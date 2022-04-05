Что нужно знать о корейской продукции перед покупкой: советы косметолога
Ксения Вебер
Косметолог и эксперт интернет-магазина Shopping Live
Глицерин, коллаген и гиалуроновая кислота — чуть ли не в каждой баночке
Все эти увлажняющие ингредиенты призваны сохранить увлажненность, упругость, молодость нашей кожи, которая так ценится в корейском понимании красоты. Поэтому корейская индустрия не жалеет этих ингредиентов и производит много средств с ними. Для российского покупателя — иногда даже слишком много. Глицерин часто входит в базу крема, а значит, содержится в нем в большом количестве. Казалось бы, его задача — вытягивать влагу из воздуха и отдавать ее коже, ничего подозрительного. В Корее с ее влажным климатом это точно работает. Но в России, если только вы не живете у моря или не окружили себя увлажнителями, глицерин с высокой вероятностью будет вытягивать влагу из вашей же кожи. Поэтому следите, чтобы в составе средства он не стоял выше шестого места и при этом был сбалансирован другими увлажняющими ингредиентами.
Что касается коллагена и гиалуроновой кислоты, дело не в них самих, а в количестве средств с ними. В вашей косметичке могут оказаться средство для умывания, тоник, увлажняющий крем, тканевая маска, кушон — и все с коллагеном или гиалуроновой кислотой в составе. Использование их всех чревато отеками. Поэтому следите, чтобы коллаген содержали одно-два средства, а не весь уходовый и декоративный арсенал.
Многие декоративные средства по умолчанию создают эффект сияния
Корейцы обожают эффект сияния. В их системе ценностей он ассоциируется с молодостью, а значит, с красотой. К тому же средства со светоотражающими частицами лучше скрывают несовершенства микрорельефа, от которых каждая кореянка стремится избавиться.
Фото: freepik.com
Однако не всем эффект сияния может подойти. Во-первых, он может просто вам не нравиться. Во-вторых, он нежелателен для обладательниц жирной или комбинированной кожи. Им стоит особенно внимательно изучать упаковку декоративной косметики для лица, тональных средств и кушонов. Если на упаковке нет пометки о матовом финише, то средство с высокой вероятностью усилит, а не скроет нежелательный блеск в Т-зоне.
Корейцы обожают отбеливание
Долгое время белая кожа, абсолютно лишенная пигментации и каких-либо неровностей тона, считалась признаком высокого социального статуса. Сейчас дискриминация по цвету кожи ушла в прошлое, но все же оставила свои следы в культурном коде. До сих пор такая кожа считается идеалом красоты в Корее, поэтому во многих средствах из Страны утренней свежести содержатся осветляющие компоненты.
Но, как и в случае со светоотражающими частицами, отбеливание нравится не всем. Поэтому проследите, чтобы в вашей косметичке не оказалось слишком много средств с витамином С. Но даже если вы хотите осветлить кожу, избегайте агрессивных отбеливающих ингредиентов в составе — арбутина, гидрохинона, глутатиона и койевой кислоты. Они нарушают естественную выработку клеток меланина и могут вызвать их гибель, что сильно повышает уязвимость кожи перед ультрафиолетом.
Корейская косметика зачастую содержит аллергены и сомнительные ингредиенты
Корейская косметика знаменита своими многокомпонентными составами с обилием натуральных компонентов. В одной баночке может быть до 30 активных ингредиентов! В случае с корейской косметикой мы можем быть уверены в том, что нас не обманывают и используют действительно натуральные экстракты. С одной стороны, это плюс, ведь все они комплексно работают на вашу кожу. С другой стороны, все натуральное может вызвать аллергическую реакцию, особенно если содержится в средстве в достаточно высокой концентрации (находится выше других компонентов в списке). Так что перед покупкой стоит проверить состав на потенциальные аллергены — экстракты цитрусовых, меда, зверобоя, ромашки, водорослей и других морских ингредиентов.
Фото: freepik.com
Кроме того, в корейских средствах часто встречаются эпидермальные факторы роста — вещества, стимулирующие естественную регенерацию кожи и синтез коллагена. Это ингредиенты, которые можно узнать по надписям Oligopeptide, Polypeptide, EGF, TGF, HGF, Epidermal Growth Factor, Human Epidermal Growth Factor в названиях. Их опасность в том, что они стимулируют рост всех клеток, не только здоровых, но и опухолевых. Поэтому, если в вашей семье были случаи онкологии, стоит избегать средств с факторами роста либо пользоваться ими исключительно короткими курсами.
Корейские средства часто подделывают
При огромном спросе на корейскую косметику неудивительно, что на рынке появляется много подделок. Чтобы их избежать, стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций:
- покупайте косметику только у проверенных продавцов;
- опасайтесь слишком больших скидок (если на рынке средство стоит 1500, а вы видите его за 500, что-то здесь точно не так);
- проверьте, что на упаковке есть номер партии;
- проверьте, что в сроке годности идет сначала год, затем месяц, затем число (именно так пишут в Корее);
- проверьте, есть ли такое же средство на официальном сайте производителя.
В конце стоит сказать, что в корейской косметике нет привычных нам категорий «дневной крем», «ночной крем», «крем для зрелой кожи», а есть средства с определенным действием. Поэтому прежде всего подумайте еще раз, что вам нужно от косметики, и после этого вам гораздо легче будет в ней ориентироваться.
Фото: freepik