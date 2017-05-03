На этом уроке тренер по фейсбилдингу Ирина Бельская покажет упражнения для подъязычной группы мышц. Именно она отвечает за то, есть у вас второй подбородок или нет. Если проработать эту группу мышц, то и безупречный овал лица никуда не денется — или обязательно вернется.

Подъязычная кость окружена мышцами. Если они теряют тонус, то эта зона начинает некрасиво провисать, образуя тот самый второй подбородок. Более того, эта зона склонна к накоплению жира — как только человек поправляется, красивый острый угол, угол молодости, начинает «плыть». Сегодняшний комплекс упражнений при регулярном выполнении не даст этому произойти.

Ну и, конечно, не забывайте о том, что занятия фейсбилдингом — это комплексная проработка мышц. Упорно работая, к примеру, над проблемной нижней частью лица, помните, что все мышцы связаны друг с другом, поэтому забывать об упражнениях на центральную часть лица не стоит.