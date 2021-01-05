Крем от растяжек и еще 9 ярких новинок января, которые достойны внимания
Коллекция кистей Sexy Makeup Brush от Romanovamakeup
Известный российский визажист выпустила универсальный набор кистей для макияжа на все случаи жизни, который ждали многие поклонники бренда. В коллекцию вошли 8 разнообразных инструментов для создания идеального макияжа, некоторые из них — двусторонние. Все кисти изготовлены из высококачественной синтетики, ворсинки которой повторяют строение натурального ворса. Они хорошо набирают продукт и равномерно распределяют его по коже, не оставляя пятен. Все кисти можно купить как по одной, так и в наборе.
Восстанавливающая маска с витамином С от Derm Acte
Восстанавливающая маска с витамином С от Derm Acte Благодаря своему уникальному составу на основе древесного угля, который на 100% биосовместим с кожей, эта маска обеспечивает оптимальную диффузию активных ингредиентов вглубь клеток. Всего за 15 минут цвет лица становится ровным, кожа выглядит ухоженной и более сияющей. Насыщенная витамином С, экстрактом лимона и интенсивным комплексом, выравнивающим тон кожи, эта маска — SOS-средство с мгновенным эффектом для кожи, лишенной сияния.
Блеск для губ с эффектом увеличения объема Note Le Volume Lipgloss от Note
Благодаря легкой формуле, содержащей гиалуроновую кислоту, новинка обеспечивает мгновенное увеличение объема и гладкость губ, а специальный комплекс из эстеров и полимеров, обогащенный пальмовым маслом, обеспечивает интенсивное увлажнение и блеск на протяжении всего дня. Равномерное распределение при помощи специального аппликатора.
Увлажняющая мицеллярная вода для лица и глаз 3 в 1 Very Rose от Nuxe
Новинка известного французского бренда предназначена для очищения сухой и очень сухой кожи. Средство оказывает успокаивающее действие, бережно снимает загрязнения и макияж с лица и контура глаз, увлажняет кожу и погружает ее в состояние комфорта. Эта мицеллярная вода усиливает барьерные функции кожи, предотвращая сухость и соблюдая водный баланс. Оставляет на коже ощущения свежести и чистоты с легким ароматом розы.
Масло Picasso Gloss Argan Hair Oil от Picasso Home Care
Масло мгновенно восстанавливает волосы, придавая им ослепительный блеск. Ценные масла арганы, нероли и жожоба придают шевелюре эластичность, восстанавливая ее гидролипидный слой и защищая от негативных воздействий окружающей среды. Облегчает расчесывание, способствует устранению пушистости, а также сохранению укладки при влажной погоде.
Крем для борьбы с растяжками Bodycell SM Eraser Cream от Genosys
Многофункциональное действие крема направлено на коррекцию растяжек, стимуляцию синтеза коллагена и восстановление кожных покровов. Активирует металлопротеиназы, удаляющие поврежденную белковую структуру в шрамах. Повышает эластичность кожи, укрепляет, интенсивно ремоделирует ткани.
Питательный крем для рук с миндальным маслом Ginger Cookies Cream от ARAVIA Professional
Лимитированный крем для рук с пленительным ароматом имбирного печенья — главного символа Рождества и Нового года — надежно защищает от обветривания и перепадов температур. Снимает сухость и шелушения, замедляет процессы старения. Интенсивно увлажняет и восстанавливает кожу рук и ногтевую пластину. Кожа становится гладкой и бархатистой.
Насыщенная матовая губная помада KissKiss Tender Matte от Guerlain
Новинка имеет мягкую кремовую текстуру, ровно наносится, придает невероятный объем губам и обеспечивает бережный уход за кожей этой нежной зоны. Благодаря входящей в состав специальной формуле, содержащей масло манго, губы приобретают бархатный оттенок и получают максимальное увлажнение. Гиалуроновая кислота и целебное масло мирровой коммифоры эффективно смягчают кожу, разглаживая складки и морщины, насыщая эпидермис живительной влагой.
Увлажняющий крем-гель WATERBURST от Glamglow
Невесомый крем на основе воды с острова Чеджудо в Корейском проливе и инновационной технологии бренда, удерживающей влагу, обеспечивает мгновенное и длительное увлажнение в течение 72 часов, придавая коже роскошное сияние. При нанесении инновационное средство цвета морской волны превращается в капли воды, которые наполняют кожу влагой и дарят соблазнительное сияние.
Коллекция средств для ухода за волосами «Объем и сияние» от Pantene Hair Biology
Средства, входящие в состав коллекции, обеспечивают правильное питание поврежденных в течение жизни волос, делают их менее тусклыми и в 2 раза более объемными. В формулу входят цветок лотоса, способствующий сохранению цвета и блеска, и Омега-9, благодаря которому средства обволакивают каждый волос, создавая на его поверхности тонкую адаптивную нанопленку, подобную натуральному защитному слою волос. При этом волосы не утяжелены и остаются легкими и подвижными.
Фото: depositphotos
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