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Какие витамины нужно принимать женщинам после 35 лет, чтобы сохранить молодость и красоту

С приходом холодного сезона наш организм и красота как никогда нуждаются в дополнительной поддержке. Редакция Passion.ru выяснила, какие витамины необходимо принимать женщинам, чтобы зимой не столкнуться с авитаминозом и сохранить идеальное здоровье!

С приходом зимы из нашего рациона пропадают сезонные овощи и фрукты – главный источник витаминов, который поддерживал наш организм на протяжение весны и лета. Чтобы пережить несколько месяцев холодов и морозов с минимальными потерями, можно разнообразить свое питание зеленью и сухофруктами, или же прибегнуть к помощи аптечных витаминов.

Чтобы правильно подобрать для себя витаминные комплексы, в первую очередь, необходимо узнать, в каких микроэлементах нуждается ваш организм. Самый простой способ это сделать – сдать кровь на анализ на концентрацию витаминов. Этот шаг поможет выяснить, есть ли у вас гипотериоз – недостаток витаминов – и каких именно веществ вам не хватает. Мы не советуем вам бежать в аптеку за мультивитаминными комплексами по одной причине: избыток витаминов – гораздо хуже, чем их недостаток. Это вам скажет любой врач-гастроэнтеролог.

Узконаправленные и сбалансированные комплексы из 2-3 витаминов – гораздо более мудрый выбор, ведь благодаря им вы сможете решить проблему гипотериоза точечно, а не палить из всех орудий в холостую.

Женщинам после 35 лет особенно актуально принимать витаминные комплексы, чтобы укреплять иммунитет в сезон гриппа и простуды, сохранять красоту и здоровье ногтей и волос, поддерживать баланс коллагена и эластина в коже и бороться с депрессией и тревожностью на фоне осенней депрессии.

Сохраняем иммунитет

Наверняка, вы слышали, что для сохранения здоровья в холодный сезон вам необходим витамин С. Для поддержания этого элемента на достаточно уровне вам хватит подручных средств: отвара шиповника и цитрусовых. Гастроэнтерологи не рекомендуют шипучий витамин С в таблетках для постоянного приема из-за высокой степени кислотности. По крайней мере, желудок вам за эти таблетки "спасибо" не скажет.

Для сохранения иммунитета врачи советуют принимать комплекс с сбалансированным содержанием витаминов. Одни из лучших, по мнению врачей, – это Ветерон, содержащий витамины A, E и С, и сбалансированный мультивитаминный комплекс Мульти-табс Иммуно Плюс.

Поднимаем настроение

Витамины помогают бороться с сезонной депрессией и тревожностью: комплекс Магний + В6 помогает поднять настроение, успокоить нервную систему. Использовать их можно без рецепта врача, главное – не забывать принимать 1 таблетку в течение месяца. Курс можно повторять через три месяца.

Сохраняем молодость

Уверены, вопрос сохранения красоты и молодости волнует абсолютное большинство женщин. Верными помощниками в этом деле станут комплексы, построенные на сочетании цинка, селена и магния: они улучшают состояние ногтей, волос и укрепляют кости. После 35 лет стоит принимать кальций, ведь этот микроэлемент с возрастом вымывается из организма: волосы тускнеют, ногти ломаются, а кости становятся хрупкими. Для поддержания запасов коллагена не помешает пропить курс жидкого коллагена, главное – при выборе отдавайте свое предпочтение морскому коллагену с низким молекулярным весом, ведь так улучшается восприятия состава организмом. Особой популярность сейчас пользуется комплекс Кальций + D3: он помогает поддерживать необходимый уровень витамина D в организме, что особенно актуально в холодный сезон, когда солнце не слишком балует нас свои цветом.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб

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