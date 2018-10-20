Какие витамины нужно принимать женщинам после 35 лет, чтобы сохранить молодость и красоту

С приходом зимы из нашего рациона пропадают сезонные овощи и фрукты – главный источник витаминов, который поддерживал наш организм на протяжение весны и лета. Чтобы пережить несколько месяцев холодов и морозов с минимальными потерями, можно разнообразить свое питание зеленью и сухофруктами, или же прибегнуть к помощи аптечных витаминов.

Чтобы правильно подобрать для себя витаминные комплексы, в первую очередь, необходимо узнать, в каких микроэлементах нуждается ваш организм. Самый простой способ это сделать – сдать кровь на анализ на концентрацию витаминов. Этот шаг поможет выяснить, есть ли у вас гипотериоз – недостаток витаминов – и каких именно веществ вам не хватает. Мы не советуем вам бежать в аптеку за мультивитаминными комплексами по одной причине: избыток витаминов – гораздо хуже, чем их недостаток. Это вам скажет любой врач-гастроэнтеролог.

Узконаправленные и сбалансированные комплексы из 2-3 витаминов – гораздо более мудрый выбор, ведь благодаря им вы сможете решить проблему гипотериоза точечно, а не палить из всех орудий в холостую.

Женщинам после 35 лет особенно актуально принимать витаминные комплексы, чтобы укреплять иммунитет в сезон гриппа и простуды, сохранять красоту и здоровье ногтей и волос, поддерживать баланс коллагена и эластина в коже и бороться с депрессией и тревожностью на фоне осенней депрессии.