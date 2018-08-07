Все чисто! Как бороться с угревой сыпью в зрелом возрасте

С возрастом кожа постепенно теряет способность к регенерации. Если в подростковом возрасте выдавленный прыщ оставлял еле заметное пятнышко, то такие манипуляции на зрелой коже могут привести к образованию шрама.
Почему появляются возрастные прыщи?
Стресс
Переутомление и стрессовые ситуации - неотъемлемая часть жизни. И именно они провоцируют появление поздних прыщей. Гормоны, выделяемые при стрессе, напрямую влияют на выработку себума. Если находится в напряженном состоянии постоянно, то высыпание на вашем лице гарантировано.
Еда
Некоторые продукты питания - самые агрессивные провокаторы. Наиболее опасными для кожи являются молочные продукты: они стимулируют выработку кожного сала, что для обладателей жирного типа кожи значит неизбежное появление прыщей.
Гормоны
Не так важно 13 вам или 30 лет, изменения гормонального фона могут произойти в любом возрасте. Повышение тестостерона - мужского гормона у женщин сопровождается активизацией работы сальных желез и производством избыточного кожного сала.
Чувствительная кожа
При использовании «тяжелой» косметики в уходе а чувствительной кожей можно закупорить поры, что в свою очередь приведет к появлению прыщей. Внимательно относитесь к выбору косметических средств. Коммедогенную косметику старайтесь избегать.
Правильный уход - залог успеха
Чтобы облегчить вам задачу по борьбе с возрастными прыщиками, мы попросили косметолога салона Mrs.Right собрать краткую инструкцию по уходу за кожей и необходимым косметологическим процедурам:
С возрастными прыщами бороться так же непросто, как и с подростковыми, но все же вполне реально. Для этого необходимо соблюдать некоторые нехитрые правила:
Раз в месяц обязательно делайте чистку лица у профессионального косметолога. Механическая чистка подойдет в борьбе с сильными высыпаниями, в менее тяжелых случаях – ультразвуковая.
Периодически чередуйте чистку с пилингом и мезотерапией, чтобы кожа получала необходимую эксфолиацию и увлажнение.
Подберите правильный уход и лечебную косметику, которая подойдет именно вашему типу кожи и поможет избавиться от акне. Ни в коем случае не экспериментируйте с косметологическими и лечебными средствами, чтобы не усугубить ситуацию. Этот вопрос строго индивидуален, и помочь в выборе средств вам сможет только специалист.
Не трогайте лицо руками и не выдавливайте прыщи самостоятельно! Вы способны не только занести инфекцию, но и получить следы, свидетельствующие о неудачной борьбе с акне. На возрастной коже, такие следы могут быстро превратиться в пигментные пятна или шрамы, которые уже не станут менее заметными.
От прыщей прекрасно помогает нанесение на ночь цинко-салициловой пасты. Только не увлекайтесь: возрастную кожу легко пересушить.
Умывание концентрированной минеральной водой – тоже полезная вещь.
Ну и конечно, пейте витамины и питайтесь правильно: употребляйте в пищу больше фруктов и овощей. ПЕйте не менее 2 л воды в день. Полностью откажитесь от сладкого, жирного и жаренного – один шоколадный батончик может свести на нет все приложенные вами усилия.
Для борьбы с рубцами от акне необходимо запустить процесс регенерации клеток. В этом помогут специальные уходовые средства с высокой концентрацией активных действующих ингредиентов и различные биодобавки. К примеру, можете пропить поливитаминный комплекс или курс жидкого коллагена. При выборе питьевого коллагена для приема внутрь помните, что морской коллаген усваивается организмом лучше животного.
Естественно, все вышеперечисленные процедуры должны проводиться комплексно – только тогда вы почувствуете ощутимый эффект.
Текст: Татьяна Горшкова
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