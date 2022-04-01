Гид по новинкам: жидкий хайлайтер made in Russia и еще 10 бьюти-запусков апреля
Коллекция средств для ухода за телом Elder от L:A BRUKET
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Если вы любите все с приставкой «эко», «био» или organic, значит, шведский бренд L:A BRUKET — то, что вам нужно. Тем более что он представил не одно новое средство, а целую коллекцию по уходу за телом с невероятным ароматом бузины. В линейку вошли: восстанавливающий морской скраб для рук, питательный скраб для тела с морской солью, питательный крем для рук в двух размерах (30 и 240 мл), питательный лосьон для тела и питательное жидкое мыло для рук и тела.
Аромат DE LOS SANTOS от Byredo
Фото: архив пресс-служб
Уютная весенняя новинка бренда — настоящий гимн жизни, воплощение ярких воспоминаний и впечатлений. Посвящение экстравагантной субкультуре чиканос, американцев мексиканского происхождения, оказавших огромное влияние на современные музыку, дизайн и искусство. Он открывается сладостью душистой сливы Мирабель, пикантный акцент которой добавляет пряный шалфей. Ирисовая нежность, подобная рассыпчатой пудре, в середине композиции «загущается» таинственным и немного дымным лабданумом. Мускус, ладанный аккорд и модная молекула амброксан формируют чувственный и мягкий шлейф парфюма.
Преображающий крем с коллагеном от ANNA SHAROVA
Фото: архив пресс-служб
Новинка от известного российского бренда на основе ламеллярной эмульсии разглаживает морщины, успокаивает и интенсивно увлажняет кожу, восстанавливает ее липидную функцию. Пленкообразующие особенности коллагена защищают кожу от агрессивных факторов окружающей среды: пыли, холода, ветра.
Аромат Casafutura от Casamorati
Фото: архив пресс-служб
Новинка от легендарного бренда отдает дань такому важному художественному направлению, как футуризм, и сочетает в себе современность, технологии и романтизм. В композиции аромата бергамот, лаванда, розмарин, роза, пачули, хрустальный цветок (двулистник грея), герань, кедр, сандаловое дерево, мускус. Парфюм представлен в двух объемах — 30 и 100 мл.
Жидкий хайлайтер для лица с жемчужным сиянием Lady Glow Beauty Drops от MIXIT
Фото: архив пресс-служб
Новинка российского бренда станет идеальным средством для тех, кто хочет выделиться, и будет идеальным дополнением к любому образу: добавит сияющие акценты и нотки креативности. Благодаря нежной текстуре с сотнями других оттенков хайлайтер создает неповторимое свечение кожи. Жемчужное сияние лишь подчеркнет вашу красоту и притянет взгляды окружающих интенсивным блеском.
Кераторегулирующий шампунь для кожи головы DERCOS PSOlution от VICHY
Фото: архив пресс-служб
Шампунь ощутимо облегчает чувство зуда и стянутости, вызванное сухостью, успокаивает кожу головы за счет формулы с активными ингредиентами. В его состав входят мочевина (5%), известная своим кератолитическим действием и увлажняющим эффектом, салициловая кислота (2%), мягко отшелушивающая ороговевшие клетки кожи головы, и глицерин (2%), который увлажняет и смягчает кожу, препятствует трансэпидермальной потере воды.
Жидкий хайлайтер для лица и тела Color Salute Glow Drops от OK Beauty
Фото: архив пресс-служб
Многофункциональный жидкий хайлайтер в каплях для лица и тела со стойкой формулой позволяет создать любой образ — от «влажного» сияния, мягкого шиммера, подчеркивающего выступающие части лица, до яркого свечения. Он не теряет эффекта, не забивается в складки и неровности кожи, держится весь день. С помощью плотно набитой кисти легко наносится на пудровые и кремовые текстуры, не смазывая макияж. Он позволяет варьировать сияние — от мягкого шиммера до яркого свечения. Новинка представлена в трех цветах: Solar, Lunar, Euphoria.
Обновленная модель расчески The Ultimate Styler от Tangle Teezer
Фото: архив пресс-служб
Новинка разработана специально для создания причесок и разделения локонов. Благодаря уникальным гибким зубчикам в форме бутылочек The Ultimate Styler легко скользит по волосам, не тянет и не повреждает их. Расческа запечатывает кутикулу волоса, бережно разглаживая пряди и убирая пушистость. Результат применения — гладкие и блестящие волосы от корней до кончиков. Кроме того, она эргономична как никогда: плоскую ультралегкую расческу удобно держать в руке, а также брать с собой. Новинка представлена в 4 цветах.
Средство для снятия макияжа и солнцезащитного крема в формате «гель + масло» от DTMS
Фото: архив пресс-служб
DON’T TOUCH MY GEL OIL хорошо снимает макияж и загрязнения, бережно очищает и не оставляет ощущения пленки на коже. Формула Cleansing Gel Oil — это комплекс масел и мягких ПАВ для глубокого, но не агрессивного очищения, а также сквалан и глицерин для увлажнения и укрепления защитного барьера.
Аромат BACIAMI из коллекции ALLEGRA от BULGARI
Фото: архив пресс-служб
Цветочно-амбровая новинка с говорящим названием «Поцелуй» в переводе с итальянского запечатлевает головокружительную любовь. Тон в парфюме задает соблазнительная гардения, оттененная ванилью. И этим все сказано.
Новая коллекция гель-лаков «Год тигра» от Bandi
Фото: архив пресс-служб
Коллекция выполнена в коллаборации с корейским дизайнерским брендом MUZIKTIGER. Философия этого молодого бренда - искать во всем вдохновение для своего творчества. Именно поэтому в новой коллекции заключена энергия весны и радость первых теплых дней, а на самих флаконах можно увидеть милые мордашки тигров - фирменный знак MUZIKTIGER. В коллекцию вошли 2 оттенка с глиттером, 3 оттенка с мелким шиммером и 3 однотонных. «Примерить» новые покрытия можно уже во всех салонах «Пальчики».
Сыворотка для роста ресниц XLASH и кондиционер для роста бровей XBROW
Фото: архив пресс-служб
Две новинки обещают сделать свои ресницы и брови густыми и здоровыми. Средства не содержат гормонов, абсолютно безопасны и при этом доказали свою эффективность. Так, сыворотка для роста ресниц позволяет сделать ресницы на 72% длиннее за 28 дней. Имеет доказанную исследованиями эффективность: 100% женщин заметили рост ресниц через 2-5 недель. Сыворотка имеет сертификаты безопасности в 36 странах мира. А кондиционер для эффективного роста и укрепления бровей поможет отрастить брови всего за 4 недели регулярного использования. Имеет доказанную исследованиями эффективность и имеет сертификаты безопасности в 36 странах мира.