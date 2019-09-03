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Матирующий праймер, термозащитный мист и еще 8 впечатляющих бьюти-новинок сентября

Осень незаметно подкралась и распахнула нам свои объятия. Конечно, можно бесконечно долго грустить по этому поводу, но изменить мы ничего не в силах, потому гораздо продуктивнее и полезнее будет радоваться каждому новому дню и обилию бьюти-новинок, которые, как известно, в сентябре появляются, как грибы после дождя. В нашем новом обзоре – 10 из них, которые, без сомнений, заслуживают вашего внимания.

Парные ароматы Illusione от Bottega Veneta

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Ароматы Illusione, Bottega Veneta. Цена: 9549 рублей за 75 мл.

Новый дуэт ароматов для женщин и мужчин, выпущенный известным брендом селективной парфюмерии, получился очень чувственным и вместе с тем спокойным, размеренным, как сама жизнь в Италии. Это изысканные композиции, которые идеально дополняют друг друга. Они построены вокруг сочетания свежести и чувственности ярких верхних нот итальянских цитрусовых и теплых древесных нот, лежащих в их основе. Аромат для нее – древесно-цветочный, в композиции: бергамот, черная смородина, цветы апельсина и зеленого инжира, оливковое дерево и диптерикс. Аромат для него – древесно-цитрусовый, в его композиции: лимон и горький апельсин, пихта, белый кедр, ветивер и диптерикс.

Четырехступенчатая линейка антивозратного ухода за кожей The Aesthe, AHC

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Тонер для лица интенсивный The Aesthe, AHC. Цена: по запросу.

Новая корейская система ухода против преждевременного старения кожи традиционно состоит из четырех этапов, каждый из которых сопровождает соответствующее средство: тонер, сыворотка, эмульсия и крем. Все продукты ориентированы на борьбу с первыми признаками старения кожи: морщины, сухость, потеря эластичности, пигментация. Уход направлен на восстановление защитного барьера кожи и улучшение ее внешний вид. Бренд обещает, что в результате кожа станет более здоровой, увлажненной и посвежевшей.

Коллекция подводок для глаз Phemonen’eyes liner от Givenchy

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Подводка для глаз Phemonen’eyes liner, Givenchy. Цена: 2690 рублей.

Бестселлер Givenchy теперь представлен в двух текстурах – с эффектом винила или блеска. Длительная стойкость макияжа в течение 24 часов. Специальная формула и удобный аппликатор позволяют рисовать стрелки любой толщины. В постоянной коллекции представлены 6 сильно пигментированных блестящих оттенков: золото, серебро, медь, розовый, фиолетовый и бирюза. Виниловая текстура представлена в черном оттенке и красном, который выходит лимитированным выпуском.

Аромат Tobacco Dynasty от NOBLE ROYALE

Аромат Tobacco Dynasty, NOBLE ROYALE. Цена: 21 500 рублей.

Яркий и сильный парфюм, в котором ноты табака и кофе причудливо переплетаются с мадагаскарской ванилью, но не сладкой, а чуть подкопченной, и деликатным, шоколадно-ромовым ароматом бобов тонка, пряным благоуханием корицы, кардамона, аниса и имбиря. Фоном идет смолистая сладость бензоина. Парфюм очень теплый, напоминающий об экзотических путешествиях в дальние страны. Изящный и утонченный, он станет идеальным решением на осень для тех, кто любит яркие и сложные ароматы.

Коллекция гелевых покрытий Luxio Fascination

Гелевые лаки для ногтей Fascination, Luxio. Цена: по запросу.

В новую коллекцию гелевых лаков для ногтей, вошли 6 оттенков, которые будут актуальны в сезоне осень-зима 2019/2020. Оттенок Plush придется по душе любителям сливовых и бордовых оттенков, Сuriosity – тем, кто предпочитает пастельные тона; дразнящий Tantalizing напоминает спелый перец чили, а Beluiling – бокал насыщенного красного вина. Impulse – это чистая бронза, цвет золотой осени, а Storm – самый темный оттенок коллекции – ночное осеннее небо.

Матирующий праймер Waso от Shiseido

Матирующий праймер Waso, Shiseido. Цена: 2100 рублей.

Праймер имеет насыщенную кремовую текстуру, которая абсорбирует излишки себума, уменьшает расширенные поры и матирует кожу лица. Производители обещают, что всего одной капли этого праймера хватит, чтобы уменьшить нежелательный блеск и продлить стойкость макияжа, а его аромат подарит приятное ощущение свежести. Легкая формула эссенции подходит для всех типов кожи. В ее состав входят три основных ингредиента: абсорбирующая пудра, пептид, сужающий поры и экстракт жерухи – растения, родственного васаби.

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