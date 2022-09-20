Какие операции нельзя переделывать больше одного раза: мнение эксперта

Истечение «срока годности» пластической операции

Не все пластические операции гарантируют пожизненный результат. Например, блефаропластика сохраняет эффект максимум 10-15 лет, после чего возрастные изменения в области вокруг глаз снова дают о себе знать. Эффект липофилинга также может со временем уйти, все зависит от генетики, возраста и соблюдения рекомендаций хирурга.

Какие операции нельзя переделывать?

К пластике с однократным оперативным вмешательством относятся операции, у которых основные показания имеют не только эстетическую составляющую, но и медицинскую.

Риносептопластика

Операция заключается в комплексной коррекции внешнего и внутреннего строения носа. С помощью риносептопластики можно убрать имеющееся искривление носовой перегородки, которое приносит дискомфорт в виде заложенности носа, проблем с дыханием, храпа, кислородной недостаточности и т. д. По этим причинам риносептопластика часто делается по медицинским показаниям. Если оперативное вмешательство было проведено успешно и пациент доволен результатом, то специалисты не рекомендуют делать повторную операцию, так как нос имеет сложное индивидуальное внутреннее строение, а процесс реабилитации пациента крайне сложный, необходимо максимально беречь прооперированную область. Если что-то пойдет не по плану, то есть риски повторного искривления носовой перегородки, что повлияет и на внешний вид носа.

Отопластика

Коррекция формы ушей — это операция, которая выполняется один раз в жизни. Если показанием к проведению операции является лопоухость и результат после пластики устраивает пациента, то повторять такую операцию нельзя. Решаясь на отопластику, необходимо крайне внимательно подходить к выбору хирурга, так как повторно изменить форму ушей очень сложно, практически невозможно. Отопластика делается один раз и на всю жизнь, а эффект от операции заметен с первых минут.

Хейлопластика

Хейлопластика — это коррекция формы губ. Изначальным предназначением данной операции было устранение такого врожденного дефекта, как заячья губа. Позже пластику губ стали делать в эстетических целях: скорректировать форму, визуально добавить объема, убрать большое расстояние между верхней губой и кончиком носа. Такая операция делается только один раз, так как в процессе коррекции губ хирург иссекает лишние ткани пациента в области вокруг губ, оставшаяся кожа натягивается и подшивается. Повторное оперативное вмешательство в данной зоне будет уже невозможно, так как результатом станут неестественные натянутые губы и неподвижная нижняя часть лица.

Удаление комков Биша

Операция проводится с целью сделать лицо более выразительным, выделить скулы, уменьшить щеки, подчеркнуть контур лица. Удаление комков Биша не имеет права на ошибку, так как данное оперативное вмешательство возможно проводить лишь один раз. В течении жизни комки больше не образуются, а жировая ткань не появляется. Прежде чем решиться на процедуру, следует все тщательно обдумать и выбрать компетентного хирурга. Сразу после удаления лицо выглядит молодо, фактурно и изящно, однако с возрастом на месте образовавшихся пустот возникают преждевременные признаки старения: кожа западает, образуются морщины, лицо приобретает нездоровый изможденный вид. Заполнить такие пустоты и исправить ситуацию, увы, нельзя, повторная операция в этой области невозможна!