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Лифтинг-экликсир, лимитированный аромат и еще 8 достойных бьюти-новинок ноября

Ноябрь – месяц-предвестник зимы, когда больше всего хочется нанести любимый аромат, завернуться в плед и пить горячий чай. Выходить из дома в такую погоду хочется только в случае крайней необходимости. Но не стоит впадать в спячку до весны – она наступит еще нескоро. Помните, у природы нет плохой погоды и всегда можно найти массу поводов для радости, ведь ноябрь – это еще и время встреч в кафе, первого снега, уютных посиделок на кухне с родными или в компании хорошей книги и предчувствия Нового года, а также это время для покупок новой косметики, благо бренды без устали выпускают интересные новинки. В новом обзоре Passion.ru вы найдете 10 самых любопытных из них, которые появятся в продаже в ноябре.

Коллекция помад Le Rouge от Givenchy

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Помада Le Rouge от Givenchy. Цена: 2825 рублей.

Новые помады от французского бренда представлены в трех дополняющих друг друга вариациях – с сатиново-матовым (29 оттенков), пудрово-матовым (6 оттенков) и глубоким сияющим финишем (6 оттенков). Формула помады обогащена гиалуроновой кислотой для глубокого увлажнения и увеличения объема губ, а цвета каждой из них – глубокие и насыщенные. Обещанная стойкость – до 12 часов.

Четырехступенчатая линейка Aqualuronic от AHC

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Тонер для лица Aqualuronic 3D Увлажнение, AHC. Цена: 3299 рублей.

Новые средства от корейского бренда направлены на восстановление оптимального уровня увлажненности кожи и ее здорового внешнего вида. В линейку входят тонер для лица, эмульсия, сыворотка и крем. все средства серии содержат высокую концентрацию гиалуроновой кислоты разной молекулярной массы – низкой, средней и высокой. Каждая из них проникает в слои кожи на разных уровнях и помогает добиться долгоиграющего увлажнения. В результате кожа светится изнутри, выглядит свежей и здоровой.

Лифтинг-эликсир «Женьшень» Ginseng Essentiel от Erborian

Фото: Лифтинг-эликсир «Женьшень» Ginseng Essentiel от Erborian. Цена: 6200 рублей.

Корень женьшеня — самый известный superfood в Азии: его добавляют везде — от еды до лекарственных средств традиционный медицины. А вот французско-корейский бренд Erborian придумал, как усилить действие этого волшебного компонента, и создал антивозрастной эликсир на основе экстракта растения. Используйте его после очищения кожи и перед основным уходом: этот бьюти-продукт усилит действие любимого крема, укрепит кожу и улучшит тон. Также эликсир можно наносить в качестве базы под макияж для создания эффекта сияющей кожи и дополнительного увлажнения.

Дермоуспокаивающий крем для лица spf 20 Frutti di Bosco от OLOS

Фото: Дермоуспокаивающий крем для лица spf 20 Frutti di Bosco, OLOS. Цена: 3500 рублей.

Крем создан специально для защиты от негативного воздействия солнечного излучения. Чтобы обеспечить снятие дискомфорта чувствительной и реактивной кожи и уменьшения покраснений, он обогащен экстрактами красной смородины, земляники, малины и черники, обладающими многими достоинствами: увлажняют, успокаивают, снимают покраснения и защищают.

Лимитированный аромат Le Gemme Coralia от Bvlgari

Лимитированный аромат Le Gemme Coralia, Bvlgari. Цена: 25 140 рублей.

Новый лимитированный аромат от прославленного парфюмерного дома назван в честь кораллиума, средиземноморского красного коралла, найденного в пещерах у Сардинии и перевезенного на Восток, в Китай. Такая же драгоценная у него и композиция, заключенная в изящный флакон в виде древнеримской амфоры. Аромат относится к семейству цветочно-мускусных, в его пирамиде: эссенция розового перца, эссенция мандарина, абсолют османтуса, резиноид ириса, ноты мускуса, аккорд серой амбры.

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