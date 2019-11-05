Лифтинг-экликсир, лимитированный аромат и еще 8 достойных бьюти-новинок ноября
Коллекция помад Le Rouge от Givenchy
Новые помады от французского бренда представлены в трех дополняющих друг друга вариациях – с сатиново-матовым (29 оттенков), пудрово-матовым (6 оттенков) и глубоким сияющим финишем (6 оттенков). Формула помады обогащена гиалуроновой кислотой для глубокого увлажнения и увеличения объема губ, а цвета каждой из них – глубокие и насыщенные. Обещанная стойкость – до 12 часов.
Четырехступенчатая линейка Aqualuronic от AHC
Новые средства от корейского бренда направлены на восстановление оптимального уровня увлажненности кожи и ее здорового внешнего вида. В линейку входят тонер для лица, эмульсия, сыворотка и крем. все средства серии содержат высокую концентрацию гиалуроновой кислоты разной молекулярной массы – низкой, средней и высокой. Каждая из них проникает в слои кожи на разных уровнях и помогает добиться долгоиграющего увлажнения. В результате кожа светится изнутри, выглядит свежей и здоровой.
Лифтинг-эликсир «Женьшень» Ginseng Essentiel от Erborian
Фото: Лифтинг-эликсир «Женьшень» Ginseng Essentiel от Erborian. Цена: 6200 рублей.
Корень женьшеня — самый известный superfood в Азии: его добавляют везде — от еды до лекарственных средств традиционный медицины. А вот французско-корейский бренд Erborian придумал, как усилить действие этого волшебного компонента, и создал антивозрастной эликсир на основе экстракта растения. Используйте его после очищения кожи и перед основным уходом: этот бьюти-продукт усилит действие любимого крема, укрепит кожу и улучшит тон. Также эликсир можно наносить в качестве базы под макияж для создания эффекта сияющей кожи и дополнительного увлажнения.
Дермоуспокаивающий крем для лица spf 20 Frutti di Bosco от OLOS
Фото: Дермоуспокаивающий крем для лица spf 20 Frutti di Bosco, OLOS. Цена: 3500 рублей.
Крем создан специально для защиты от негативного воздействия солнечного излучения. Чтобы обеспечить снятие дискомфорта чувствительной и реактивной кожи и уменьшения покраснений, он обогащен экстрактами красной смородины, земляники, малины и черники, обладающими многими достоинствами: увлажняют, успокаивают, снимают покраснения и защищают.
Лимитированный аромат Le Gemme Coralia от Bvlgari
Новый лимитированный аромат от прославленного парфюмерного дома назван в честь кораллиума, средиземноморского красного коралла, найденного в пещерах у Сардинии и перевезенного на Восток, в Китай. Такая же драгоценная у него и композиция, заключенная в изящный флакон в виде древнеримской амфоры. Аромат относится к семейству цветочно-мускусных, в его пирамиде: эссенция розового перца, эссенция мандарина, абсолют османтуса, резиноид ириса, ноты мускуса, аккорд серой амбры.