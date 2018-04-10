Глаза — главное отражение возраста: избавляемся от гусиных лапок

Если вы хотите избавиться от нависающего века или просто сделать взгляд более открытым, вам поможет это упражнение. Упритесь ладонью в начало брови. Голова должна практически лежать на руке. Сохраните упор в течение пяти секунд. Затем зигзагообразными движениями продвигаем руку вверх и уводим на 2-4 см в голову.

Точка шиацу №1

Поставьте указательный, средний и безымянный пальцы на бровь, средний окажется в центре брови или чуть ближе к ее началу — вы должны нащупать небольшую впадинку. Надавите всеми пальцами на брови. Стимулируйте точки, не смещая кожу, в течение семи секунд. Это упражнение поможет вам избавиться от нависшего века, укрепит область вокруг глаз и поможет предотвратить появление морщинок.

Точка шиацу №2

Это упражнение нацелено непосредственно на борьбу с уже возникшими гусиными лапками. Поставьте палец на внешний угол глаза. Стимулируйте точку в течение семи секунд, давящее движение направляйте немного вверх.

Точка шиацу №3

Теперь поставьте средние пальцы на точки у внутренних уголков глаз. Не смещая кожу, надавливайте на точки в течение семи секунд. Это упражнение снимает припухлость и отеки с век, придает блеск глазам, снимает напряжение, улучшает зрение.

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