все достоинства и недостатки каждого из них.
Какие ресницы нынче в моде?
Как уже неоднократно говорилось, в моде естественность, потому «на каждый день» наиболее актуален умеренный, но при этом природно-богатый ресничный стиль, а подчеркнутую кукольность и драматичность лучше приберечь для особого случая или выхода в свет. Так что даже искусственные ресницы должны смотреться максимально деликатно и натурально.
Главные способы улучшить ресницы
Наращивание ресниц
Наращивание ресниц станет настоящим спасением для тех, кто совсем не хочет краситься. Вариантом, который выглядит наиболее естественным и завершенным, сегодня является комбинированное наращивание верхних и нижних ресниц.
Однако наряду с мировым трендом на натуральность в России по-прежнему модно и объемное наращивание, зачастую подчеркнуто искусственное, с идеально ровной ресничной линией. Также благодаря невероятной популярности инстаграмных див Кайли Дженнер и Ким Кардашьян стал популярен эффект разреженных, будто накладных ресниц. Также набирает обороты тренд на цветное наращивание – от вставки отдельных ярких пучков в уголках глаз до полностью цветных ресниц с эффектом омбре.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Насколько безопасно наращивание ресниц
Современные технологии позволяют подобрать искусственные ресницы различной толщины, длины и изгиба, подходящие под тип ваших собственных. При грамотном подборе наращивание никак не утяжеляет родные реснички и, соответственно, не портит их. Наоборот, у многих они становятся более плотными и длинными за счет того, что не травмируются постоянным смыванием туши. Наращенные ресницы не вызывают дискомфорта, их также можно умывать, аккуратно тереть глаза и даже спать лицом в подушку.
Как ухаживать за наращенными ресницами
Самое главное правило – соблюдение гигиены. Умываться можно и нужно так же часто, как обычно. Это обязательно, поскольку в межресничном пространстве скапливаются остатки косметики и выработки сальных желез, а это негативно сказывается на носке ресниц и здоровье глаз.
В остальном ресницы не требуют особого ухода, ограничений всего несколько: не пользоваться маслосодержащей косметикой, в том числе средствами для умывания на масляной основе, и не мочить ресницы в течение 24 часов после наращивания, до полной полимеризации клея. Также рекомендуется расчесывать реснички специальной щеточкой, которую обычно выдает мастер. При выполнении этих простых правил, реснички будут радовать в течение 4–7 недель.
Недостатки наращивания ресниц
Наращивание кажется идеальным способом довести свои ресницы до идеала, не тратя на это много времени и сил (работа мастера в зависимости от сложности займет от 2-2,5 часов), но и у него есть недостатки, среди которых – индивидуальная непереносимость компонентов, содержащихся в клее, а также достаточно высокая стоимость работы.
Использование накладных ресниц
Фото: vostock-photo/shutterstock
Для тех, кто против наращивания или считает, что не стоит тратить на него столько времени и средств, существует более бюджетный вариант на выход – накладные ресницы.
Сегодня можно смело сказать, что бьюти-индустрия в этой области вышла на качественно новый уровень даже по сравнению с тем, что было еще 2-3 года назад, потому на рынке представлено огромное количество вариантов достойного качества – от люксовых до вполне бюджетных: все они смотрятся вполне прилично и придадут взгляду необходимую случаю драматичность. Существуют как ленточные варианты, которые надо приклеить вдоль роста всей линии ресниц, так и отдельные пучки, которые можно приклеить, например, только у внешних уголков, добившись эффекта кошачьих глаз.
Недостатки накладных ресниц
Очевидно, что это вариант явно не на каждый день, а лишь для торжественного выхода в свет или важного торжества. Кроме того, чтобы научиться пользоваться накладными ресницами, придется сначала потренироваться – с непривычки может получиться далеко не сразу. Также стоит учесть, что цена на топовые варианты немногим дешевле наращивания и что возможна аллергия на клей.
Улучшение собственных ресниц
Фото: vostock-photo/shutterstock
Если первые два варианта вам по разным причинам не подходят, существует несколько способов сделать гуще и длиннее свои собственные ресницы. Среди них – сыворотки, стимулирующие их рост, народные методы и ламинирование. Разберем каждый из них.
Сыворотки для роста ресниц
Как правило, главные компоненты в составе таких сывороток – это гиалуроновая кислота и разного рода масла, стимулирующие естественный рост ресниц, и при этом заботящиеся об их восстановлении, соответствующем увлажнении, увеличивающие их объем посредством проникновения в структуру ресниц и защищающие от выпадения. Для укрепления и придания эластичности ресницам многие средства данного типа содержат Д-пантенол.
