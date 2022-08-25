Как сохранить здоровье и красоту зубов: 12 средств для профессионального ухода дома

Для того чтобы обеспечить профессиональный уход вашим зубам, стоит обратить внимание на абразивность зубной пасты. Абразивные вещества — это основа зубной пасты, которая предназначена для очищения и полировки поверхности зубов. Абразивность измеряется при определении индекса RDA (Relative dentin abrasivity) посредством метода, принятого Американской ассоциацией стоматологов.

При этом абразивные вещества могут повреждать зубную эмаль, поэтому стоит выбирать продукты на основе современного высококачественного абразива диоксида кремния (силики), они бережно очищают поверхность зубов, не стирая эмаль. Также при выборе пасты необходимо учитывать особенность зубов — если у вас чувствительные зубы и десны, стоит отдавать предпочтение пастам с низкой абразивностью, высокая степень абразивности подойдет для полировки эмали и отбеливания зубов.

Инновационные зубные щетки