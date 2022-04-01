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Гид по новинкам: жидкий хайлайтер made in Russia и еще 10 бьюти-запусков апреля

Мы все так ждали апрель. И вот он наступил, а вместе с ним появились и робкие, как первые весенние цветы, надежды на то, что жизнь станет хоть немного лучше. Если вы уже запаслись средствами гигиены, сахаром и гречкой, самое время присмотреться к новинкам косметики. Если вы думаете, что все бренды нас покинули, вы ошибаетесь! Осталось еще много интересного! Самые любопытные бьюти-запуски апреля — в новом обзоре на Passion.ru.