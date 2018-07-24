Молодильное яблочко: какие продукты помогут сохранить тонус кожи

1. Некачественная косметика. Не экономьте на себе! Во составе дешевой косметики, вероятнее всего, вы найдете большое количество парабенов, они способствуют, разрушению клеток из-за чего происходит увядание кожи.

2. Здоровый образ жизни. Задумайтесь, может быть не случайно, из каждого утюга, можно услышать о пользе здорового образа жизни? Правильное питание, физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе - важные составляющие в жизни каждого.

3. Экология. Не стоит удивляться, если вы начнете замечать, что в городских условиях морщинок на лице становится все больше. Балуйте себя прогулками на свежем воздухе. Прекрасная альтернатива вечерним посиделкам у телевизора.

4. Вредные привычки. Не будем уделять много времени этому пункту, ведь каждому известно, что курение и алкоголь неблагоприятно сказывается на всем организме и тем более на коже лица. Невооруженным глазом можно отличить некурящую женщину от той, что имеет такую привычку. Вялая кожа и ее дряблый вид - определенно не то, к чему стоит стремиться.

5. Гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота отвечает за сохранность упругости кожи лица и тела. Из-за ее недостатка кожа просто начинает терять свою эластичность.

6. Стресс – это состояние, которое испытывает организм в результате защитной реакции на неблагоприятные, окружающие нас факторы. К ним относятся: голод, температурные изменения, будь то холод или жара, и конечно же, нервные и психические расстройства.

7. Питание. Не просто так говориться, что необходимо употреблять продукты с полезными витаминами и минералами, именно они помогут лицу выглядеть хорошо. Никакого фастфуда, только свежие и полезные продукты.

Продукты для упругости кожи.