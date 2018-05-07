Время загорать

Дачный отдых и солнце — понятия неразлучные, поэтому советуем запастись хорошими санскринами, которые будут защищать вас от губительного воздействия УФ-излучения. Для лица и зоны декольте берите средства с мощным SPF-фактором 50 и не забывайте обновлять защиту каждые три часа, чтобы максимально обезопасить себя от фотостарения.

На случай, если принятие солнечных ванн закончилось не очень позитивно и на коже выступили красные пятна и другие признаки ожога, воспользуйтесь успокаивающими средствами. К примеру, гели с алоэ или с улиточным муцином заставят красноту моментально исчезуть. Для лица советуем использовать специальные успокаивающие маски, которые помогут восстановить клеточный гидробаланс.

Займитесь свои телом

Дачный сезон — самое время позаботиться о себе, вместо бессмысленного и многочасового принятия солнечных ванн лучше займитесь своим телом. Мы не заставляем вас ежедневно заниматься спортом и пробегать по 10 км в день (хотя было бы неплохо), попробуйте для начала решить проблему целлюлита. В этом вам на помощь приходят скрабы и сухой лимфатический массаж жесткой щеткой — брашинг. Уделяйте этому простому занятию по полчаса в день — и через месяц вы не узнаете свои ноги.

Для более выраженного эффекта пользуйтесь антицеллюлитными кремами, скрабами и делайте обертывания. Так процесс пойдет быстрее, а банная рутина превратится в незабываемое удовольствие.