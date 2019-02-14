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Для друзей, родственников и любимого: идеальные подарки ко Дню защитника Отечества

23 февраля уже не за горами, а это значит, что пришло время задуматься о выборе подарков для наших защитников. Все еще не знаете, что подарить отцу, коллеге по работе или любимому мужчине? Редакция Passion.ru подготовила подборку подарков для настоящих мужчин. Здесь наверняка найдется пара-тройка отличных вариантов для каждого!

Гаджеты

Что может быть лучше гаджетов? Любой мужчина будет рад получить в подарок современный девайс, который облегчит жизнь и поможет сэкономить время. Обязательно присмотритесь к электрической зубной щетке от Oral-B в брутальном черном футляре и не забывайте о старой-доброй классике – электрической бритве. Стильная электробритва от Braun в кожаном футляре точно придется ему по вкусу!

Еще один интересный вариант – щетка для лица от Foreo в голубом или черном цветах. Это настоящая находка для мужчин, кожа которых, к слову, тоже нуждается в уходе.

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Электрическая зубная щетка Oral-B Genius 10000N Black D701.545.6XC, Braun, 14990 руб.

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Ароматы

Еще один полезный и не менее приятный подарок для него – это парфюм. Мужчины не меньше женщин любят пользоваться различными парфюмерными композициями. Если ваш защитник предпочитает восточные пряно-древесные ароматы, обратите внимание на туалетную воду Eau Des Baux от L’Occitane – терпкое сочетание пикантных нот кардамона, розового перца и ладана. Если же он – любитель древесно-кожаных композиций, то он непременно будет в восторге от новой туалетной воды Alien Man от Mugler и от одеколона Bronze Wood & Leather от Jo Malone.

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Туалетная вода Eau Des Baux, L’Occitane, 4300 руб.

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Уход за волосами и стайлинг

Поскольку современные мужчины – настоящие денди, которые тщательно следят за своей укладкой и регулярно посещают барбершопы, средства для стайлинга и ухода за волосами будут как никогда кстати. В создании идеальной прически ему помогут моделирующая глина с матирующим эффектом от Sebastian Professional и моделирующая паста Got2b PhenoMenal.

Если же ваш мужчина не из тех, кто любит самостоятельно колдовать над прической, подарочный сертификат в барбершоп – идеальный вариант. Например, подарочные сертификаты в столичный барбершоп Mr. Right позволят оплатить любую предоставленную услугу, а также косметику и аксессуары.

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Моделирующая глина с матирующим эффектом, Sebastian Professional, 1600 руб.

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Шампунь – хотя и банальный, но очень полезный подарок, который точно никогда не будет без дела пылиться на полочке в ванной комнате. К тому же, к шампуню можно добавить пару-тройку других универсальных средств или выбрать готовый набор для ежедневного ухода из полноразмерных продуктов или миниатюр. Тревел-набор наверняка придется по вкусу всем заядлым путешественникам или тем, кто вынужден часто бывать в служебных командировках.

Уход за кожей

Наконец, самый простой вариант – средства для ухода за лицом и телом. Такие продукты нужны каждый день, быстро заканчиваются, а потому никогда не будут лишними.

Если вы думаете, что подарить набор для бритья слишком тривиально, то, скорее всего, ошибаетесь. Хорошему крему или пене для бритья в тандеме с успокаивающим кожу лосьоном мужчина будет очень рад.

Впрочем, как и увлажняющему крему и тонику, которые помогут успокоить чувствительную от мороза и постоянного бритья кожу. Более того, не проходите мимо антивозрастных средств. Мужчины не такие ранимые, как женщины, а потому не только не расстроятся подобному подарку, но и будут благодарны за вашу заботу об их молодости.

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Бальзам после бритья After Shave Balm VT5150, Thalgo, 3080 руб.

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Особенное внимание уделите наборам уходовой косметики для мужчин: многие бренды существенно облегчили процесс выбор и собрали все самые необходимые бьюти-продукты в одном стильном боксе. Яркий тому пример – набор для ежедневного ухода от V76, собравший вместе главные бестселлеры бренда: очищающую пену, крем с тонизирующим эффектом, увлажняющий шампунь и энергетический гель для душа.

Еще один интересный вариант – прозрачный матирующий стик от Givenchy. Эта новинка подойдет как женщинам, так и мужчинам, и поможет слегка выровнять тон кожи и придать ей матовость.

Текст: Ангелина Ларина

Фото: Shutterstock, архив пресс-службы

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