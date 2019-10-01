Концентрат для заполнения морщин, масло для тела и еще 8 впечатляющих бьюти-новинок октября

Несмываемый крем «Система защиты волос No.6» от Olaplex
Новинка представляет собой стайлинг-уход с концентрированной формулой, но при этом легкой текстурой. Средство делает волосы шелковистыми и послушными, устраняет эффект пушения и при этом сохраняет стойкий цвет. Кроме того, по обещаниям производителей, крем укрепляет, увлажняет, повышает прочность и целостность волос, не утяжеляя их. Еще одно преимущество – заметное ускорение процесса сушки волос и облегчения укладку, что особенно важно в холодное время года. Средство подходит для всех типов волос.
Лимитированная коллекция макияжа от Estée Lauder x Duro Olowu
Новая лимитированная коллекция макияжа создана в сотрудничестве с британским дизайнером нигерийского происхождения Дуро Олову, который известен своим потрясающим умением сочетать смелые рисунки, текстуры и узоры неожиданным образом. Она состоит из 6 средств, среди которых – два карандаша для глаз Double Wear, две моделирующие помады Pure Color Envy и две совершенно новые палетки теней Pure Color Envy Day и Pure Color Envy Night.
Мультикорректирующий крем для глаз Ncef-Reverse Eyes, Filorga
Мощная формула нового средства направлена на решение 5 проблем, с которыми сталкивается наша кожа вокруг глаз с течением времени: морщины, снижение упругости, утрата сияния, отеки и мешки, темные круги. В его состав входит полиревитализирующий комплекс, состоящий из 50 ингредиентов, который глубоко проникает в кожу и запускает процессы ее восстановления и обновления.
Шампунь и кондиционер Brazilian Murumuru от Alan Hadash
В новую линейку средств по уходу за волосами от израильского бренда входят оптимально сбалансированный бессульфатный шампунь для окрашенных и жестких, непослушных волос и высокоэффективный, мягкий кондиционер для окрашенных и жестких, непослушных волос. Средства мягко очищают, глубоко питают и увлажняют волосы и кожу головы витаминами и необходимыми веществами. В результате они становятся более мягкими и послушными, легче расчесываются, а цвет волос, даже окрашенных, усиливается.
Новая тушь Mascara Volume Effet Faux Cils, YSL Beauty
Тушь Mascara Volume Effet Faux Cils существует на рынке уже 20 лет и славится тем, что придает ресницам бесподобный объем. В 2019 году бренд решил перевыпустить свой бестселлер, обновив формулу и дизайн флакона, а также добавив к классической туши 6 цветных оттенков. Новинка обещает эффект накладных ресниц, драму и распахнутый взгляд и, как следствие, все внимание на взгляд.