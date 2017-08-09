Фейсбилдинг: полный комплекс упражнений на носогубную зону
Не так важно, какое у вас строение лица — со временем уголки губ начинают опускаться. «Эффект плаксы» — это еще полбеды, дело в том, что эти мышцы «тянут» за собой вниз и контур лица, провоцируя появление птоза, в котором участвует даже нос. Предотвратить опущение уголков губ и развитие птоза несложно: достаточно лишь раз в день делать упражнения на эти группу мышц. Тренер по фейсбилдингу Ирина Бельская покажет упражнения — главное, делайте их правильно!