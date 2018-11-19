Как подготовить кожу к морозам: 6 советов для любителей активного отдыха зимой

Не используйте скрабы, гоммажи, пилинги без надобности или назначения косметолога, так как мертвые роговые чешуйки препятствуют испарению воды из рогового слоя. Кроме того, при частом очищении, нарушается гидролипидная мантия, что приводит к увеличению водопроницаемости кожного покрова от внешних воздействий: снега, мороза, влажности.

Загляните к косметологу

Предыдущее правило не касается омолаживающих процедур, таких как срединные пилинги. Для них зима - это лучшее время проведения, так как солнечная активность в этот период наименьшая, и, следовательно, риск возникновения пигментных пятен сведен к нулю. Но для проведения этих процедур кожа должна быть полностью здорова.

Подготовтесь перед выходом на улицу

Кожа всегда должна быть сухая, особенно перед выходом на улицу. Хорошо просушивайте кожу после умывания водой, так как из-за испарения воды она может потрескаться. Это касается в первую очередь уголков рта и кожи между пальцами. Наносите на губы защитные бальзамы, а на руки специальные крема для защиты от морозов.

Желательно за 3 часа, или хотя бы за час, до выхода на улицу нанести защитный крем по типу кожи. Нежелательно использовать перед выходом на улицу увлажняющие крема на водной основе, так как вода замерзает на морозе, что приведет к повреждению клеток рогового слоя. Также нежелательно применять крема с гиалуроновой кислотой, так как она удерживает воду на поверхности эпидермиса.