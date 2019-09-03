Матирующий праймер, термозащитный мист и еще 8 впечатляющих бьюти-новинок сентября

Новый дуэт ароматов для женщин и мужчин, выпущенный известным брендом селективной парфюмерии, получился очень чувственным и вместе с тем спокойным, размеренным, как сама жизнь в Италии. Это изысканные композиции, которые идеально дополняют друг друга. Они построены вокруг сочетания свежести и чувственности ярких верхних нот итальянских цитрусовых и теплых древесных нот, лежащих в их основе. Аромат для нее – древесно-цветочный, в композиции: бергамот, черная смородина, цветы апельсина и зеленого инжира, оливковое дерево и диптерикс. Аромат для него – древесно-цитрусовый, в его композиции: лимон и горький апельсин, пихта, белый кедр, ветивер и диптерикс.

Четырехступенчатая линейка антивозратного ухода за кожей The Aesthe, AHC