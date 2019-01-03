10 впечатляющих бьюти-новинок января, которые нельзя пропустить

Линия тающих патчей Focuspot от Dr.Jart+
Тающие матчи - это новое слово в корейской бьюти-индустрии. Активные компоненты, содержащиеся в продукте, быстро проникают в кожу. Благодаря высокой концентрации ингредиентов – в 4-5 раз больше, чем в обычном креме патчи работают суперэффективно.
В линейку Focuspot вошли три вида патчей для различных зон и проблем. Тающие патчи против темных кругов помогут мгновенно преобразить зону под глазами и уменьшить темные круги. Тающие патчи с эффектом лифтинга улучшат упругость кожи: их можно наносить на любую зону. Гиалоурановые микро-патчи предназначены для жирной кожи: они контролируют выработку себума и сужают поры.
Матовая помада для губ Le Rouge Mat от Givenchy
Легендарная помада для губ Le Rouge теперь есть и в матовой версии. Новинка позволит создать изысканный и неповторимый образ за одно мгновение. Помада представлена в шести невероятных оттенках: от нежно-розового до насыщенного винного. Каждая девушка сможет подобрать свой идеальный цвет. Отныне матовые помады не сушат губы. Сочетание формулы и текстуры позволяет получить ультраматовый результат на губах, при этом с ощущением необыкновенного комфорта.
Уплотняющий сухой спрей Thick Dry Finishing Spray от Oribe
Новинка от Oribe порадует всех обладательниц тонких волос. Спрей подходит для разного применения. При нанесении на корни он работает как сухой шампунь и придает максимальный объем. Если нанести спрей на кончики, тонкие волосы уплотнятся. Продукт визуально создаст эффект пышной и роскошной шевелюры и зафиксирует вашу прическу, но, в отличие, от лака не склеит волосы. В составе продукта содержаться натуральные питательные компоненты: арбуз, личи и цветочный экстракт эдельвейса.