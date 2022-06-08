Как правильно ухаживать летом за волосами, кожей лица и губ: советы косметолога

Избегаем пересушивания от косметики

Лето — время ярких образов! И макияж должен быть им под стать. Один из трендов сезона 2022 — матовые текстуры помад, которые полюбили за насыщенность оттенков. Но вот губам в таком наряде приходится непросто. Матовые средства обычно пересушивают кожу за счет того, что содержат больше пигмента и меньше увлажняющих компонентов, чем глянцевые помады. А летом этот эффект усиливается из-за жары. Поэтому перед нанесением, в принципе, любой косметики, на которой нет пометки «увлажняющая», кожу стоит подготовить. Нанесите питательный бальзам или ту же маску для губ, оставьте на полчаса-час до полного впитывания, и вуаля — теперь ваши губки останутся сочными даже после целого дня в матовой помаде!

Волосы

Что не стоит делать с волосами летом

Ультрафиолет влияет на волосы не меньше, чем на кожу. Ожога, конечно, не будет, но если постоянно подставлять макушку солнцу, то за месяц локоны могут выцвести чуть ли не на целый тон, а вместе с тем и высушиться до состояния постоянного «одуванчика» на голове. Чтобы этого не допустить, нужно обращаться с волосами нежно.

Летом не стоит проводить процедуры, которые подразумевают серьезное вмешательство в природу волос: мелирование, обесцвечивание, химическую завивку и выпрямление. Плойки, щипцы и фен тоже лучше на время убрать из бьюти-арсенала или хотя бы сократить их использование. Жара на улице, помноженная на жару от гаджетов, лишит волосы последних жизненных сил.

А вот краситься можно спокойно. Только сразу после окрашивания не стоит ехать в места, где много солнца. Сделайте это за пару недель до отпуска. Иначе блонд перейдет в неэстетичную желтизну, а более темные оттенки быстро выцветут.

Сухую кожу питаем, жирную — контролируем

Летом все слабые места кожи становятся еще слабее. Сухая кожа от жары только больше сохнет, жирная еще активнее вырабатывает себум. В результате мы получаем либо безжизненную соломку, либо ощущение грязной головы уже на второй день после мытья. Чтобы достичь гармонии, нужно подобрать летние средства в соответствии с вашим типом волос и кожи головы.

При сухой коже головы стоит переходить в режим экстремального увлажнения. Используем шампуни и кондиционеры с пометкой «восстанавливающие» или «для поврежденных волос». Ищем интенсивно увлажняющие компоненты: экстракт алоэ вера, экстракт огурца, морских водорослей, гиалуроновую кислоту, пантенол, а также компоненты, восстанавливающие текстуру волоса: кератин, протеины (шелка, пшеницы, гидролизированный молочный протеин). Для дополнительного увлажнения можно использовать гидролаты для волос или воск для кончиков.

Если кожа головы жирная, стоит перейти на шампунь с себорегулирующими свойствами. В его составе будут ингредиенты, которые бережно очищают кожу головы, при этом не лишая ее питательных веществ: цинк, селен, экстракт крапивы, глина, салициловая кислота. Что касается длины волос, на нее наносим восстанавливающий кондиционер или бальзам с увлажняющими компонентами и питательными маслами арганы, жожоба, кокоса, ши, эмблики.

Защищаем волосы от внешних факторов

Где волосы подвергаются самому сильному стрессу, так это в отпуске. Морская и хлорированная вода разрушает кератин, солнце жжет ультрафиолетом, ветер превращает укладку в растрепанный хвост павлина.

Защитить прическу от них помогут три простые вещи. Первая — головной убор. Ни одно средство не защитит волосы на макушке так, как простая шляпка, панама или платок, которые полностью перекроют дорогу УФ-лучам. А если вы найдете шикарную пляжную шляпу с широкими полями, то не только защитите практически всю длину волос, но и создадите незабываемый образ. Вторая вещь — полоскание. После бассейна или моря обязательно нужно промыть волосы чистой водой, чтобы на них не оставалась соль или хлорка. Их, согласитесь, вряд ли можно называть укрепляющими компонентами. Наконец, есть и специальные солнцезащитные средства для волос: спреи, масла, кремы и легкие флюиды. Выбирайте то, что вам больше нравится, и наносите на всю длину, если соберетесь гулять на активном солнце.