Такие продукты обычно не содержат отдушек и раздражающих веществ. Не оказывают негативного влияния на глаза, благодаря чему могут применяться даже при ношении контактных линз и для чувствительных глаз. Сыворотки рекомендуется наносить ежедневно, нет необходимости делать перерывы, так как они не вызывают привыкания. После прекращения приема таких сывороток, ресницы остаются в прежнем состоянии. Это безопасные продукты, которые не вызывают синдрома отмены.
Есть сыворотки и с другим составом, активным компонентом в них являются биматопрост или простагландин – ингредиенты, входящие в состав капель для снижения глазного давления, побочным эффектом которых является улучшение роста ресниц, так как они влияют на волосяной фолликул, сокращая фазу его покоя и увеличивая фазу роста, потому ресницы становятся более длинными и пигментированными. Однако таким средством надо пользоваться постоянно, в противном случае после отмены все постепенно вернется на круги своя.
Недостатки сывороток для роста ресниц
Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав средства, из-за которой могут возникнуть следующие побочные эффекты: краснота и сухость глаз, нечеткое зрение, возникновение зуда и жжения. Также некоторые средства вызывают синдром отмены.
Ламинирование ресниц
Эта салонная процедура в последние годы завоевала огромную популярность. В ходе нее на ресницы наносится специальный состав, в основе которого кератин, витамины, масла. Он уплотняет ваши собственные ресницы, напитывает их и формирует новый изгиб, завершающим штрихом будет окрашивание (последняя опция – по желанию). Как результат – ваши собственные ресницы становятся более плотными, яркими, гладкими, а главное – их больше не надо красить тушью.
Процедура занимает не больше часа, а эффект от нее длится не меньше 3-4 недель. Затем ее необходимо повторить.
Первые 24 часа после процедуры к ресницам лучше не прикасаться, не красить их (это и не потребуется), а также не спать лицом в подушку. По прошествии суток можете делать с ними все, что обычно: очищать, красить, завивать.
Недостатки ламинирования
На коротких прямых ресницах эффект от ламинирования практически не заметен. Также возможна индивидуальная непереносимость компонентов состава, наносимого на ресницы. Прямым противопоказанием также служат перенесенные менее 6 месяцев назад хирургические операции в области глаз.
Кроме того, нельзя совмещать ламинирование и наращивание – ваши ресницы после процедуры будут очень гладкие, клей будет плохо держаться. Цена ламинирования совсем небюджетная.
Народные средства для укрепления ресниц
Для ценителей народной медицины существует несколько способов улучшить состояние ресниц бабушкиными методами.
Фото: vostock-photo/shutterstock
1. Масла для роста ресниц
Наиболее популярное – касторовое, но также хорошо подойдут кокосовое, абрикосовое, облепиховое, персиковое и миндальное. Наносить масло можно чистой щеточкой от старой туши. Очень важно перед процедурой немного подогреть его, чтобы оно проникло вглубь ресничек, а не просто легло на них пленкой.
2. Компрессы
Это вообще комплексное средство, не только стимулирующее рост ресниц, но и ухаживающее за зоной вокруг глаз (снимает отечность, уменьшает синяки под глазами, подтягивающее кожу век). Однако чтобы такой метод дал свои плоды, он должен стать частью вашего рутинного ухода: делать компресс можно утром или вечером, но держать его необходимо не менее 15 минут.
Отрастить ресницы помогут: отвар из цветов ромашки, календулы, крапивы, василька или клевера. Готовится он в пропорции 1 ст. л. на стакан кипятка. Хранить отвар нужно в холодильнике, подогревать, в отличие от масел, не надо.
3. Маски для ресниц
Маски чаще всего делаются на масляной основе. Их нужно делать курсом – однократная процедура не даст желаемого эффекта. В состав маски обычно входит касторовое или репейное масло в качестве основы, в него добавляется сок алоэ, глицерин, витамины А и Е. Соотношение остальных компонентов по отношению к основе – 30% на 70% соответственно.
В принципе такую маску можно и не смывать после нанесения, но это не возбраняется.
Недостатки народных методов
Если вы хотите получить быстрый результат, народные методы не для вас: придется запастись терпением, ведь каждый из них требует регулярного или курсового использования.
Также не исключены аллергические реакции на масла или компоненты, входящие в маски.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo/shutterstock
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!