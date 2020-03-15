Как ухаживать за кожей весной, чтобы вернуть ей красивый и цветущий вид: советы экспертов
Проблемы с кожей весной могут коснуться каждого. Но особенно сильно негативное влияние холода, кондиционеров и авитаминоза заметно на сухой и чувствительной коже склонной к раздражениям. Впрочем, жирная кожа также может испытывать проблемы – она тускнеет, уровень выработки кожного сала повышается.
Основные этапы ухода за кожей весной
Основные этапы ежедневного ухода остаются неизменными независимо от времени года, но есть некоторые особенности.
Этап 1. Очищение
Важно помнить, что в весенний период, когда эпидермис очень истощен после зимы, стоит немного подкорректировать свой уход и попробовать новые средства. Так, лучше всего в этот период использовать легкие очищающие средства, например, мицеллярную воду, пенки, гидрофильные масла и безсульфатные гели. Если ваша кожа требует более глубокого очищения, можно использовать мягкие скрабы без крупных частичек (не более 1-2 раз в неделю), подбирая их под ваш тип кожи. Такое очищение тонизирует кожу, улучшает ее цвет и возвращает ровный вид.
Этап 2. Тонизирование
Использование тоника после очищения также является важным этапом на пути к красивой коже. Главное убедиться, что в вашем средстве не содержится спирта — он очень сильно сушит кожу, а она после зимы и без этого сильно обезвожена. Использование такие тоников допускает точечно, если вас беспокоят воспаления. Лучше сделать выбор в пользу увлажняющих тоников, которые восполнят водный баланс кожи. Также можно использовать тоники с кислотами, однако делать это следует очень аккуратно!
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Этап 3. Увлажнение и защита
С приходом весны лучше перейти на легкие увлажняющие средства, которые будут быстро впитываться в кожу. Лучше всего, если крема будут иметь гелиевую консистенцию, а также содержать в себе витамины, минералы и фруктовые кислоты. Что касается защиты от весенних солнечных лучей, то здесь на помощь приходит увлажняющий крем с SPF. Для ежедневного использование будет достаточно защиты в 15-20 единиц.
Какую косметику лучше использовать весной
В этот период постарайтесь сократить контакт кожи с водой, особенно горячей. Потому лучше отдавать предпочтение самым нежным средствам для очищения, например, мицеллярным растворам или очищающим эмульсиям. После каждого умывания обязательно наносите крем.
Весной наша кожа больше нуждается в увлажнении, чем в питании и защите. По мере повышения температуры на улице стоит начать использовать кремы более легкой консистенции.
Ранней весной кожа может испытывать недостаток витаминов, поэтому рекомендуется использовать сыворотки, которые их содержат. Особенно полезны средства с витаминами С и Е. Они помогут вернуть коже здоровый цвет и придадут ей отдохнувший вид. Будьте внимательны при использовании средств, в состав которых входит никотиновая кислота, они при своей эффективности могут вызывать покраснения на чувствительной коже.
Фото: pixabay
Тусклый цвет кожи, может быть связан с скоплением роговых чешуек на ее поверхности. Избавиться от них и обновить кожу помогут средства с фруктовыми кислотами. Подойдут средства, содержащие невысокий процент салициловой, гликолиевой, миндальной кислот.
Некоторые косметические ингредиенты, такие как гликолиевая кислота или витамин С, могут повышать чувствительность кожи к ультрафиолету и их применение требует использования средств с SPF, это важно учитывать весной, когда активность солнца становится выше.
Солнцезащитные средства весной стоит использовать также для профилактики пигментных пятен и раннего старения. Выбор степени защиты в первую очередь зависит от длительности пребывания под открытым небом и степени активности солнца, который обозначается как «ультрафиолетовый индекс». Со значением УИ вы можете ознакомиться в прогнозе погоды на текущий день. При значении 1-3 обычно требуется самые легкие степени защиты (SPF 5-15) Защиты от UV-излучения требует также кожа вокруг глаз, потому обязательно носите солнцезащитные очки.
Какие косметологические процедуры надо сделать весной
Весной на первый план выходят следующие косметологические процедуры: инъекции ботулотоксина, биоревитализация, мезотерапия, лазерные и химические пилинги и, конечно, интенсивные увлажняющие процедуры.
Ботулинотерапия
Отвыкнув от яркого солнца, мы начинаем сильно морщиться и щуриться при его появлении весной. Это может усугубить мимические морщины. Лучшая профилактика их возникновения — своевременные инъекции препаратов на основе ботулотоксина. Именно поэтому данная процедура особенно популярна в марте и апреле.
Фото: pixabay
Биоревитализация
Обладатели сухой или комбинированной кожи отмечают ее повышенную чувствительность и сухость после зимнего периода. Для быстрого и максимально интенсивного увлажнения кожи рекомендуется пройти курс биоревитализации. Ведь известно, что гиалуроновая кислота не только увлажняет кожу, но также дает выраженный противовоспалительный эффект. Курс из 3–5 процедур с интервалом в 2–3 недели вернет коже эластичность, упругость и увлажненность, избавит от ощущения стянутости и разгладит мелкие морщинки.
Мезотерапия
Данная процедура необходима для кожи, которая после зимы выглядит серой, усталой и безжизненной. При отсутствии сбалансированного питания и нерегулярном приеме витаминов, а также при наличии вредных привычек оптимальный вариант ухода за кожей — мезотерапия.
Инъекции мезотерапии насыщают кожу необходимыми витаминами, аминокислотами и антиоксидантами, которые минимизируют проявления оксидативного стресса кожи, нормализуют микроциркуляцию, устраняют излишнюю жирность, предотвращают пигментацию, возвращают сияющий и здоровый цвет лица. Как и в случае биоревитализации, для получения максимально выраженного и длительного эффекта необходимо пройти курс из 3–6 процедур с интервалом от 1 до 3 недель.
Химический пилинг
Несмотря на все чаще появляющееся солнце, в средней полосе России допускается проведение пилинга вплоть до конца апреля. Конечно, при условии, что вы будете избегать солнечных лучей в первые дни после процедуры и наносить солнцезащитный крем. Химический пилинг, особенно поверхностный, мягко и быстро отшелушит отмерший слой кожи, очистит поры, придаст коже свежий вид, выровняет ее микрорельеф и вдобавок поспособствует лучшему проникновению уходовых сывороток и кремов.
Лазерный пилинг (шлифовка)
Если вы не успели сделать лазерную шлифовку осенью и зимой, у вас есть время пройти эту процедуру до середины апреля. Ровный цвет лица, значительное сокращение морщин, уплотнение кожи и повышение ее тонуса достигается бережным воздействием лазера. Микроскопические участки поврежденной кожи восстанавливаются буквально за несколько суток, а результат усиливается в течение нескольких месяцев, так что ваша кожа будет радовать вас все лето.
Помимо вышеперечисленных процедур в качестве профессионального ухода прекрасным выбором для уставшей кожи после зимнего периода станут различные процедуры, направленные на восстановление гидрорезерва кожи. Также необходимо обогащение ее питательными веществами с помощью высококонцентрированных сывороток и кремов в сочетании с аппаратными и физиотерапевтическими методиками, которые способствуют наиболее глубокому проникновению активных веществ через кожные покровы, не нарушая их целостность и не травмируя.
Безусловно, подобрать правильный уход и назначить процедуры в нужной последовательности может только врач-косметолог. Обратившись к нему в начале весны, к ее окончанию вы будете иметь сияющую здоровую увлажненную кожу, уже полностью подготовленную к другому сезону — лету.
Фото: pixabay, freepik, предоставлены брендами
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