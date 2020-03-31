Чистить поры зубной нитью и еще 10 спорных бьюти-советов из соцсетей, которые могут быть опасны
Бьютихак №1. Очистка забитых пор с помощью зубной нити
При помощи зубной нити удаляется настолько поверхностный слой, что скраб, пилинг или гоммаж справились бы не хуже! А вот повредить верхний слой кожи до травматизации капилляров зубной нитью можно запросто! В результате может получиться сине-фиолетовый нос, а на восстановление кожи уйдут недели.
Бьютихак №2. Использование дезодоранта в качестве матирующего средства
Дезодорант содержит соли алюминия и сильные отдушки, что может быть очень опасно для кожи. Вполне реальные последствия: красные шелушащиеся пятна и многочисленные высыпания!
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Бьютихак №3. Отбеливание кожи лимоном и пищевой содой
Частицы соды травмируют кожу, а если добавить к ней еще и кислоту – раздражения не миновать в 85% случаев! И это – самый благоприятный ход событий! А если в ранки попадут еще и бактерии… О результатах можете догадаться сами.
Бьютихак №4. Маскировать герпес на губах при помощи бесцветного лака для ногтей
Лак для ногтей – один из самых распространенных аллергенов. Простуда на на губе вызывается вирусом герпеса, и дополнить его массивной аллергической реакцией – весьма сомнительная затея. Более того, если накрасить губы поверх герпеса, вирус может переселиться в губную помаду, что в несколько раз увеличит риск повторного заражения.
Бьютихак №5. Лечение прыщей при помощи васаби или зубной пасты
У васаби, как и у зубной пасты, нет никаких компонентов, которые обладают противовоспалительным действием и оказывают лечебный эффект на высыпания. Зато риск ожогов после их нанесения увеличивается многократно.
Бьютихак №6. Пилинг из яблочного уксуса осветлит и очистит кожу
Пилинги и тоники на основе фруктовых кислот не только успели стать очень популярными, но и заполучили множество аналогов домашнего производства. Например, некоторые советуют протирать лицо раствором яблочного уксуса. Уже само по себе это звучит страшно. С кислотами важно быть очень аккуратными! Для начала нужно убедиться, что кожа не склонна к аллергии и раздражениям, а продукт выбрать с минимальной концентрацией активного вещества, и это относится не к уксусам, а кислотам! Также подобными средствами не рекомендуется пользоваться ежедневно, а перед каждым выходом на улицу на лицо необходимо наносить крем с SPF-защитой.
Бьютихак №7. Ежедневное использование эксфолиации
Этим советом грешат даже визажисты. Оно и понятно – на отшелушенную кожу тональный крем ложится ровно и идеально. Кроме того, полагая, что тональный крем забивает поры, делают вывод о необходимости дополнительного очищения и рекомендуют использовать скрабы и эксфолианты ежедневно.
Процесс эксфолиации действительно очень важен и оказывает положительное воздействие на кожу. Но здесь, как с лекарством, в небольшом количестве – польза, в большом – вред. Чрезмерно активное воздействие может привести к защитному гиперкератозу и повышению чувствительности кожи. Вывод: необходима золотая середина, для этого используйте эксфолиацию 1-2 раза в неделю. На каждый день подойдет схема двухэтапного очищения кожи – снимайте макияж мицеллярной водой, затем используйте гель или пенку для умывания.
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Бьютихак №8. Продлевать жизнь туши увлажняющими каплями для глаз
О, нет! Обратите внимание на срок годности увлажняющих капель для глаз с гиалуроновой кислотой в открытом виде. Как правило, он не превышает 3 месяцев. Многие производители даже предлагают маркировку с датой открытия средства на упаковке, чтобы вы не забыли выбросить капли по прошествии данного срока. Знаете почему? Потому что это благоприятная среда для размножения бактерий. Добавляя капли в тушь, вы нарушаете условия стерильности, что впоследствии может привести к развитию конъюнктивита. Сами по себе увлажняющие капли очень полезны и рекомендованы к использованию всем, кто носит линзы и много времени работает за компьютером, но важны 2 условия: применять их по назначению и следить за сроком годности.
Бьютихак № 9. Самостоятельно добавлять в крем дополнительные компоненты
Многие задаются вопросом, зачем платить за средство с активным ингредиентом огромные деньги, если достаточно купить этот ингредиент в аптеке и добавить в дешевый крем. Однако самостоятельное приготовление косметического продукта очень опасно, так же как и добавление в крем новых ингредиентов. Как они провзаимодействуют между собой и с вашим микробиомом, предсказать невозможно. А в надежде избавиться от возрастных изменений, помните – процессы образования коллагена идут глубоко в дерме и волшебный ингредиент, просто добавленный в крем, вероятнее всего, даже роговой слой полностью не пропитает, то есть вы просто размажете средство по поверхности кожи, никак не повлияв на процессы омоложения. Современные космецевтические компании тратят огромное количество времени и сил на разработку технологий доставки ингредиентов в более глубокие слои кожи и доверять этот вопрос однозначно стоит им.
Бьютихак №10. Выбирать только экокосметику
Многие считают, что в косметике должны быть только натуральные компоненты, ведь консерванты вызывают рак. Все опять не так просто, как хотелось бы. Ряд консервантов действительно может оказывать негативное воздействие на организм, но обладают данными свойствами далеко не все из них. А вот полное отсутствие консервантов однозначно приведет к печальным последствиям, ведь они предотвращают размножение патогенной микрофлоры в косметическом продукте. Также помните о том, что органические ингредиенты являются потенциальными аллергенами и их использование не всегда безопасно. Что же делать? Доверять свое здоровье специалистам. Отдавайте предпочтение средствам, проходящим дерматологический контроль и при выборе домашнего ухода учитывайте мнение врачей.
Бьютихак №11. Использовать скраб из кофе/соли/сахара в борьбе с целлюлитом
Целлюлит – это проблема жировой ткани. Помимо восприимчивости к гормонам, у женщин жировая ткань еще имеет и определенное распределение в организме. Ни один скраб не в состоянии изменить наши анатомические особенности, повлиять на гормональный фон и заставить нас есть меньше булочек и больше гулять. В целом, вреда, как правило, они тоже не приносят (главное не слишком усердствуйте, предпочтительны легкие массажные движения), но и избавления от эффекта апельсиновой корки ждать не стоит.
Подводя итоги, хочется сказать о важности верного отбора поступающей к вам информации. Доверяйте свое здоровье только врачам и доказательной медицине. У каждого специалиста своя задача. Например, за техниками макияжа мы обращаемся к визажистам, а ремонтом квартир – к дизайнеру интерьеров. Вопросы здоровья и красоты необходимо решать у врача.
Фото: depositphotos, pixabay, предоставлены брендами
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