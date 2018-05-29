На двоих: классные бьюти-средства, которые вы можете позаимствовать у дочери

Вода красоты

Термальная вода прямиком из Древней Италии ворвалась в мир бьюти-мастхэвов, а следом за ней пришли спреи, фиксаторы макияжа и различные дымки.

В чем различия? Обычно различия бывают только в составе. Разные производители обогащают воду множеством компонентов. В одних больше кальция, в других — натрия или селена. Обратите внимание: те воды, в составе которых находится большое содержание солей, оказывают себорегулирующее действие и сокращают выделение кожного сала, маслосодержащие — идеальны для сухой кожи.

Дымки и мисты. За основу взята минеральная или дистиллированная вода. Мисты обогащают полезными добавками: маслами, экстрактами и витаминами. Эти средства отлично увлажняют кожу, снимают покраснения и лечат воспаления.

Спрей, фиксирующий макияж. Фиксаторы помогают сохранить макияж на весь день и не дают косметике растекаться на жаре или смазываться от прикосновения.

Главное преимущество термальной виды и мистов — отсутствие возрастного ограничения, они идеально подходят для любого типа кожи и обязательны к применению независимо от того, 20 вам лет или уже за 40. Наш вердикт: смело одалживаем для личного пользования!