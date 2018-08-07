Все чисто! Как бороться с угревой сыпью в зрелом возрасте

С возрастом кожа постепенно теряет способность к регенерации. Если в подростковом возрасте выдавленный прыщ оставлял еле заметное пятнышко, то такие манипуляции на зрелой коже могут привести к образованию шрама.

Почему появляются возрастные прыщи?

Стресс

Переутомление и стрессовые ситуации - неотъемлемая часть жизни. И именно они провоцируют появление поздних прыщей. Гормоны, выделяемые при стрессе, напрямую влияют на выработку себума. Если находится в напряженном состоянии постоянно, то высыпание на вашем лице гарантировано.

Еда

Некоторые продукты питания - самые агрессивные провокаторы. Наиболее опасными для кожи являются молочные продукты: они стимулируют выработку кожного сала, что для обладателей жирного типа кожи значит неизбежное появление прыщей.

Гормоны

Не так важно 13 вам или 30 лет, изменения гормонального фона могут произойти в любом возрасте. Повышение тестостерона - мужского гормона у женщин сопровождается активизацией работы сальных желез и производством избыточного кожного сала.

Чувствительная кожа