Для друзей, родственников и любимого: идеальные подарки ко Дню защитника Отечества

Гаджеты
Что может быть лучше гаджетов? Любой мужчина будет рад получить в подарок современный девайс, который облегчит жизнь и поможет сэкономить время. Обязательно присмотритесь к электрической зубной щетке от Oral-B в брутальном черном футляре и не забывайте о старой-доброй классике – электрической бритве. Стильная электробритва от Braun в кожаном футляре точно придется ему по вкусу!
Еще один интересный вариант – щетка для лица от Foreo в голубом или черном цветах. Это настоящая находка для мужчин, кожа которых, к слову, тоже нуждается в уходе.
Ароматы
Еще один полезный и не менее приятный подарок для него – это парфюм. Мужчины не меньше женщин любят пользоваться различными парфюмерными композициями. Если ваш защитник предпочитает восточные пряно-древесные ароматы, обратите внимание на туалетную воду Eau Des Baux от L’Occitane – терпкое сочетание пикантных нот кардамона, розового перца и ладана. Если же он – любитель древесно-кожаных композиций, то он непременно будет в восторге от новой туалетной воды Alien Man от Mugler и от одеколона Bronze Wood & Leather от Jo Malone.
Уход за волосами и стайлинг
Поскольку современные мужчины – настоящие денди, которые тщательно следят за своей укладкой и регулярно посещают барбершопы, средства для стайлинга и ухода за волосами будут как никогда кстати. В создании идеальной прически ему помогут моделирующая глина с матирующим эффектом от Sebastian Professional и моделирующая паста Got2b PhenoMenal.
Если же ваш мужчина не из тех, кто любит самостоятельно колдовать над прической, подарочный сертификат в барбершоп – идеальный вариант. Например, подарочные сертификаты в столичный барбершоп Mr. Right позволят оплатить любую предоставленную услугу, а также косметику и аксессуары.
Шампунь – хотя и банальный, но очень полезный подарок, который точно никогда не будет без дела пылиться на полочке в ванной комнате. К тому же, к шампуню можно добавить пару-тройку других универсальных средств или выбрать готовый набор для ежедневного ухода из полноразмерных продуктов или миниатюр. Тревел-набор наверняка придется по вкусу всем заядлым путешественникам или тем, кто вынужден часто бывать в служебных командировках.
Уход за кожей
Наконец, самый простой вариант – средства для ухода за лицом и телом. Такие продукты нужны каждый день, быстро заканчиваются, а потому никогда не будут лишними.
Если вы думаете, что подарить набор для бритья слишком тривиально, то, скорее всего, ошибаетесь. Хорошему крему или пене для бритья в тандеме с успокаивающим кожу лосьоном мужчина будет очень рад.
Впрочем, как и увлажняющему крему и тонику, которые помогут успокоить чувствительную от мороза и постоянного бритья кожу. Более того, не проходите мимо антивозрастных средств. Мужчины не такие ранимые, как женщины, а потому не только не расстроятся подобному подарку, но и будут благодарны за вашу заботу об их молодости.
Особенное внимание уделите наборам уходовой косметики для мужчин: многие бренды существенно облегчили процесс выбор и собрали все самые необходимые бьюти-продукты в одном стильном боксе. Яркий тому пример – набор для ежедневного ухода от V76, собравший вместе главные бестселлеры бренда: очищающую пену, крем с тонизирующим эффектом, увлажняющий шампунь и энергетический гель для душа.
Еще один интересный вариант – прозрачный матирующий стик от Givenchy. Эта новинка подойдет как женщинам, так и мужчинам, и поможет слегка выровнять тон кожи и придать ей матовость.
Текст: Ангелина Ларина
Фото: Shutterstock, архив пресс-службы
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