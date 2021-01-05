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Крем от растяжек и еще 9 ярких новинок января, которые достойны внимания

2021 год вступил в свои права, но праздники еще не закончились. Начало месяца стоит посвятить отдыху и заботе о себе. Старайтесь в эти чудесные каникулы как следует выспаться, нагуляться на свежем воздухе и побаловать себя и близких. А заодно изучите первые косметические новинки, самым интересным из которых и посвящен новый материал на Passion.ru.

Коллекция кистей Sexy Makeup Brush от Romanovamakeup

Коллекция кистей Sexy Makeup Brush, Romanovamakeup. Цена: 12 490 рублей.

Известный российский визажист выпустила универсальный набор кистей для макияжа на все случаи жизни, который ждали многие поклонники бренда. В коллекцию вошли 8 разнообразных инструментов для создания идеального макияжа, некоторые из них — двусторонние. Все кисти изготовлены из высококачественной синтетики, ворсинки которой повторяют строение натурального ворса. Они хорошо набирают продукт и равномерно распределяют его по коже, не оставляя пятен. Все кисти можно купить как по одной, так и в наборе.

Восстанавливающая маска с витамином С от Derm Acte

Восстанавливающая маска с витамином С, Derm Acte. Цена: 1 434 рубля за 1 штуку.

Восстанавливающая маска с витамином С от Derm Acte Благодаря своему уникальному составу на основе древесного угля, который на 100% биосовместим с кожей, эта маска обеспечивает оптимальную диффузию активных ингредиентов вглубь клеток. Всего за 15 минут цвет лица становится ровным, кожа выглядит ухоженной и более сияющей. Насыщенная витамином С, экстрактом лимона и интенсивным комплексом, выравнивающим тон кожи, эта маска — SOS-средство с мгновенным эффектом для кожи, лишенной сияния.

Блеск для губ с эффектом увеличения объема Note Le Volume Lipgloss от Note

Блеск для губ с эффектом увеличения объема Note Le Volume Lipgloss, Note. Цена: 329 рублей.

Благодаря легкой формуле, содержащей гиалуроновую кислоту, новинка обеспечивает мгновенное увеличение объема и гладкость губ, а специальный комплекс из эстеров и полимеров, обогащенный пальмовым маслом, обеспечивает интенсивное увлажнение и блеск на протяжении всего дня. Равномерное распределение при помощи специального аппликатора.

Увлажняющая мицеллярная вода для лица и глаз 3 в 1 Very Rose от Nuxe

Увлажняющая мицеллярная вода для лица и глаз 3 в 1 Very Rose, Nuxe. Цена: 1 500 рублей.

Новинка известного французского бренда предназначена для очищения сухой и очень сухой кожи. Средство оказывает успокаивающее действие, бережно снимает загрязнения и макияж с лица и контура глаз, увлажняет кожу и погружает ее в состояние комфорта. Эта мицеллярная вода усиливает барьерные функции кожи, предотвращая сухость и соблюдая водный баланс. Оставляет на коже ощущения свежести и чистоты с легким ароматом розы.

Масло Picasso Gloss Argan Hair Oil от Picasso Home Care

Масло Picasso Gloss Argan Hair Oil от Picasso Home Care. Цена: 755 рублей.

Масло мгновенно восстанавливает волосы, придавая им ослепительный блеск. Ценные масла арганы, нероли и жожоба придают шевелюре эластичность, восстанавливая ее гидролипидный слой и защищая от негативных воздействий окружающей среды. Облегчает расчесывание, способствует устранению пушистости, а также сохранению укладки при влажной погоде.

Крем для борьбы с растяжками Bodycell SM Eraser Cream от Genosys

Крем для борьбы с растяжками Bodycell SM Eraser Cream, Genosys. Цена: 5 250 рублей.

Многофункциональное действие крема направлено на коррекцию растяжек, стимуляцию синтеза коллагена и восстановление кожных покровов. Активирует металлопротеиназы, удаляющие поврежденную белковую структуру в шрамах. Повышает эластичность кожи, укрепляет, интенсивно ремоделирует ткани.

Питательный крем для рук с миндальным маслом Ginger Cookies Cream от ARAVIA Professional

Питательный крем для рук с миндальным маслом Ginger Cookies Cream, ARAVIA Professional. Цена: 504 рубля.

Лимитированный крем для рук с пленительным ароматом имбирного печенья — главного символа Рождества и Нового года — надежно защищает от обветривания и перепадов температур. Снимает сухость и шелушения, замедляет процессы старения. Интенсивно увлажняет и восстанавливает кожу рук и ногтевую пластину. Кожа становится гладкой и бархатистой.

Насыщенная матовая губная помада KissKiss Tender Matte от Guerlain

Насыщенная матовая губная помада Kiss Kiss Tender Matte, Guerlain. Цена: от 2 690 рублей.

Новинка имеет мягкую кремовую текстуру, ровно наносится, придает невероятный объем губам и обеспечивает бережный уход за кожей этой нежной зоны. Благодаря входящей в состав специальной формуле, содержащей масло манго, губы приобретают бархатный оттенок и получают максимальное увлажнение. Гиалуроновая кислота и целебное масло мирровой коммифоры эффективно смягчают кожу, разглаживая складки и морщины, насыщая эпидермис живительной влагой.

Увлажняющий крем-гель WATERBURST от Glamglow

Увлажняющий крем-гель WATERBURST, Glamglow. Цена: 4 590 рублей.

Невесомый крем на основе воды с острова Чеджудо в Корейском проливе и инновационной технологии бренда, удерживающей влагу, обеспечивает мгновенное и длительное увлажнение в течение 72 часов, придавая коже роскошное сияние. При нанесении инновационное средство цвета морской волны превращается в капли воды, которые наполняют кожу влагой и дарят соблазнительное сияние.

Коллекция средств для ухода за волосами «Объем и сияние» от Pantene Hair Biology

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Шампунь «Объем и сияние» от Pantene Hair Biology. Цена: по запросу.

Средства, входящие в состав коллекции, обеспечивают правильное питание поврежденных в течение жизни волос, делают их менее тусклыми и в 2 раза более объемными. В формулу входят цветок лотоса, способствующий сохранению цвета и блеска, и Омега-9, благодаря которому средства обволакивают каждый волос, создавая на его поверхности тонкую адаптивную нанопленку, подобную натуральному защитному слою волос. При этом волосы не утяжелены и остаются легкими и подвижными.

Фото: depositphotos

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