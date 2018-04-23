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Идея использования ферментации стара как мир, однако косметологи сумели найти ей новое применение, на этот раз в уходовой косметике. Чем полезны ферментированные средства, какие выбрать и почему они считаются главным хитом этого года - в нашем материале.

Что такое ферментация?

Ферментация, или брожение, - превращение сахаров в кислоты, газы или спирты с использованием дрожжей или бактерий. Этот процесс разрушает молекулы ингредиентов и повышает концентрацию полезных веществ. Так они усваиваются гораздо легче.

Вера человечества в ферментированные продукты не угасала с древних времен. Ферментация помогла разнообразить наш рацион, подарив миру квашенную капусту, кисломолочные продукты, соевый соус, кимчи и другие популярные сегодня суперфуды. Вино, кстати, тоже результат ферментации. Теперь настала пора ей послужить на благо нашей красоты.

При чем здесь косметика?

Азия - главный косметологический трендсеттер этого десятилетия вновь проявила свое превосходство над западными коллегами. Теперь на смену революционным улиточным средствам с муцином спешит ферментированная косметика.

Главный активный элемент таких средств - это природные кислоты, которые способствуют нежному отшелушиванию кожи. Благодаря использованию пилинга или тоника с природными ферментами даже обычные увлажняющие крема смогут проникнуть в более глубокие слои эпидермиса. Эффективность ухода возрастет в несколько раз.

Почему брожение лучше другой обработки?

Брожение не требует использования горячей температуры при производстве и происходит за счет естественных "холодных" процессов. А значит, все полезные свойства растительных компонентов сохранены и готовы работать на благо вашей красоты и молодости. К примеру, эссенция из дикого женьшеня ферментируется окола ста дней при низкой температуре перед добавлением в косметику, что помогает сохранить полезные свойства и ценные микроэлементы.

Такая косметика - просто находка для обладательниц сухой и чувствительной кожи, ведь вместо агрессивных химических формул работают нежные растительные экстракты. С ними вы сможете забыть о раздражении!

Ферментация стимулирует выработку коллагена и антиоксидантов для борьбы с преждевременным старением. С учетом неоспоримых полезных свойств таких косметических продуктов, их появление в ежедневном уходе - лишь вопрос времени. Так почему бы не начать прямо сейчас?

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Тканевая маска Aqua Skin Solution Mask - Bifida Ferment, Sally's box, 190 руб.
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Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock/VOSTOK

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