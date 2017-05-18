Упражнения для мышц шеи позволят нижнему контуру лица оставаться четким. Не забывайте о том, что комплексная работа со всеми мышцами — важная часть занятий! Регулярно прорабатывайте разные мышцы лица сверху вниз или снизу вверх, помните и о базовых упражнениях.
Фейсбилдинг: упражнения для мышц шеи, часть вторая
Сегодня тренер по фейсбилдингу Ирина Бельская познакомит нас со второй частью упражнений для мышц шеи. Мы продолжаем работать с нижним контуром лица, включая в работу нижнюю челюсть, подъязычную мышцу, уголки рта. От того, насколько правильно вы будете выполнять упражнения, зависит упругость кожи, здоровый цвет лица и, конечно, эффективность результата.