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Клеточная сыворотка-активатор, фиксирующая пудра и еще 8 долгожданных новинок декабря

Вот и настала зима, и ее начало традиционно сопровождается множеством интересных и ярких бьюти-запусков, которые, определенно, достойны внимания. В предпраздничной лихорадке и охоте за подарками, которые вот-вот накроют каждого из нас, трудно остаться спокойными и не растеряться в косметическом многообразии. Чтобы вам было легче сориентироваться в изобилии красоты и бьюти-средств, редакция Passion.ru подготовила для вас обзор самых впечатляющих новинок декабря.

Коллекция ароматов от Goldfield & Banks

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Духи BLUE CYPRESS, Goldfield & Banks. Цена: 14 900 рублей.

В декабре на российский рынок выходит новый бренд Goldfield & Banks, и не с одним, а с 7 ароматами, каждый из которых посвящен родине создателей марки – Австралии, ее культуре, природе, воздуху, океану и солнцу. Каждая из композиций представляет собой головокружительное путешествие по неизведанным берегам, ведущим к соленому океану, обжигающим красным пустыням, перемежающимся пряными непроходимыми лесами. Ароматы яркие, запоминающиеся и разнообразные.

Новая фиксирующая пудра All Hours Setting Powder от YSL Beauty

Фиксирующая пудра All Hours Setting Powder, YSL Beauty. Цена: 4497 рублей.

Новая фиксирующая пудра, представленная в универсальном оттенке, позволяет закрепить тональное средство на коже в считанные секунды, а также устраняет жирный блеск и обеспечивает полупрозрачное незаметное покрытие, которое сохраняется до 24 часов. Смягчающие компоненты делают текстуру пудры нежной и шелковистой, она легко наносится и создает равномерное покрытие, которое не сушит кожу.

Линейка средств по уходу за волосами SILVER от YELLOW

Линейка средств по уходу за волосами SILVER от YELLOW. Цена за шампунь: 690 рублей, цена за кондиционер: 729 рублей.

Линейка предназначена для создания и поддержания холодных оттенков блонд и для ухода за седыми волосами. Идеально нейтрализует нежелательные желтые и оранжевые оттенки. В новую линейку входят анти-желтый шампунь для холодного блонда и седых волос Silver Shampoo, мягко очищающий волосы, и кондиционер, фиолетовые пигменты которого придают волосам холодный цвет. Рекомендуется использовать 1 или 2 раза в неделю.

Трио ароматов Le Gemme New Trilogy от Bvlgari

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Аромат Yasep, Bvlgari. Цена: 23 460 рублей.

Bvlgari этой в конце осени представил не один, а целых три новых аромата для сильной половины человечества (самое время, ведь впереди праздники и уже пора задуматься о подарках любимым мужчинам). В мини-коллекцию Le Gemme Men, созданную парфюмером Жаком Кавалье, вошли три аромата: Opalon, воспевающий красоту белого австралийского опала и ноты белого мускуса и нероли; Yasep, на создание которого вдохновила яшма (аромат яркий, древесно-мускусный, со сливочно-сандаловой основой); и Falkar, символом которого выбран сине-зеленый бразильский соколиный глаз (композиция аромата построена на аккордах черного мускуса, шафрана, кожи и уда).

Двухфазный спрей-кондиционер «Стойкость цвета Абрикос и Миндаль» от Barex JOC Color

Двухфазный спрей-кондиционер стойкость цвета «Абрикос и Миндаль» от JOC Color. Цена: 1515 рублей.

Новый профессиональный спрей, который придает волосам здоровый блеск, а также облегчает расчесывание и сохраняет интенсивность косметического цвета при этом не утяжеляя волосы. Спрей в своей формуле содержит масло, полученное из косточек абрикоса и сладкого миндаля, а также экстракт цветов молодого подсолнечника. Активные вещества масла питают кожу головы, защищают окрашенные волосы. Растительные протеины и кондиционирующие полимеры защищают цвет вашей прически. Спрей делает волосы более мягкими, более послушными, а цвет прически более глубоким и насыщенным.

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