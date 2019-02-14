Для друзей, родственников и любимого: идеальные подарки ко Дню защитника Отечества

Шампунь – хотя и банальный, но очень полезный подарок, который точно никогда не будет без дела пылиться на полочке в ванной комнате. К тому же, к шампуню можно добавить пару-тройку других универсальных средств или выбрать готовый набор для ежедневного ухода из полноразмерных продуктов или миниатюр. Тревел-набор наверняка придется по вкусу всем заядлым путешественникам или тем, кто вынужден часто бывать в служебных командировках.

Уход за кожей

Наконец, самый простой вариант – средства для ухода за лицом и телом. Такие продукты нужны каждый день, быстро заканчиваются, а потому никогда не будут лишними.

Если вы думаете, что подарить набор для бритья слишком тривиально, то, скорее всего, ошибаетесь. Хорошему крему или пене для бритья в тандеме с успокаивающим кожу лосьоном мужчина будет очень рад.

Впрочем, как и увлажняющему крему и тонику, которые помогут успокоить чувствительную от мороза и постоянного бритья кожу. Более того, не проходите мимо антивозрастных средств. Мужчины не такие ранимые, как женщины, а потому не только не расстроятся подобному подарку, но и будут благодарны за вашу заботу об их молодости.