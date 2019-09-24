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Как ухаживать за кожей в 20, 30, 45+ лет, чтобы сохранить молодость надолго: советы экспертов

Женщины в на протяжении всей жизни сталкиваются с определенными проблемами с кожей. Конечно, каждый случай по-своему уникален и требует индивидуального подхода и подбора уходовых средств и процедур, но существуют и общие закономерности возрастных изменений внешности. Так как же стареет наша кожа и какова самая эффективная стратегия замедления этого процесса? Редакция Passion.ru решила разобраться в том, как правильно ухаживать за кожей в 20, 30 и 40+ лет.

Общие рекомендации по уходу для тех, кто хочет замедлить старение

Евгения Иконникова
Врач-дерматокосметолог Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице, кандидат медицинских наук

Достаточное количества сна

Это обязательное условие для тех, кто хочет максимально долго выглядеть молодо. Недосып, особенно хронический, нарушает гормональный баланс, а это напрямую отражается на состоянии кожи.

Ограничение потребляемой перед сном жидкости Большинство славянских женщин склонно стареть по деформационно-отечному типу, поэтому привычка пить воду на ночь приводит к утренней одутловатости лица, а также формированию кругов и отеков под глазами.

Регулярный уход за кожей

Важно приучать себя к нему с юных лет: поэтапные процедуры ее очищения, тонизации, увлажнения и питания должны стать ежедневным ритуалом. В молодости поддержание кожи в увлажненном состоянии позволит предотвратить преждевременное и интенсивное возникновение морщин, а в более зрелом возрасте — значительно замедлит появление новых.

Посещать косметолога

В арсенале косметологии существует множество методов, направленных на профилактику и коррекцию возрастных изменений. Среди них – биоревитализация, инъекции ботокса, филлеры.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Дарья Якушевич
Заведующая отделением эстетики лица и тела X-Clinic

Защита от повреждающего действия ультрафиолетовых лучей

Она необходима обладательницам любого типа кожи и актуальна в любом возрасте. Кроме того, нужно использовать средства, которые предотвращают увядание, и увлажняющие средства, направленные на профилактику возрастных изменений, такие как гиалуроновая кислота и алоэ вера.

Забота об организме в целом

Нельзя забывать, что сколько бы человек ни ухаживал за своим лицом и телом снаружи, если не поддерживать здоровье организма в целом, все эти усилия не увенчаются успехом.

Применение антиоксидантов

Они способствуют защите наших клеток от пагубного воздействия агрессивных агентов, уже начиная с 25-30 лет. Нужно помнить также, что вожделенным коллагену и эластину нужно из чего-то строиться, поэтому аминокислотная поддержка в рационе имеет немаловажное значение.

Правила ухода за кожей в зависимости от возраста

Ирина Арбатская
Врач-дерматовенеролог, косметолог, управляющий партнер компании «АСТРАМЕД»

Как правильно ухаживать за кожей в 20 лет

Девушкам этого возраста нужно учитывать индивидуальные особенности типа кожи. Если кожа жирная с блеском, высыпаниями или комедонами, то необходимо использовать гигиенические средства, оказывающие антикомедогенное, противовоспалительное и себорегулирующее действие. Например, AHA-кислоты и экстракт стенки дрожжей, которые содержат противовоспалительные ингредиенты, а также такие микроэлементы, как цинк и сера.

Фото: vostock-photo

Если кожа стянутая и на ней есть шелушения, тогда используйте молочко, тоник, крем-эмульсию и крем, направленные на восстановление барьерной и влагосберегающей функций кожи. Обратите внимание на состав — в средствах должны быть витамины группы В и микроэлементы (кремний, магний). Также рекомендуется использовать увлажняющие вещества с аминокислотами, белками и фосфолипидами.

Если кожа нормальная, выглядит гладкой и матовой, то уход должен быть направлен на поддержание естественных процессов увлажнения и регенерации, а также профилактику возрастных изменений.

Как правильно ухаживать за кожей в 30 и 35 лет

В 30 лет происходит изменение метаболических процессов в кож, поэтому нужно использовать те же препараты, что и в 20 лет, однако стоит помнить, что в 30 лет дерма нуждается в защите от окислительного стресса и в профилактике фотостарения. В препаратах должны содержаться антиоксиданты, например, астаксантин, и ангиопротекторы, такие как центелла азиатская, черника, конский каштан и листья красного винограда. Все эти ингредиенты способствуют улучшению крово- и лимфообращения, выводят продукты распада из межклеточного пространства, позволяют коже обновляться физиологично, участвуют в процессах регенерации и улучшают обмен веществ между клетками. Такие компоненты сохраняют красоту и молодость. В качестве ухода в косметологическом кабинете врач обычно назначает эпигенетическую, инъекционную, аппаратную и световую терапии — весь комплекс услуг, направленный на поддержание процессов регенерации.

Как правильно ухаживать за кожей в 40 и 40+ лет

После 40 лет у женщины меняются гормональный баланс и образ жизни. И в домашних условиях, и в кабинете у косметолога программы ухода должны быть направлены не на поддержание, а уже на регуляцию и восстановление клеточных ресурсов. Это поможет снизить симптомы биологического возраста: морщины, складки и потерю упругости. Используйте эпигенетическую терапию, направленную на правильную реализацию генетической информации. Например, субстанция генистеин препятствует образованию мутаций в клетках и накоплению дефектов. Эпигенетическая субстанция тепренон улучшает качество жизни клеток и способствует образованию здорового коллагена и эластина.

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Задача косметолога — определить маркеры биологического старения и индивидуально выстроить план коррекции возрастных изменений. Это могут быть и инъекционная терапия, например, ботулинотерапия, и инъекционные методики, направленные на биоревитализацию кожи, и аппаратные технологии. В отдельных случаях может потребоваться хирургическая коррекция.

В любом возрасте нужно подходить к уходу за кожей индивидуально, не злоупотреблять агрессивными методиками. Химические пилинги, нарушающие барьерную функцию кожи, травмирующие кожу инъекции, световые процедуры, вызывающие ожог, — все эти манипуляции приводят к воспалительным процессам, поэтому кожу после них необходимо восстанавливать.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

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