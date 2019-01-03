10 впечатляющих бьюти-новинок января, которые нельзя пропустить

Тающие матчи - это новое слово в корейской бьюти-индустрии. Активные компоненты, содержащиеся в продукте, быстро проникают в кожу. Благодаря высокой концентрации ингредиентов – в 4-5 раз больше, чем в обычном креме патчи работают суперэффективно.

В линейку Focuspot вошли три вида патчей для различных зон и проблем. Тающие патчи против темных кругов помогут мгновенно преобразить зону под глазами и уменьшить темные круги. Тающие патчи с эффектом лифтинга улучшат упругость кожи: их можно наносить на любую зону. Гиалоурановые микро-патчи предназначены для жирной кожи: они контролируют выработку себума и сужают поры.

Матовая помада для губ Le Rouge Mat от Givenchy