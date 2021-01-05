Крем от растяжек и еще 9 ярких новинок января, которые достойны внимания

Известный российский визажист выпустила универсальный набор кистей для макияжа на все случаи жизни, который ждали многие поклонники бренда. В коллекцию вошли 8 разнообразных инструментов для создания идеального макияжа, некоторые из них — двусторонние. Все кисти изготовлены из высококачественной синтетики, ворсинки которой повторяют строение натурального ворса. Они хорошо набирают продукт и равномерно распределяют его по коже, не оставляя пятен. Все кисти можно купить как по одной, так и в наборе.

Восстанавливающая маска с витамином С от Derm Acte