Инновационная тушь, бюджетные палетки теней и еще 15 ярких новинок марта

Новинка предлагает новое качество жизни, личную свободу, которая приходит с уверенным использованием туалетной комнаты в любое время и в любом месте. Натуральные эфирные масла в составе и уникальный дизайн делают Poo-Pourri must-have средством: он 100% маскирует неприятные запахи и при этом его не хочется спрятать так, чтобы никто никогда не увидел. В коллекции представлено шесть ароматов, каждый из них ― в двух размерах: маленький спрей 59 мл, чтобы всегда иметь его под рукой, и классический флакон 118 мл, который гордо заменит банальную банку освежителя воздуха у вас дома.

Успокаивающий роллер для снятия напряжения и облегчения стресса от Puressentiel