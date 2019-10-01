Концентрат для заполнения морщин, масло для тела и еще 8 впечатляющих бьюти-новинок октября

Октябрь, а вместе с ним середина осени подкрались незаметно. Значит, пора упаковать летние платья и сандалии в дальний ящик шкафа до следующей весны и серьезно пересмотреть свой косметический уход в пользу увлажнения и защиты от неблагоприятных климатических условий. Но это не повод печалиться или грустить об ушедшем тепле, ведь и пасмурные дни случается много прекрасного. Судите сами: это время уюта, посиделок под теплым пледом у камина или в маленьком ресторанчике с самыми близкими людьми, горячего какао и множества впечатляющих бьюти-запусков. 10 самых интересных, которые точно достойны вашего внимания – в новом обзоре Passion.ru.