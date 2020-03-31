Чистить поры зубной нитью и еще 10 спорных бьюти-советов из соцсетей, которые могут быть опасны

Бьютихак №3. Отбеливание кожи лимоном и пищевой содой

Частицы соды травмируют кожу, а если добавить к ней еще и кислоту – раздражения не миновать в 85% случаев! И это – самый благоприятный ход событий! А если в ранки попадут еще и бактерии… О результатах можете догадаться сами.

Бьютихак №4. Маскировать герпес на губах при помощи бесцветного лака для ногтей

Лак для ногтей – один из самых распространенных аллергенов. Простуда на на губе вызывается вирусом герпеса, и дополнить его массивной аллергической реакцией – весьма сомнительная затея. Более того, если накрасить губы поверх герпеса, вирус может переселиться в губную помаду, что в несколько раз увеличит риск повторного заражения.

Бьютихак №5. Лечение прыщей при помощи васаби или зубной пасты

У васаби, как и у зубной пасты, нет никаких компонентов, которые обладают противовоспалительным действием и оказывают лечебный эффект на высыпания. Зато риск ожогов после их нанесения увеличивается многократно.

Бьютихак №6. Пилинг из яблочного уксуса осветлит и очистит кожу

Пилинги и тоники на основе фруктовых кислот не только успели стать очень популярными, но и заполучили множество аналогов домашнего производства. Например, некоторые советуют протирать лицо раствором яблочного уксуса. Уже само по себе это звучит страшно. С кислотами важно быть очень аккуратными! Для начала нужно убедиться, что кожа не склонна к аллергии и раздражениям, а продукт выбрать с минимальной концентрацией активного вещества, и это относится не к уксусам, а кислотам! Также подобными средствами не рекомендуется пользоваться ежедневно, а перед каждым выходом на улицу на лицо необходимо наносить крем с SPF-защитой.