Инновационная тушь, бюджетные палетки теней и еще 15 ярких новинок марта

Инновационная тушь, бюджетные палетки теней и еще 15 ярких новинок мартаИзучаем главные запуски месяца
4 новые палетки теней в коллекции Pocket Palette от SEPHORA Сollection
Фото: архив пресс-служб
Каждая из 4 новых палеток создана в своей цветовой гамме, что позволяет легко создать очень гармоничный образ. В каждой из них 6 оттенков теней с разным финишем, от матовых до сияющих. Первая Golden Hour — в золотых тонах, вторая Noon Light — в теплых розовых, третья Warm Dusk — в темно-оранжевых, Twilight Gleam — в синих и фиолетовых тонах.
Лимитированная версия аромата Flower By Kenzo Poppy Bouquet Kokeshi Edition от KENZO
Фото: архив пресс-служб
В знак уважения к своим корням и наследию традиционной японской культуры бренд запускает коллекционное издание одного из своих культовых ароматов. Одетая в украшенное цветами кимоно деревянная кукла кокеши от KENZO скрывает внутри себя чувственный, сбалансированный и элегантный аромат, композиция которого подчеркнуто женственная цветочная, объединяющая сочную свежесть груши «нэши», богатое звучание цветов сладкой дамасской розы, сияющего жасмина и чувственной гардении, глубину и мягкость нот миндального дерева.
Увлажняющий оттеночный бальзам для губ Sheerlips от Dolce & Gabbana beauty
Фото: архив пресс-служб
В новом средстве от легендарного итальянского бренда объединились легкий сияющий оттенок и формула с интенсивным уходом, делающая губы мягкими и нежными, словно лепестки. Sheerlips сочетает в себе текстуру бальзама и полупрозрачный цвет. Каждый из четырех ярких оттенков создан на основе нежных пигментов, которые идеально воспроизводят цветочные полутона. Ухаживающие ингредиенты разглаживают, смягчают, увлажняют губы, предотвращая появление дискомфорта в течение всего дня.
Бьюти-бокс Black Collection от Love Tea Art
Фото: архив пресс-служб
Бренд Love Tea Art специально к празднику весны подготовил бьюти-бокс, который порадует каждого. В состав подарочного набора вошла вся уходовая линия «Восточной коллекции»: гель для душа, крем-суфле для тела, скраб для тела и 3 соли для ванны. Каждый из этих продуктов способен превратить уход за собой в настоящий спа-ритуал благодаря качественным ингредиентам и уникальной парфюмерной композиции.
Тушь для ресниц M.A.C Stack Mascara от M.A.C
Фото: архив пресс-служб
Бренд обещает, что новинка — крупнейший прорыв в технологии создания туши для ресниц. С ней можно одним взмахом щеточки создать как естественные ресницы, так и объемные выразительные. Тушь можно постепенно наслаивать, что делает ее универсальной. Один слой создает легкое кремовое покрытие, а несколько слоев — невероятную длину и объем. Это идеальная формула для людей, желающих получить многофункциональный продукт и держать все под контролем.
Парфюмерная вода Musc Outreblanc от Guerlain
Фото: архив пресс-служб
Новинка из линии высокой парфюмерии бренда L’Art & La Matière — это новое прочтение мускуса. В нем безупречный белый мускусный аккорд красиво оттенен нотами эфирного масла нероли. В сердце аромата ноты флердоранжа и болгарской розы, которые лишь подчеркивают пудровое звучание мускуса, обрамленного маслом ириса паллида, которое уже давно считается визитной карточкой культового бренда. Кстати, флакон можно персонализировать, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.
3-ступенчатая система Scalp Relief для ухода за волосами от NIOXIN
Фото: архив пресс-служб
Новая линейка создана специально для ухода за волосами и чувствительной, сухой и раздраженной кожи головы. Это комплексный уход за кожей головы и волосами, который успокаивает и увлажняет кожу головы, поддерживает ее естественный баланс и утолщает волосы с первого применения. Очищающий шампунь, увлажняющий кондиционер и успокаивающая несмываемая сыворотка помогают не только утолщить волосы, но и снять ощущение стянутости и зуда.
Коллекция ароматов La Happiness Collection от Eisenberg Paris
Фото: архив пресс-служб
В новой коллекции французского бренда 3 новых гендерно-нейтральных аромата Happy, Young и Beautiful. Каждый из них — это ода молодости, буйству красок, всплеску чувств и эмоций. Это история про то, что всем необходимо счастье и у счастья нет пола, возраста, цвета кожи, ориентации, вероисповедания. Счастье — оно для всех. Кажется, сейчас это как никогда актуально.
