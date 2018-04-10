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Глаза — главное отражение возраста: избавляемся от гусиных лапок

Массаж шиацу поистине творит чудеса, поэтому и вам непременно стоит его попробовать. Мы попросили сертифицированного специалиста по точечному массажу раскрыть нам парочку секретов и решили начать с одной из самых проблемных зон — верхнего века. Смотрите наше видео и будьте молоды и прекрасны!
Виктория Цепляева,
основательница и ведущий специалист школы самомассажа «Скульптурное лицо»

Если вы хотите избавиться от нависающего века или просто сделать взгляд более открытым, вам поможет это упражнение. Упритесь ладонью в начало брови. Голова должна практически лежать на руке. Сохраните упор в течение пяти секунд. Затем зигзагообразными движениями продвигаем руку вверх и уводим на 2-4 см в голову.

Точка шиацу №1

Поставьте указательный, средний и безымянный пальцы на бровь, средний окажется в центре брови или чуть ближе к ее началу — вы должны нащупать небольшую впадинку. Надавите всеми пальцами на брови. Стимулируйте точки, не смещая кожу, в течение семи секунд. Это упражнение поможет вам избавиться от нависшего века, укрепит область вокруг глаз и поможет предотвратить появление морщинок.

Точка шиацу №2

Это упражнение нацелено непосредственно на борьбу с уже возникшими гусиными лапками. Поставьте палец на внешний угол глаза. Стимулируйте точку в течение семи секунд, давящее движение направляйте немного вверх.

Точка шиацу №3

Теперь поставьте средние пальцы на точки у внутренних уголков глаз. Не смещая кожу, надавливайте на точки в течение семи секунд. Это упражнение снимает припухлость и отеки с век, придает блеск глазам, снимает напряжение, улучшает зрение.

Для достижения непревзойденного эффекта смотрите видео и повторяйте за нашим экспертом.

Точка шиацу №4

В финале работы с зоной вокруг глаз выполните стимулирование групп точек, расположенных по краям верхней и нижней глазниц. Пальцы не должны затрагивать глазные яблоки. Удерживайте давление также в течение семи секунд. Данное упражнение помогает коже вокруг век оставаться подтянутой, уменьшает провисания и складки.

Повторяя эти упражнения утром и вечером, вы заметите первые результаты уже через две недели. Через три недели регулярного массажа мышцы запомнят алгоритм правильной работы и закрепят нужную форму. Но забрасывать процедуру после этого все равно нельзя, вы должны заниматься и поддерживать достигнутые результаты. Это будет несложно, потому что уже через несколько дней занятий массаж лица станет для вас приятной привычкой, которая приносит не только пользу, но и удовольствие.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock/VOSTOK

Видео: Виктория Цепляева

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