Не смывать макияж на ночь и еще 14 бьюти-ошибок, которые могут испортить вашу кожу

Ошибка 1. Капать эфирное масло в ванную
Это нельзя делать ни в коем случае. Эфирные масла крайне высококонцентрированные. Конечно, несколько капель, добавленные в ванну, вряд ли окажут негативное воздействие на кожу взрослого человека. Но при воздействии теплой воды проницаемость кожи для различных веществ значительно увеличивается. Поэтому при наличии склонности к аллергическим реакциям вполне возможно раздражение кожи, а у детей может даже возникнуть химический ожог. Наиболее безопасно и не менее эффективно использовать различные готовые смеси для ванны, пропитанные эфирными маслами.
Ошибка 2. Спать с макияжем
В ночное время суток наша кожа, в отличие от нас, не спит, а активно работает. Обменные процессы становятся активнее, а поры расширяются. Поэтому все средства, нанесенные на кожу перед сном, проникают в нее гораздо лучше, чем днем. Если это правило эффективно работает при использовании ночных уходов, то макияж, оставленный на ночь, смешавшийся за весь день с потожировыми выделениями и загрязнениями атмосферного воздуха, крайне негативно сказывается на состоянии кожи. Это может спровоцировать воспаления и преждевременное старение. Поэтому как бы вы ни устали, обязательно смывайте макияж.
Ошибка 3. Слишком часто очищать проблемную кожу
Обладателям жирной кожи может казаться, что если они будут очищать свою кожу чаще, то сальность может снизиться. Однако в действительности все происходит с точностью до наоборот. При интенсивном очищении даже жирная кожа пересушивается, а сальные железы начинают работать с удвоенной силой. Возникает парадоксальная ситуация. Поэтому жирную кожу, склонную к воспалениям, необходимо очищать не чаще двух раз в сутки.
Ошибка 4. Давать тканевой маске высыхать на лице
Активные вещества (в том числе увлажняющие), входящие в состав пропитки тканевых масок, наиболее эффективны именно во влажном виде. Нет необходимости ждать, пока маска высохнет, поскольку все активные ингредиенты оказывают свое воздействие на кожу лишь в течение первых 15-20 минут (если иное не оговорено производителем). Оставляя маску на лице на более продолжительное время, вы не даете коже дышать. Поры могут закупориться, вследствие чего нарушится отток из сальных желез. А это, в свою очередь, может привести к появлению воспалительной сыпи.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Ошибка 5. Не соблюдать рекомендации врача после инъекций красоты (инъекции ботулотоксина, мезотерапия)
Эффективность и безопасность косметологических процедур во многом зависит от правильного выполнения рекомендаций врача-косметолога в реабилитационном периоде. Иначе может возникнуть риск развития осложнений. Например, при несоблюдении рекомендаций после инъекций ботулотоксина, его эффективность может стать минимальной или отсутствовать вообще. В худшем случае, может возникнуть асимметрия двигательной активности мышц лица. При несоблюдении рекомендаций после мезотерапии имеется риск развития воспалений и длительно не проходящих синяков.
Ошибка 6. Самостоятельно удалять шелушащуюся кожу после пилингов
Как бы ни хотелось побыстрее убрать шелушения на лице, категорически нельзя делать это преждевременно. Истонченная кожа, не успевшая восстановиться после принудительного отрыва чешуйки, может зажить с формированием рубца.
Ошибка 7. Пользоваться кокосовым маслом вместо крема
Некоторые растительные масла, попадая на поверхность кожи, начинают расщепляться с помощью ее ферментов на короткие жирные кислоты, которые затем легко встраиваются в эпидермальный липидный барьер. Но не кокосовое масло в моновиде. Заменить крем оно не способно, и глубокого эффективного увлажнения при этом ждать не стоит. Кокосовое масло может лишь создать пленку и, наоборот, усугубить сухость кожи.
Ошибка 8. Удалять веснушки лимонным соком
Веснушки — это пигментные пятна различной интенсивности. Фруктовые кислоты (в том числе лимонная кислота) обладают легким осветляющим действием и могут даже снижать активность синтеза пигмента. Однако в виде обычного лимонного сока кислота нестабильна и не способна проникнуть на ту глубину, где располагаются клетки с пигментом. Более того, лимонный сок может вызывать раздражение кожи, особенно в области рядом с глазами и носогубного треугольника. Потому удалять веснушки им можно, но лучше этого не делать.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Ошибка 9. Пользоваться просроченными кремами
В процессе разработки формулы кремов обязательно учитывается продолжительность стабильности их активных веществ, а также длительность антиоксидантной, антибактериальной и антигрибковой защиты вводимых в состав средства консервантов. В зависимости от этого лаборатории определяют длительность периода эффективности и безопасного применения крема. По истечении срока годности происходят закономерные изменения в формуле крема. Поэтому он не только теряет свою эффективность, но и рискует стать опасным для кожи из-за бактериального обсеменения, что может привести к тяжелым воспалительным высыпаниям.
Ошибка 10. Не смывать мицеллярную воду
Мицеллярная вода – прекрасное средство, которое является лишь предварительным этапом очищения кожи перед основным (умыванием со специальным очищающим средством) и не может заменить его. Более того, мицеллярная вода не способна полностью удалить загрязнения, особенно те, что находятся глубоко в порах. Ее обязательно нужно смывать. Иначе мицеллы с остатками загрязнений спровоцируют воспалительный процесс.
Ошибка 11. Не ходить к косметологам
Очень важно знать тип своей кожи и ее особенности, но определить это может только специалист с медицинским образованием (врач-косметолог или дерматолог). В зависимости от типа и состояния кожи врач-косметолог сможет подобрать правильные процедуры, а также домашний уход. Также не стоит самостоятельно выдавливать воспалительные элементы, это только усугубит ситуацию.
Ошибка 12. Не использовать SPF для лица
В городе мы меньше проводим времени на солнце, но даже 20 минут (10 минут от дома/офиса до метро) достаточно для появления неприятных последствий от УФ-излучения: пигментные пятна, сухость, покраснения. А в перспективе – фотостарение, разрушение соединительной ткани клеток и коллагена. Эффективным средством защиты от ультрафиолетового излучения в городе служат специальные средства c числом SPF 15-20, использовать которые необходимо, даже если у вас смуглая кожа. Пользоваться ими надо ежедневно. Это позволит продлить молодость кожи.
Ошибка 13. Утром не использовать средство для очищения кожи
Ночью кожа активно работает, а значит, продолжает выделяться себум, который не смывается обычной водой. Это может стать причиной закупоривания пор, а также привести к образованию воспалительных элементов, особенно у обладателей жирной и смешанной кожи. Потому использовать мягкое средство для очищения необходимо и утром, и вечером.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Ошибка 14. Использовать скрабы для лица с абразивными частицами
Такие скрабы травмируют роговой слой кожи, провоцируют купероз и провоцируют появление воспалений. Для глубокого очищения можно использовать средства с фруктовыми или AHA-кислотами.
Ошибка 15. Считать, что тональный крем/ ВВ-крем вреден
Тональные средства нужны, они выполняют не только маскируют недостатки, но и защищают от неблагоприятных факторов окружающей среды, а также увлажняют сухую кожу и матируют жирую, также они все содержат SPF-фактор, что является необходимой профилактикой фотостарения и рака кожи.
Будьте всегда прекрасны!
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo/shutterstock
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