Увлажняющая эмульсия для лица SHISO от THANN
Фото: архив пресс-служб
Новинка c экстрактом японской мяты и миротамнуса — отличное увлажняющее средство для кожи на весну: она восполняет потери влаги, разглаживает, убирает отеки и наполняет сиянием. В качестве бонуса: эмульсия обладает прекрасным заживляющим действием — издавна экстракты используют для снятия раздражений, покраснений и заживления ссадин и трещин.
Мусс с волокнами для объема и толщины волос Body Building Fiber Mousse от ECRU New York
Фото: архив пресс-служб
Густой шелковистый мусс для укладки обволакивает волосы невидимыми волокнами, создавая объем и толщину. Кондиционирует волосы, придает им блеск. Укрепляет волосы, предотвращая гидратацию и при этом не утяжеляет. Настоящий хит.
Спрей от неприятных запахов Before-You-Go от Poo-Pourri
Фото: архив пресс-служб
Новинка предлагает новое качество жизни, личную свободу, которая приходит с уверенным использованием туалетной комнаты в любое время и в любом месте. Натуральные эфирные масла в составе и уникальный дизайн делают Poo-Pourri must-have средством: он 100% маскирует неприятные запахи и при этом его не хочется спрятать так, чтобы никто никогда не увидел. В коллекции представлено шесть ароматов, каждый из них ― в двух размерах: маленький спрей 59 мл, чтобы всегда иметь его под рукой, и классический флакон 118 мл, который гордо заменит банальную банку освежителя воздуха у вас дома.
Успокаивающий роллер для снятия напряжения и облегчения стресса от Puressentiel
Фото: архив пресс-служб
Содержит 9 эфирных масел, которые способствуют избавлению от стресса, успокаивают и расслабляют. Они гармонизируют нервную систему, обеспечивая при этом бодрящий и стимулирующий эффект. Роллер помогает снизить напряжение в голове, области шеи и плечевого пояса; облегчить стресс и нервозность. Облегчение болевого синдрома достигается в течение первых 5 минут.
Биоадаптивный уход за кожей из линейки Nutricentials от Nu Skin
Фото: архив пресс-служб
Научные разработки специалистов Nu Skin позволили использовать силу и устойчивость экстрактов биоадаптивных растений, процветающих в экстремальных условиях, для создания эффективных средств для ухода за кожей. Так появилась линейка бьюти-продуктов биоадаптивных средств для ухода за кожей. В линейке 3 продукта. Это интенсивно увлажняющая ночная гель-маска для лица Nutricentials Pillow Glow, предназначенная для использования в качестве последнего этапа вечернего ухода за кожей, крем для придания яркости коже вокруг глаз Nutricentials Eye Love Bright Eyes и минеральный солнцезащитный крем Nutricentials Complexion Protection.
Тональное средство с подстраиваемой текстурой HD SKIN от MAKE UP FOR EVER
Фото: архив пресс-служб
Благодаря инновационной текстуре, которая отлично синхронизируется с кожей MICRO-SKIN SYSTEM, тональное средство идеально корректирует несовершенства, оставляя естественный финиш с усиленным эффектом блюра. Коллекция состоит из двенадцати суперуниверсальных, натуральных оттенков с 12-часовым эффектом блюра, 24-часовым эффектом идеальной кожи и подходит для камер 4К. В коллекции добавляется новая градация оттенков на розовые, желтые и нейтральные подтоны.
Мультиактивный гель Pure Balance All In One Gel от ARAVIA
Фото: архив пресс-служб
Гель восстанавливает, питает и увлажняет кожу. Содержит натуральный растительный пребиотик, который восстанавливает естественную экосистему здоровой кожи, нормализует pH, способствует снижению чувствительности, укрепляет и усиливает защитные функции кожи. Восстанавливает естественный водный баланс, успокаивает и освежает. Оказывает антиоксидантный эффект, защищает кожу от свободных радикалов, замедляет процессы старения и разглаживает морщины. Легко впитывается и не оставляет липкости.
Аромат Montabaco Verano от Ormonde Jayne
Фото: архив пресс-служб
В композиции новинки сочетаются кашмеран и сок грейпфрута, которые наполняют аромат жизненной энергией, ощущением влюбленности и оттенками весеннего ветра. Это воплощение первых дней лета в Латинской Америке.
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