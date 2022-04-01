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Гид по новинкам: жидкий хайлайтер made in Russia и еще 10 бьюти-запусков апреля

Мы все так ждали апрель. И вот он наступил, а вместе с ним появились и робкие, как первые весенние цветы, надежды на то, что жизнь станет хоть немного лучше. Если вы уже запаслись средствами гигиены, сахаром и гречкой, самое время присмотреться к новинкам косметики. Если вы думаете, что все бренды нас покинули, вы ошибаетесь! Осталось еще много интересного! Самые любопытные бьюти-запуски апреля — в новом обзоре на Passion.ru.
Гид по новинкам: жидкий хайлайтер made in Russia и еще 10 бьюти-запусков апреля

Коллекция средств для ухода за телом Elder от L:A BRUKET

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Питательный лосьон для тела Elder от L:A BRUKET

Фото: архив пресс-служб

Если вы любите все с приставкой «эко», «био» или organic, значит, шведский бренд L:A BRUKET — то, что вам нужно. Тем более что он представил не одно новое средство, а целую коллекцию по уходу за телом с невероятным ароматом бузины. В линейку вошли: восстанавливающий морской скраб для рук, питательный скраб для тела с морской солью, питательный крем для рук в двух размерах (30 и 240 мл), питательный лосьон для тела и питательное жидкое мыло для рук и тела.

Аромат DE LOS SANTOS от Byredo

Аромат DE LOS SANTOS от Byredo

Аромат DE LOS SANTOS от Byredo

Фото: архив пресс-служб

Уютная весенняя новинка бренда — настоящий гимн жизни, воплощение ярких воспоминаний и впечатлений. Посвящение экстравагантной субкультуре чиканос, американцев мексиканского происхождения, оказавших огромное влияние на современные музыку, дизайн и искусство. Он открывается сладостью душистой сливы Мирабель, пикантный акцент которой добавляет пряный шалфей. Ирисовая нежность, подобная рассыпчатой пудре, в середине композиции «загущается» таинственным и немного дымным лабданумом. Мускус, ладанный аккорд и модная молекула амброксан формируют чувственный и мягкий шлейф парфюма.

Преображающий крем с коллагеном от ANNA SHAROVA

Преображающий крем с коллагеном от ANNA SHAROVA

Преображающий крем с коллагеном от ANNA SHAROVA

Фото: архив пресс-служб

Новинка от известного российского бренда на основе ламеллярной эмульсии разглаживает морщины, успокаивает и интенсивно увлажняет кожу, восстанавливает ее липидную функцию. Пленкообразующие особенности коллагена защищают кожу от агрессивных факторов окружающей среды: пыли, холода, ветра.

Аромат Casafutura от Casamorati

Аромат Casafutura от Casamorati

Аромат Casafutura от Casamorati

Фото: архив пресс-служб

Новинка от легендарного бренда отдает дань такому важному художественному направлению, как футуризм, и сочетает в себе современность, технологии и романтизм. В композиции аромата бергамот, лаванда, розмарин, роза, пачули, хрустальный цветок (двулистник грея), герань, кедр, сандаловое дерево, мускус. Парфюм представлен в двух объемах — 30 и 100 мл.

Жидкий хайлайтер для лица с жемчужным сиянием Lady Glow Beauty Drops от MIXIT

Жидкий хайлайтер для лица с жемчужным сиянием Lady Glow Beauty Drops от MIXIT

Жидкий хайлайтер для лица с жемчужным сиянием Lady Glow Beauty Drops от MIXIT

Фото: архив пресс-служб

Новинка российского бренда станет идеальным средством для тех, кто хочет выделиться, и будет идеальным дополнением к любому образу: добавит сияющие акценты и нотки креативности. Благодаря нежной текстуре с сотнями других оттенков хайлайтер создает неповторимое свечение кожи. Жемчужное сияние лишь подчеркнет вашу красоту и притянет взгляды окружающих интенсивным блеском.

Кераторегулирующий шампунь для кожи головы DERCOS PSOlution от VICHY

Кераторегулирующий шампунь для кожи головы DERCOS PSOlution от VICHY

Кераторегулирующий шампунь для кожи головы DERCOS PSOlution от VICHY

Фото: архив пресс-служб

Шампунь ощутимо облегчает чувство зуда и стянутости, вызванное сухостью, успокаивает кожу головы за счет формулы с активными ингредиентами. В его состав входят мочевина (5%), известная своим кератолитическим действием и увлажняющим эффектом, салициловая кислота (2%), мягко отшелушивающая ороговевшие клетки кожи головы, и глицерин (2%), который увлажняет и смягчает кожу, препятствует трансэпидермальной потере воды.

