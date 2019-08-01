Мист-система для увлажнения лица и еще 9 бьюти-новинок августа, которые нельзя пропустить

Новые ароматы от Panouge
Коллекция ароматов нишевого парфюмерного дома Panouge пополнилась двумя новинками – Perle Rare Rose и Perle Rare Nuit. Первая – само воплощение женственности и нежности, свежий гурманский аромат, на создание которого парфюмеров вдохновил натуральный розовый жемчуг Конк. В пирамиде парфюма: мандарин, гальбанум, роза, флердоранж, ирис, белый мускус, бобы тонка, ваниль, ветивер, кедр. Вторая новинка – аромат-соблазн, соединивший в себе растительную свежесть и насыщенность ярких древесных нот. В композиции: ирис, гальбанум, розовый перец, шалфей, можжевеловая ягода, чай мате, бизиновая трава, береза, бобы тонка, кожа, амбра.
Система ухода за кожей лица от Dr. Barbara Sturm
Марка представила в России три новых средства для комплексного ухода за лицом – увлажняющий крем и увлажняющий лосьон для более ровного тона кожи и очищающая anti-age маска против несовершенств. Осветляющий крем Brightening Face Cream и лосьон Brightening Face Lotion в паре уменьшают признаки гиперпигментации – в их состав входят активные компоненты, борющиеся с образованием темных и желтых пятен. А очищающая маска Clarifying Mask разглаживает мимические морщины и напитывает кожу влагой, а также матирует ее и убирает мелкие воспаления.
Коллекция макияжа Essence of Shadows от Givenchy
В новую лимитированную осенне-зимнюю коллекцию 2019 года макияжа вошли две девятицветные палетки теней: первая – Essence of Greys – выполнена в серой гамме, вторая – Essence of Browns – в розово-коричневой, а также две губных помады-бальзама: перламутрово-пыльная сиреневая 19 Purple и бежево-розовая 20 Pink. Коллекция получилась неожиданно нежная, не яркая, но шикарная.
Мист-система для увлажнения лица от ARIA
Главный бьюти-хит этого лета, который позволяет увлажнить кожу в любом месте, в любое удобное время, поверх макияжа и солнцезащитных средств. Она окутывает лицо ароматной вуалью, поднимающей настроение. В состав входят портативный ультразвуковой аромодиффузор и увлажняющие парфюмированные мисты. Одного полного заряда устройства хватает на 15 дней активного ежедневного использования.
Восстанавливающий ночной крем против морщин Time-Filler Night от Filorga
Первый мультифункциональный ночной уход, который создан на основе методик эстетической медицины для комплексной коррекции возрастных изменений в ночное время. По обещаниям бренда, атакует все типы морщин во время сна и гарантирует отдохнувший вид и чувство уверенности в себе по утрам. Уже после первого применения сокращается количество гусиных лапок, повышается упругость и гладкость кожи, овал лица становится более четким.
Новая парфюмерная вода Mon Paris Floral от YSL Beauty
В парфюмерной коллекции Mon Paris пополнение – новый цветочно-шипровый аромат Mon Paris Floral. Он позиционируется как аромат расцветающей страсти. Утонченный и необузданный, он воплотил в себе все оттенки любви, не знающей границ. Парфюм открывается яркими фруктовыми нотами эссенции бергамота, груши, малины и спелого персика. В сердце аромата – манящий цветок дурмана, арабский жасмин и цветочные аккорды апельсинового дерева, магнолии и пиона. Основу аромата составляют чувственные ноты эссенции пачули, оттенки мускуса и ноты кашемира.
Персонализированный уход MyCode от S+summecosmetics
Антивозрастной уход от испанского бренда позволяет создать персонализированное средство, нацеленное на решение индивидуальных проблем кожи. Шесть мощных сывороток для лица, содержащих высокоэффективные ингредиенты, собранные со всего света, направлены на профилактику и коррекцию всех возрастных изменений лица, шеи и зоны декольте. Комбинация ингредиентов, подобранных на основе многолетних дерматологических исследований, замедляет процессы старения и стимулирует регенерацию кожи.