Экстремально объемная тушь для ресниц, мультимаскинг и еще 8 долгожданных бьюти-новинок января
Селективный аромат Amber Fever от Mancera
Новинку от известного французского бренда нишевой парфюмерии отличает мягкость, чувственность и даже сексуальность. Аромат относится к группе восточно-цветочных, подходит как женщинам, так и мужчинам. В верхних аккордах композиции звучат праздничные алкогольно-пряные ноты виски, дополненные сладостью карамели, дымно-пряными нюансами бобов тонка и тонким запахом жареных орехов. В сердце композиции – яркий букет цветочных нот душистой фиалки, терпковато-медового индийского жасмина и шелковисто-пряных лепестков розы. А завершают ее пряно-древесный запах тикового дерева, нежный лесной аромат дубового мха, волнующий белый мускус и утонченные чуть смолистые оттенки драгоценного янтаря. В общем, идеальный парфюм для холодной зимы, который согреет и окутает своей теплой, будоражащей сознание дымкой.
Тушь для ресниц Volume Diamond Eyes от NEBU Milano
В январе на бьюти-рынке появится экстремально объемная тушь для ресниц от бренда NEBU. В ее арсенале – интенсивная формула с тройными черными пигментами, которая покрывает каждую ресничку, увеличивая объем в несколько раз и создавая эффект подводки, и комплекс ухаживающих компонентов, питающий и способствующий росту ресниц. Бесконечно глубокий черный оттенок туши усилит природный оттенок глаз, а благодаря кремообразной текстуре ресницы станут более длинными и густыми. Отдельного внимания заслуживает футляр, в который заключено средство – очень эффектный и стильный, он представлен в золотом или платиновом цвете и украшен драгоценным кристаллом.
Шампунь и кондиционер Repairing «Восстанавливающий» от Kerasys
Новая линейка уходовых средств от корейского бренда разработана специально для ухода за поврежденными волосами с секущимися концами. Шампунь и кондиционер восстанавливают структуру волос по всей длине, уменьшает сечение и ломкость, в результате чего они обретают жизненную силу, блеск и эластичность. Средства обогащены лечебными веществами в составе липосом, которые проникают в клеточные структуры волоса и оказывают восстанавливающее и лечебное действие.
Антиоксидантный уход за кожей Vitamin Complex Cream With Microspheres от EGIA Biocare System
В линейку средств с антиоксидантным комплексом в микросферах входят сыворотка и крем. Первое средство содержит экстракт моринги, ягодами годжи и комплекс антиоксидантов, которые помогают коже лучше противостоять негативным факторам окружающей среды. Сыворотка защищает кожу от смога и сигаретного дыма, предотвращает цифровое старение, вызванное HEV-излучением и оказывает противовоспалительное и детоксицирующее действие. А крем с нежной текстурой насыщает кожу витаминами, минералами и антиоксидантами. Повышает ее сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, поддерживает баланс увлажненности и нормализует процессы обновления.
Лимитированная коллекция Lunar Chinese New Year 2020 от Givenchy
Уже пятый год подряд в честь Нового года по Восточному календарю Givenchy выпускает лимитированную мини-коллекцию макияжа, в которую войдут два бестселлера бренда: легендарная рассыпчатая пудра Prisme Libre Lunar New Year 2020 и красная матовая помада для губ Le Rouge Lunar New Year 2020. Оба продукта «одеты» в праздничную – изысканную и очень стильную – упаковку алого цвета, который символизирует в китайской традиции удачу и счастье. В продаже средства появятся ориентировочно 15 января 2020 года.