Жидкий хайлайтер для лица и тела Color Salute Glow Drops от OK Beauty

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Жидкий хайлайтер для лица и тела Color Salute Glow Drops от OK Beauty

Фото: архив пресс-служб

Многофункциональный жидкий хайлайтер в каплях для лица и тела со стойкой формулой позволяет создать любой образ — от «влажного» сияния, мягкого шиммера, подчеркивающего выступающие части лица, до яркого свечения. Он не теряет эффекта, не забивается в складки и неровности кожи, держится весь день. С помощью плотно набитой кисти легко наносится на пудровые и кремовые текстуры, не смазывая макияж. Он позволяет варьировать сияние — от мягкого шиммера до яркого свечения. Новинка представлена в трех цветах: Solar, Lunar, Euphoria.

Обновленная модель расчески The Ultimate Styler от Tangle Teezer

Обновленная модель расчески The Ultimate Styler от Tangle Teezer

Обновленная модель расчески The Ultimate Styler от Tangle Teezer

Фото: архив пресс-служб

Новинка разработана специально для создания причесок и разделения локонов. Благодаря уникальным гибким зубчикам в форме бутылочек The Ultimate Styler легко скользит по волосам, не тянет и не повреждает их. Расческа запечатывает кутикулу волоса, бережно разглаживая пряди и убирая пушистость. Результат применения — гладкие и блестящие волосы от корней до кончиков. Кроме того, она эргономична как никогда: плоскую ультралегкую расческу удобно держать в руке, а также брать с собой. Новинка представлена в 4 цветах.

Средство для снятия макияжа и солнцезащитного крема в формате «гель + масло» от DTMS

Средство для снятия макияжа и солнцезащитного крема в формате «гель + масло» DON’T TOUCH MY GEL OIL от DTMS

Средство для снятия макияжа и солнцезащитного крема в формате «гель + масло» DON’T TOUCH MY GEL OIL от DTMS

Фото: архив пресс-служб

DON’T TOUCH MY GEL OIL хорошо снимает макияж и загрязнения, бережно очищает и не оставляет ощущения пленки на коже. Формула Cleansing Gel Oil — это комплекс масел и мягких ПАВ для глубокого, но не агрессивного очищения, а также сквалан и глицерин для увлажнения и укрепления защитного барьера.

Аромат BACIAMI из коллекции ALLEGRA от BULGARI

Аромат BACIAMI из коллекции ALLEGRA от BULGARI

Аромат BACIAMI из коллекции ALLEGRA от BULGARI

Фото: архив пресс-служб

Цветочно-амбровая новинка с говорящим названием «Поцелуй» в переводе с итальянского запечатлевает головокружительную любовь. Тон в парфюме задает соблазнительная гардения, оттененная ванилью. И этим все сказано.

Новая коллекция гель-лаков «Год тигра» от Bandi

Новая коллекция гель-лаков «Год тигра» от Bandi

Новая коллекция гель-лаков «Год тигра» от Bandi

Фото: архив пресс-служб

Коллекция выполнена в коллаборации с корейским дизайнерским брендом MUZIKTIGER. Философия этого молодого бренда - искать во всем вдохновение для своего творчества. Именно поэтому в новой коллекции заключена энергия весны и радость первых теплых дней, а на самих флаконах можно увидеть милые мордашки тигров - фирменный знак MUZIKTIGER. В коллекцию вошли 2 оттенка с глиттером, 3 оттенка с мелким шиммером и 3 однотонных. «Примерить» новые покрытия можно уже во всех салонах «Пальчики».

Сыворотка для роста ресниц XLASH и кондиционер для роста бровей XBROW

Сыворотка для роста ресниц XLASH и кондиционер для роста бровей XBROW

Сыворотка для роста ресниц XLASH и кондиционер для роста бровей XBROW

Фото: архив пресс-служб

Две новинки обещают сделать свои ресницы и брови густыми и здоровыми. Средства не содержат гормонов, абсолютно безопасны и при этом доказали свою эффективность. Так, сыворотка для роста ресниц позволяет сделать ресницы на 72% длиннее за 28 дней. Имеет доказанную исследованиями эффективность: 100% женщин заметили рост ресниц через 2-5 недель. Сыворотка имеет сертификаты безопасности в 36 странах мира. А кондиционер для эффективного роста и укрепления бровей поможет отрастить брови всего за 4 недели регулярного использования. Имеет доказанную исследованиями эффективность и имеет сертификаты безопасности в 36 странах мира.

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