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Экстремально объемная тушь для ресниц, мультимаскинг и еще 8 долгожданных бьюти-новинок января

Вот и наступил январь, первый месяц нового года, а вместе с ним подоспели и первые бьюти-запуски, которые как нельзя кстати придутся в период праздничных длинных выходных, ведь без похода в гости к друзьям и родным в эти дни не обойтись. Так чем же порадовать себя и близких? Редакция Passion.ru бьюти-новинки января и выбрала 10 самых любопытных из них.

Селективный аромат Amber Fever от Mancera

Аромат Amber Fever, Mancera. Цена: 6700 рублей.

Новинку от известного французского бренда нишевой парфюмерии отличает мягкость, чувственность и даже сексуальность. Аромат относится к группе восточно-цветочных, подходит как женщинам, так и мужчинам. В верхних аккордах композиции звучат праздничные алкогольно-пряные ноты виски, дополненные сладостью карамели, дымно-пряными нюансами бобов тонка и тонким запахом жареных орехов. В сердце композиции – яркий букет цветочных нот душистой фиалки, терпковато-медового индийского жасмина и шелковисто-пряных лепестков розы. А завершают ее пряно-древесный запах тикового дерева, нежный лесной аромат дубового мха, волнующий белый мускус и утонченные чуть смолистые оттенки драгоценного янтаря. В общем, идеальный парфюм для холодной зимы, который согреет и окутает своей теплой, будоражащей сознание дымкой.

Тушь для ресниц Volume Diamond Eyes от NEBU Milano

Экстремально объемная тушь для ресниц Volume Diamond Eyes NEBU. Цена: по запросу (продукт поступит в продажу в середине января).

В январе на бьюти-рынке появится экстремально объемная тушь для ресниц от бренда NEBU. В ее арсенале – интенсивная формула с тройными черными пигментами, которая покрывает каждую ресничку, увеличивая объем в несколько раз и создавая эффект подводки, и комплекс ухаживающих компонентов, питающий и способствующий росту ресниц. Бесконечно глубокий черный оттенок туши усилит природный оттенок глаз, а благодаря кремообразной текстуре ресницы станут более длинными и густыми. Отдельного внимания заслуживает футляр, в который заключено средство – очень эффектный и стильный, он представлен в золотом или платиновом цвете и украшен драгоценным кристаллом.

Шампунь и кондиционер Repairing «Восстанавливающий» от Kerasys

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Шампунь Repairing «Восстанавливающий», Kerasys. Цена: 580 рублей.

Новая линейка уходовых средств от корейского бренда разработана специально для ухода за поврежденными волосами с секущимися концами. Шампунь и кондиционер восстанавливают структуру волос по всей длине, уменьшает сечение и ломкость, в результате чего они обретают жизненную силу, блеск и эластичность. Средства обогащены лечебными веществами в составе липосом, которые проникают в клеточные структуры волоса и оказывают восстанавливающее и лечебное действие.

Антиоксидантный уход за кожей Vitamin Complex Cream With Microspheres от EGIA Biocare System

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Сыворотка с антиоксидантным комплексом в микросферах Vitamin Complex Serum With Microspheres, EGIA Biocare System. Цена: 4620 рублей.

В линейку средств с антиоксидантным комплексом в микросферах входят сыворотка и крем. Первое средство содержит экстракт моринги, ягодами годжи и комплекс антиоксидантов, которые помогают коже лучше противостоять негативным факторам окружающей среды. Сыворотка защищает кожу от смога и сигаретного дыма, предотвращает цифровое старение, вызванное HEV-излучением и оказывает противовоспалительное и детоксицирующее действие. А крем с нежной текстурой насыщает кожу витаминами, минералами и антиоксидантами. Повышает ее сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, поддерживает баланс увлажненности и нормализует процессы обновления.

Лимитированная коллекция Lunar Chinese New Year 2020 от Givenchy

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Рассыпчатая пудра Prisme Libre Lunar New Year 2020, Givenchy. Цена: по запросу.

Уже пятый год подряд в честь Нового года по Восточному календарю Givenchy выпускает лимитированную мини-коллекцию макияжа, в которую войдут два бестселлера бренда: легендарная рассыпчатая пудра Prisme Libre Lunar New Year 2020 и красная матовая помада для губ Le Rouge Lunar New Year 2020. Оба продукта «одеты» в праздничную – изысканную и очень стильную – упаковку алого цвета, который символизирует в китайской традиции удачу и счастье. В продаже средства появятся ориентировочно 15 января 2020 года.

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