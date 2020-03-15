Как ухаживать за кожей весной, чтобы вернуть ей красивый и цветущий вид: советы экспертов

Проблемы с кожей весной могут коснуться каждого. Но особенно сильно негативное влияние холода, кондиционеров и авитаминоза заметно на сухой и чувствительной коже склонной к раздражениям. Впрочем, жирная кожа также может испытывать проблемы – она тускнеет, уровень выработки кожного сала повышается.

Основные этапы ухода за кожей весной

Основные этапы ежедневного ухода остаются неизменными независимо от времени года, но есть некоторые особенности.

Этап 1. Очищение

Важно помнить, что в весенний период, когда эпидермис очень истощен после зимы, стоит немного подкорректировать свой уход и попробовать новые средства. Так, лучше всего в этот период использовать легкие очищающие средства, например, мицеллярную воду, пенки, гидрофильные масла и безсульфатные гели. Если ваша кожа требует более глубокого очищения, можно использовать мягкие скрабы без крупных частичек (не более 1-2 раз в неделю), подбирая их под ваш тип кожи. Такое очищение тонизирует кожу, улучшает ее цвет и возвращает ровный вид.

Этап 2. Тонизирование

Использование тоника после очищения также является важным этапом на пути к красивой коже. Главное убедиться, что в вашем средстве не содержится спирта — он очень сильно сушит кожу, а она после зимы и без этого сильно обезвожена. Использование такие тоников допускает точечно, если вас беспокоят воспаления. Лучше сделать выбор в пользу увлажняющих тоников, которые восполнят водный баланс кожи. Также можно использовать тоники с кислотами, однако делать это следует очень аккуратно!