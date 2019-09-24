Как ухаживать за кожей в 20, 30, 45+ лет, чтобы сохранить молодость надолго: советы экспертов

Достаточное количества сна

Это обязательное условие для тех, кто хочет максимально долго выглядеть молодо. Недосып, особенно хронический, нарушает гормональный баланс, а это напрямую отражается на состоянии кожи.

Ограничение потребляемой перед сном жидкости Большинство славянских женщин склонно стареть по деформационно-отечному типу, поэтому привычка пить воду на ночь приводит к утренней одутловатости лица, а также формированию кругов и отеков под глазами.

Регулярный уход за кожей

Важно приучать себя к нему с юных лет: поэтапные процедуры ее очищения, тонизации, увлажнения и питания должны стать ежедневным ритуалом. В молодости поддержание кожи в увлажненном состоянии позволит предотвратить преждевременное и интенсивное возникновение морщин, а в более зрелом возрасте — значительно замедлит появление новых.

Посещать косметолога

В арсенале косметологии существует множество методов, направленных на профилактику и коррекцию возрастных изменений. Среди них – биоревитализация, инъекции ботокса, филлеры.