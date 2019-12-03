Клеточная сыворотка-активатор, фиксирующая пудра и еще 8 долгожданных новинок декабря

Bvlgari этой в конце осени представил не один, а целых три новых аромата для сильной половины человечества (самое время, ведь впереди праздники и уже пора задуматься о подарках любимым мужчинам). В мини-коллекцию Le Gemme Men, созданную парфюмером Жаком Кавалье, вошли три аромата: Opalon, воспевающий красоту белого австралийского опала и ноты белого мускуса и нероли; Yasep, на создание которого вдохновила яшма (аромат яркий, древесно-мускусный, со сливочно-сандаловой основой); и Falkar, символом которого выбран сине-зеленый бразильский соколиный глаз (композиция аромата построена на аккордах черного мускуса, шафрана, кожи и уда).

Двухфазный спрей-кондиционер «Стойкость цвета Абрикос и Миндаль» от Barex JOC Color