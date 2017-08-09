Не так важно, какое у вас строение лица — со временем уголки губ начинают опускаться. «Эффект плаксы» — это еще полбеды, дело в том, что эти мышцы «тянут» за собой вниз и контур лица, провоцируя появление птоза, в котором участвует даже нос. Предотвратить опущение уголков губ и развитие птоза несложно: достаточно лишь раз в день делать упражнения на эти группу мышц. Тренер по фейсбилдингу Ирина Бельская покажет упражнения — главное, делайте их правильно!

Урок №1 Эти упражнения скорректируют и предотвратят опущение уголков рта.

Урок №2 Важные и несложные, но очень эффективные упражнения для мышц щек. От того, в тонусе ли щеки, зависит и то, как выглядит «носогубка».

Упражнение №3 С возрастом мышцы носа слабеют, может появляться отечность, кончик носа опускается. Упражнения из этого видео помогут решить проблему — сосудистая сетка постепенно исчезнет, сузятся поры. Также стоит заняться упражнениями для носа в целях полноценной проработки мышц всего носогубного треугольника. Несколько несложных действий предотвратят ослабевание мышц центра лица и помогут поддержать их в тонусе.