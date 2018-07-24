Молодильное яблочко: какие продукты помогут сохранить тонус кожи

Почему кожа теряет упругость?
1. Некачественная косметика. Не экономьте на себе! Во составе дешевой косметики, вероятнее всего, вы найдете большое количество парабенов, они способствуют, разрушению клеток из-за чего происходит увядание кожи.
2. Здоровый образ жизни. Задумайтесь, может быть не случайно, из каждого утюга, можно услышать о пользе здорового образа жизни? Правильное питание, физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе - важные составляющие в жизни каждого.
3. Экология. Не стоит удивляться, если вы начнете замечать, что в городских условиях морщинок на лице становится все больше. Балуйте себя прогулками на свежем воздухе. Прекрасная альтернатива вечерним посиделкам у телевизора.
4. Вредные привычки. Не будем уделять много времени этому пункту, ведь каждому известно, что курение и алкоголь неблагоприятно сказывается на всем организме и тем более на коже лица. Невооруженным глазом можно отличить некурящую женщину от той, что имеет такую привычку. Вялая кожа и ее дряблый вид - определенно не то, к чему стоит стремиться.
5. Гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота отвечает за сохранность упругости кожи лица и тела. Из-за ее недостатка кожа просто начинает терять свою эластичность.
6. Стресс – это состояние, которое испытывает организм в результате защитной реакции на неблагоприятные, окружающие нас факторы. К ним относятся: голод, температурные изменения, будь то холод или жара, и конечно же, нервные и психические расстройства.
7. Питание. Не просто так говориться, что необходимо употреблять продукты с полезными витаминами и минералами, именно они помогут лицу выглядеть хорошо. Никакого фастфуда, только свежие и полезные продукты.
Продукты для упругости кожи.
В таких продуктах содержится большое количество омега-3, которая сохраняет коллаген, отвечающий за эластичность и упругость кожи. Получается, что при его нужном количесве в организме, появление морщинок приостанавливается, кожа выглядит подтянутой и красивой.
Витамин С можно отнести к самым главным витаминам в косметологии. Он находится в составе многих средств по уходу за кожей. Прекрасно, что данный витамин можно найти не только в составе крема, но и в продуктовых лавках. Употребляйте апельсины, грейпфруты, вишню, помидоры, сладкий перец и даже клубнику, это поможет подтянуть кожу и предотвратить появление морщин.
Не зря орехи называют продуктом вечной молодости. В их составе находится огромное количество витаминов (особенно Е), масел и волокон. Такой состав помогает отфильтровывать токсины в пищеварительной системе, удаляя их из тела, прежде чем они могут впитаться и повлиять на внешний вид кожи. Так же набор веществ в орехах является фотозащитным, он помогает защитить кожу от УФ-излучения исходящих от солнца.
Не стоит недооценивать зеленый чай! Именно в этом напитке представлены практически все известные науке витамины. Также в составе имеются различные химические вещества и органические соединения. Зеленый чай обладает мощным антиоксидантным свойством, которое способствуют сохранению молодости и упругости кожи.
Нельзя исключать из своего рациона продукты, богатые белком: мясо, птицу, яйца. Всем известно, что белок, он же протеин, необходим для построения мышечной ткани, а так же для восстановительных процессов в клетках. Но, кроме всего этого, продукты с большим содерданием белка поддерживают волосы, ногти и, конечно же, кожу в прекрасном состоянии. Старайтесь отдавать предпочтение телятине, кролику, курице, индейки – не жирному мясу. Готовьте такие блюда без обжаривания на масле. Как известно, в жареной пищи совсем нет витаминов, а столь необходимые для подтянутой кожи витамины А и Е в кипящем масле страдают больше всего. Кроме того, все жиры при высокой температуре превращаются в трансжиры. А они, в свою очередь, увеличивают концентрацию холестерина в крови. Поберегите ваше сердце.
Гречка очень богата полезными веществами, которые помогают бороться с воспалениями, вызывающими повреждение кожи. Другим помощником красоты являются ростки пшеницы. Помимо питательных веществ, в составе зародышей находится витамин В7, именно он помогает избежать сухость и шелушение кожи, и помимо всего, активно участвует в переработке жиров.
Именно овощи были, есть и остаются самой полезной пищей для всего организма. При выборе обратите внимание на их цвет. Большее количество витаминов содержаться в оранжево-красные и зеленые плодах, такие как морковь, сладкий картофель, шпинат. Находящийся в их составе витамин А предотвращает повреждение клеток и преждевременное старение.
_Текст: Татьяна Горшкова _
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