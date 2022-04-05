Что нужно знать о корейской продукции перед покупкой: советы косметолога

Все эти увлажняющие ингредиенты призваны сохранить увлажненность, упругость, молодость нашей кожи, которая так ценится в корейском понимании красоты. Поэтому корейская индустрия не жалеет этих ингредиентов и производит много средств с ними. Для российского покупателя — иногда даже слишком много. Глицерин часто входит в базу крема, а значит, содержится в нем в большом количестве. Казалось бы, его задача — вытягивать влагу из воздуха и отдавать ее коже, ничего подозрительного. В Корее с ее влажным климатом это точно работает. Но в России, если только вы не живете у моря или не окружили себя увлажнителями, глицерин с высокой вероятностью будет вытягивать влагу из вашей же кожи. Поэтому следите, чтобы в составе средства он не стоял выше шестого места и при этом был сбалансирован другими увлажняющими ингредиентами.

Что касается коллагена и гиалуроновой кислоты, дело не в них самих, а в количестве средств с ними. В вашей косметичке могут оказаться средство для умывания, тоник, увлажняющий крем, тканевая маска, кушон — и все с коллагеном или гиалуроновой кислотой в составе. Использование их всех чревато отеками. Поэтому следите, чтобы коллаген содержали одно-два средства, а не весь уходовый и декоративный арсенал.

Многие декоративные средства по умолчанию создают эффект сияния

Корейцы обожают эффект сияния. В их системе ценностей он ассоциируется с молодостью, а значит, с красотой. К тому же средства со светоотражающими частицами лучше скрывают несовершенства микрорельефа, от которых каждая кореянка стремится избавиться.