Массаж пощечинами и еще 4 абсурдные процедуры «омоложения»

Аппликаторы Кузнецова или Ляпко аккупунктурно воздействуют на организм и действительно благотворно влияют на обменные процессы и регенерацию тканей. Действие массажеров можно сравнить с иглоукалыванием, потому что происходит точечная стимуляция определенных участков тела. Вот только нельзя применять подобные аппликаторы на лице. Кожа лица намного тоньше кожи тела, поэтому иголки наносят травму, в результате которой появляются точечные кровоизлияния. Опасность вызывают ситуации, когда эти ранки инфицируются и воспаляются.

Аналогичного отрицательного эффекта можно добиться в результате прокатывания мезороллером по лицу. От этого валика с иголками на нежной коже образуются микрорубцы, которые после нескольких регулярных процедур превратятся в сплошную рубцовую ткань. О красоте в таком случае можно забыть!

Применение перкуссионного пистолета в зоне лица

Этот массажный аппарат совершает серию коротких быстрых ударов, которые глубоко проникают в мягкие ткани и способствуют расслаблению мышц, снятию боли и улучшению кровоснабжения в тканях. Но при чем тут лицо? Аппарат предназначен для использования спортсменами, физиотерапевтами в целях снятия напряжения с бедренных и ягодичных мышц после сильных нагрузок. А на лице перкуссионные удары могут повредить нервные окончания и вызвать неврологические проблемы. Стоит ли так рисковать?