При чем здесь косметика?

Азия - главный косметологический трендсеттер этого десятилетия вновь проявила свое превосходство над западными коллегами. Теперь на смену революционным улиточным средствам с муцином спешит ферментированная косметика.

Главный активный элемент таких средств - это природные кислоты, которые способствуют нежному отшелушиванию кожи. Благодаря использованию пилинга или тоника с природными ферментами даже обычные увлажняющие крема смогут проникнуть в более глубокие слои эпидермиса. Эффективность ухода возрастет в несколько раз.

Почему брожение лучше другой обработки?

Брожение не требует использования горячей температуры при производстве и происходит за счет естественных "холодных" процессов. А значит, все полезные свойства растительных компонентов сохранены и готовы работать на благо вашей красоты и молодости. К примеру, эссенция из дикого женьшеня ферментируется окола ста дней при низкой температуре перед добавлением в косметику, что помогает сохранить полезные свойства и ценные микроэлементы.