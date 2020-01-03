Экстремально объемная тушь для ресниц, мультимаскинг и еще 8 долгожданных бьюти-новинок января

Вот и наступил январь, первый месяц нового года, а вместе с ним подоспели и первые бьюти-запуски, которые как нельзя кстати придутся в период праздничных длинных выходных, ведь без похода в гости к друзьям и родным в эти дни не обойтись. Так чем же порадовать себя и близких? Редакция Passion.ru бьюти-новинки января и выбрала 10 самых любопытных из них.