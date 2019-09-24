Как ухаживать за кожей в 20, 30, 45+ лет, чтобы сохранить молодость надолго: советы экспертов

Общие рекомендации по уходу для тех, кто хочет замедлить старение
Достаточное количества сна
Это обязательное условие для тех, кто хочет максимально долго выглядеть молодо. Недосып, особенно хронический, нарушает гормональный баланс, а это напрямую отражается на состоянии кожи.
Ограничение потребляемой перед сном жидкости Большинство славянских женщин склонно стареть по деформационно-отечному типу, поэтому привычка пить воду на ночь приводит к утренней одутловатости лица, а также формированию кругов и отеков под глазами.
Регулярный уход за кожей
Важно приучать себя к нему с юных лет: поэтапные процедуры ее очищения, тонизации, увлажнения и питания должны стать ежедневным ритуалом. В молодости поддержание кожи в увлажненном состоянии позволит предотвратить преждевременное и интенсивное возникновение морщин, а в более зрелом возрасте — значительно замедлит появление новых.
Посещать косметолога
В арсенале косметологии существует множество методов, направленных на профилактику и коррекцию возрастных изменений. Среди них – биоревитализация, инъекции ботокса, филлеры.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Защита от повреждающего действия ультрафиолетовых лучей
Она необходима обладательницам любого типа кожи и актуальна в любом возрасте. Кроме того, нужно использовать средства, которые предотвращают увядание, и увлажняющие средства, направленные на профилактику возрастных изменений, такие как гиалуроновая кислота и алоэ вера.
Забота об организме в целом
Нельзя забывать, что сколько бы человек ни ухаживал за своим лицом и телом снаружи, если не поддерживать здоровье организма в целом, все эти усилия не увенчаются успехом.
Применение антиоксидантов
Они способствуют защите наших клеток от пагубного воздействия агрессивных агентов, уже начиная с 25-30 лет. Нужно помнить также, что вожделенным коллагену и эластину нужно из чего-то строиться, поэтому аминокислотная поддержка в рационе имеет немаловажное значение.
Правила ухода за кожей в зависимости от возраста
Как правильно ухаживать за кожей в 20 лет
Девушкам этого возраста нужно учитывать индивидуальные особенности типа кожи. Если кожа жирная с блеском, высыпаниями или комедонами, то необходимо использовать гигиенические средства, оказывающие антикомедогенное, противовоспалительное и себорегулирующее действие. Например, AHA-кислоты и экстракт стенки дрожжей, которые содержат противовоспалительные ингредиенты, а также такие микроэлементы, как цинк и сера.
Фото: vostock-photo
Если кожа стянутая и на ней есть шелушения, тогда используйте молочко, тоник, крем-эмульсию и крем, направленные на восстановление барьерной и влагосберегающей функций кожи. Обратите внимание на состав — в средствах должны быть витамины группы В и микроэлементы (кремний, магний). Также рекомендуется использовать увлажняющие вещества с аминокислотами, белками и фосфолипидами.
Если кожа нормальная, выглядит гладкой и матовой, то уход должен быть направлен на поддержание естественных процессов увлажнения и регенерации, а также профилактику возрастных изменений.
Как правильно ухаживать за кожей в 30 и 35 лет
В 30 лет происходит изменение метаболических процессов в кож, поэтому нужно использовать те же препараты, что и в 20 лет, однако стоит помнить, что в 30 лет дерма нуждается в защите от окислительного стресса и в профилактике фотостарения. В препаратах должны содержаться антиоксиданты, например, астаксантин, и ангиопротекторы, такие как центелла азиатская, черника, конский каштан и листья красного винограда. Все эти ингредиенты способствуют улучшению крово- и лимфообращения, выводят продукты распада из межклеточного пространства, позволяют коже обновляться физиологично, участвуют в процессах регенерации и улучшают обмен веществ между клетками. Такие компоненты сохраняют красоту и молодость. В качестве ухода в косметологическом кабинете врач обычно назначает эпигенетическую, инъекционную, аппаратную и световую терапии — весь комплекс услуг, направленный на поддержание процессов регенерации.
Как правильно ухаживать за кожей в 40 и 40+ лет
После 40 лет у женщины меняются гормональный баланс и образ жизни. И в домашних условиях, и в кабинете у косметолога программы ухода должны быть направлены не на поддержание, а уже на регуляцию и восстановление клеточных ресурсов. Это поможет снизить симптомы биологического возраста: морщины, складки и потерю упругости. Используйте эпигенетическую терапию, направленную на правильную реализацию генетической информации. Например, субстанция генистеин препятствует образованию мутаций в клетках и накоплению дефектов. Эпигенетическая субстанция тепренон улучшает качество жизни клеток и способствует образованию здорового коллагена и эластина.
Задача косметолога — определить маркеры биологического старения и индивидуально выстроить план коррекции возрастных изменений. Это могут быть и инъекционная терапия, например, ботулинотерапия, и инъекционные методики, направленные на биоревитализацию кожи, и аппаратные технологии. В отдельных случаях может потребоваться хирургическая коррекция.
В любом возрасте нужно подходить к уходу за кожей индивидуально, не злоупотреблять агрессивными методиками. Химические пилинги, нарушающие барьерную функцию кожи, травмирующие кожу инъекции, световые процедуры, вызывающие ожог, — все эти манипуляции приводят к воспалительным процессам, поэтому кожу после них необходимо восстанавливать.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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