logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Все чисто! Как бороться с угревой сыпью в зрелом возрасте

Перейдя рубеж 35-летия, женщины начинают сражение не только с морщинками, но и с поздними прыщиками. Мы выяснили причины возникновения и узнали несколько правил по уходу за возрастной проблемной кожей у нашего эксперта. Как избавиться от прыщиков навсегда, читайте в нашем материале!

С возрастом кожа постепенно теряет способность к регенерации. Если в подростковом возрасте выдавленный прыщ оставлял еле заметное пятнышко, то такие манипуляции на зрелой коже могут привести к образованию шрама.

Почему появляются возрастные прыщи?

Стресс

Переутомление и стрессовые ситуации - неотъемлемая часть жизни. И именно они провоцируют появление поздних прыщей. Гормоны, выделяемые при стрессе, напрямую влияют на выработку себума. Если находится в напряженном состоянии постоянно, то высыпание на вашем лице гарантировано.

Еда

Некоторые продукты питания - самые агрессивные провокаторы. Наиболее опасными для кожи являются молочные продукты: они стимулируют выработку кожного сала, что для обладателей жирного типа кожи значит неизбежное появление прыщей.

Гормоны

Не так важно 13 вам или 30 лет, изменения гормонального фона могут произойти в любом возрасте. Повышение тестостерона - мужского гормона у женщин сопровождается активизацией работы сальных желез и производством избыточного кожного сала.

Чувствительная кожа

При использовании «тяжелой» косметики в уходе а чувствительной кожей можно закупорить поры, что в свою очередь приведет к появлению прыщей. Внимательно относитесь к выбору косметических средств. Коммедогенную косметику старайтесь избегать.

Правильный уход - залог успеха

Чтобы облегчить вам задачу по борьбе с возрастными прыщиками, мы попросили косметолога салона Mrs.Right собрать краткую инструкцию по уходу за кожей и необходимым косметологическим процедурам:

1 / 6

Очищающая маска для проблемной кожи, Dermalogica,3274 руб.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
С возрастными прыщами бороться так же непросто, как и с подростковыми, но все же вполне реально. Для этого необходимо соблюдать некоторые нехитрые правила:
Сабина Юсупова
косметолог салона Mrs.Right

  1. Раз в месяц обязательно делайте чистку лица у профессионального косметолога. Механическая чистка подойдет в борьбе с сильными высыпаниями, в менее тяжелых случаях – ультразвуковая.

  2. Периодически чередуйте чистку с пилингом и мезотерапией, чтобы кожа получала необходимую эксфолиацию и увлажнение.

  3. Подберите правильный уход и лечебную косметику, которая подойдет именно вашему типу кожи и поможет избавиться от акне. Ни в коем случае не экспериментируйте с косметологическими и лечебными средствами, чтобы не усугубить ситуацию. Этот вопрос строго индивидуален, и помочь в выборе средств вам сможет только специалист.

  4. Не трогайте лицо руками и не выдавливайте прыщи самостоятельно! Вы способны не только занести инфекцию, но и получить следы, свидетельствующие о неудачной борьбе с акне. На возрастной коже, такие следы могут быстро превратиться в пигментные пятна или шрамы, которые уже не станут менее заметными.

  5. От прыщей прекрасно помогает нанесение на ночь цинко-салициловой пасты. Только не увлекайтесь: возрастную кожу легко пересушить.

  6. Умывание концентрированной минеральной водой – тоже полезная вещь.

  7. Ну и конечно, пейте витамины и питайтесь правильно: употребляйте в пищу больше фруктов и овощей. ПЕйте не менее 2 л воды в день. Полностью откажитесь от сладкого, жирного и жаренного – один шоколадный батончик может свести на нет все приложенные вами усилия.

Для борьбы с рубцами от акне необходимо запустить процесс регенерации клеток. В этом помогут специальные уходовые средства с высокой концентрацией активных действующих ингредиентов и различные биодобавки. К примеру, можете пропить поливитаминный комплекс или курс жидкого коллагена. При выборе питьевого коллагена для приема внутрь помните, что морской коллаген усваивается организмом лучше животного.

Естественно, все вышеперечисленные процедуры должны проводиться комплексно – только тогда вы почувствуете ощутимый эффект.

Текст: Татьяна Горшкова

Фото: Shutterstock

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности
3 варианта летнего маникюра для настоящих леди
Алла Пугачева с мужем и детьми оформляет вид на жительство в Европе
Осиные талии и интригующие декольте: Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман выглядели сестрами на светском мероприятии
Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары
Гид по мороженому: какое лакомство едят в разных странах