«Метеориты» в палетке, восточно-цветочный одеколон и еще 8 ярких бьюти-новинок июля
## Одеколон Gardenia & Oud из коллекции Absolu от Jo Malone London
Новинка – третий одеколон из роскошной коллекции бренда Absolu. По-настоящему летний аромат, в котором цветочные аккорды сочетаются с выразительными восточными. В нем пелена дымных чувственных нот уда и теплой амбры плавно перетекает в ноты великолепных цветов гардении. А стойкие нотки белого мускуса ткут элегантный и утонченный шлейф. Аромат можно смело сочетать с другими одеколонами бренда, что вполне соответствует его философии.
Суперстойкая помада Tatouage Couture Velvet Cream от YSL Beauty
Первая суперпигментированная матовая помада бренда с бархатистой текстурой, которая совершенно не ощущается на губах. В коллекции представлено 12 оттенков – от бежевого нюда до насыщенного винного. Ультралегкая кремовая формула помады мягко скользит по коже губ и не высыхает, сохраняя цвет стойким и насыщенным весь день. Покрытие с эффектом бархатной текстуры придает губам объем, не подчеркивает складки и шелушения. Знаменитый аппликатор со скошенной кистью позволяет рисовать линии точно по контуру и ровно красить губы в один слой без необходимости наслаивания.
Активное очищающее масло с ретинолом Retinol Clearing Oil от Dermalogica
В новинке впервые объединены 2 активных действующих вещества – ретинол и салициловая кислота, которые помогают одновременно контролировать 2 проблемы – акне и преждевременное старение. Это высокоэффективное ночное масло заметно обновляет кожу уже после одного применения, обеспечивает более чистую кожу и уменьшает признаки преждевременного старения через 7 дней.
Ампульный уход с SPF «Протеос Гидра Плюс SP» из серии THE ORIGINALS от MartiDerm
Новинка представляет собой сыворотку-уход для увлажнения и защиты кожи в формате ампул по 2 мл. Средство с защитой от солнечного излучения (UVA / UVB) c фактором SPF 10 восстанавливает сияние и предупреждает появление морщин, обладает антиоксидантными свойствами. Сыворотка рекомендована для нормальной и комбинированной, обезвоженной кожи – она глубоко увлажняет и буквально восстанавливает жизненную силу кожи.
Палетка хайлайтеров Meteorites Pearl Dust от Guerlain
Новинка в коллекции знаменитых «метеоритов» бренда, в которой собраны три сияющих оттенка которые можно смешивать или наносить отдельно, чтобы сделать кожу безупречной. Для свежего цвета лица используйте розовый. Для создания изысканного образа выберите золото. А для создания теплого и уютного – попробуйте янтарный оттенок. Можно использовать в качестве сияющих теней для век.
Гамма средств Hair Seasons Aroma Syrups Summer Ice Polaris Refresher от DEMI Professional
В новую линейку средств входят глубоко очищающий шампунь, освежающая пена для ухода за кожей головы, которая насыщает ее кислородом и укрепляет волосы, способствуя их росту, и солнцезащитный спрей с SPF 50+, обеспечивающий высокую степень защиты волос, и кожи головы от негативного воздействия UVB и UVA-лучей. Защищает цвет волос от выгорания на солнце, увлажняет и придает ощущение свежести.