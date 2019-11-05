Лифтинг-экликсир, лимитированный аромат и еще 8 достойных бьюти-новинок ноября

Ноябрь – месяц-предвестник зимы, когда больше всего хочется нанести любимый аромат, завернуться в плед и пить горячий чай. Выходить из дома в такую погоду хочется только в случае крайней необходимости. Но не стоит впадать в спячку до весны – она наступит еще нескоро. Помните, у природы нет плохой погоды и всегда можно найти массу поводов для радости, ведь ноябрь – это еще и время встреч в кафе, первого снега, уютных посиделок на кухне с родными или в компании хорошей книги и предчувствия Нового года, а также это время для покупок новой косметики, благо бренды без устали выпускают интересные новинки. В новом обзоре Passion.ru вы найдете 10 самых любопытных из них, которые появятся в продаже в ноябре.