5 популярных способов стать обладательницей роскошных ресниц: плюсы и минусы каждого

Насколько безопасно наращивание ресниц

Современные технологии позволяют подобрать искусственные ресницы различной толщины, длины и изгиба, подходящие под тип ваших собственных. При грамотном подборе наращивание никак не утяжеляет родные реснички и, соответственно, не портит их. Наоборот, у многих они становятся более плотными и длинными за счет того, что не травмируются постоянным смыванием туши. Наращенные ресницы не вызывают дискомфорта, их также можно умывать, аккуратно тереть глаза и даже спать лицом в подушку.

Как ухаживать за наращенными ресницами

Самое главное правило – соблюдение гигиены. Умываться можно и нужно так же часто, как обычно. Это обязательно, поскольку в межресничном пространстве скапливаются остатки косметики и выработки сальных желез, а это негативно сказывается на носке ресниц и здоровье глаз.

В остальном ресницы не требуют особого ухода, ограничений всего несколько: не пользоваться маслосодержащей косметикой, в том числе средствами для умывания на масляной основе, и не мочить ресницы в течение 24 часов после наращивания, до полной полимеризации клея. Также рекомендуется расчесывать реснички специальной щеточкой, которую обычно выдает мастер. При выполнении этих простых правил, реснички будут радовать в течение 4–7 недель.

Недостатки наращивания ресниц

Наращивание кажется идеальным способом довести свои ресницы до идеала, не тратя на это много времени и сил (работа мастера в зависимости от сложности займет от 2-2,5 часов), но и у него есть недостатки, среди которых – индивидуальная непереносимость компонентов, содержащихся в клее, а также достаточно высокая стоимость работы.

Использование накладных ресниц