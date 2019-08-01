Мист-система для увлажнения лица и еще 9 бьюти-новинок августа, которые нельзя пропустить

Марка представила в России три новых средства для комплексного ухода за лицом – увлажняющий крем и увлажняющий лосьон для более ровного тона кожи и очищающая anti-age маска против несовершенств. Осветляющий крем Brightening Face Cream и лосьон Brightening Face Lotion в паре уменьшают признаки гиперпигментации – в их состав входят активные компоненты, борющиеся с образованием темных и желтых пятен. А очищающая маска Clarifying Mask разглаживает мимические морщины и напитывает кожу влагой, а также матирует ее и убирает мелкие воспаления.

Коллекция макияжа Essence of Shadows от Givenchy