«Метеориты» в палетке, восточно-цветочный одеколон и еще 8 ярких бьюти-новинок июля

Июль подкрался совершенно незаметно, а вместе с ним и долгожданное открытие террас, косметических магазинов и клиник красоты. И несмотря на то, что многие в этом году остались без отпуска вовсе или проведут его в городе или на даче, не стоит из-за этого печалиться. Лето есть лето, даже в мегаполисе! А если хочется себя порадовать, скорее отправляйтесь в магазин, чтобы купить себе новую палетку или яркий аромат. И чтобы вам было проще сориентироваться в многообразии новинок – читайте новый обзор на Passion.ru с десяткой самых любопытных из них.