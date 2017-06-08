Эксперт Passion.ru, инструктор по фейсбилдингу Ирина Бельская, сегодня начинает новый цикл упражнений на исправление асимметрии лица. Благодаря фейсбилдингу можно не только убрать возрастные изменения, но и скорректировать мышечную асимметрию, которая изначально есть у всех, но с годами усиливается и становится более заметной.

Брови на разном уровне, по-разному опущенные уголки губ... Нижний контур лица может с одной стороны быть более подтянутым, а с другой — заметно провисать. Как зафиксировать асимметрию, если не наблюдаете ее в зеркале? Это легко сделать по фотографии. Сфотографируйте себя на телефон, постарайтесь при этом расслабить мышцы лица — на снимке вы сразу увидите асимметрию.

И еще один важный момент: асимметрия бывает диагональной: допустим, бровь ниже слева, а центр лица опущен справа. По этой причине мы будем работать точечно. И сегодня начнем с бровей. Определяйте, какая бровь у вас больше опущена — и начнем приподнимать ее и выравнивать.

Прежде чем мы начнем урок, хотелось бы напомнить: для хороших результатов следует работать над всеми мышцами лица в комплексе, не забывая о центральной части и области вокруг глаз. Регулярные занятия позволят вам сделать свое лицо более молодым и ухоженным!

Фото: istockphoto.com