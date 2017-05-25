Внутренние мышцы шеи играют очень важную роль в формировании красивого нижнего контура лица. И если упражнения на внешние мышцы мы уже освоили, то теперь самое время проработать и внутренние. Дисбаланс между этими группами мышц ведет к появлению шейных морщин и размыванию контура.

Главное, всегда помните: для хороших результатов следует работать над всеми мышцами лица в комплексе, не забывая о центральной части и области вокруг глаз. Регулярные занятия позволят вам сделать свое лицо более молодым и ухоженным!

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