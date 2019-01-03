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10 впечатляющих бьюти-новинок января, которые нельзя пропустить

Январь дарит нам не только праздники и веселье. Новый год уже готов порадовать своими бьюти-новинками. Редакция Passion.ru собрала подборку лучших продуктов месяца. На какие средства стоит особенно обратить внимание в январе, читайте в нашем материале!

Линия тающих патчей Focuspot от Dr.Jart+

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Тающие патчи против темных кругов под глазами Focuspot, Dr.Jart+, 640 руб.

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Тающие матчи - это новое слово в корейской бьюти-индустрии. Активные компоненты, содержащиеся в продукте, быстро проникают в кожу. Благодаря высокой концентрации ингредиентов – в 4-5 раз больше, чем в обычном креме патчи работают суперэффективно.

В линейку Focuspot вошли три вида патчей для различных зон и проблем. Тающие патчи против темных кругов помогут мгновенно преобразить зону под глазами и уменьшить темные круги. Тающие патчи с эффектом лифтинга улучшат упругость кожи: их можно наносить на любую зону. Гиалоурановые микро-патчи предназначены для жирной кожи: они контролируют выработку себума и сужают поры.

Матовая помада для губ Le Rouge Mat от Givenchy

Матовая помада для губ Le Rouge Mat, Givenchy, 2710 руб.

Легендарная помада для губ Le Rouge теперь есть и в матовой версии. Новинка позволит создать изысканный и неповторимый образ за одно мгновение. Помада представлена в шести невероятных оттенках: от нежно-розового до насыщенного винного. Каждая девушка сможет подобрать свой идеальный цвет. Отныне матовые помады не сушат губы. Сочетание формулы и текстуры позволяет получить ультраматовый результат на губах, при этом с ощущением необыкновенного комфорта.

Уплотняющий сухой спрей Thick Dry Finishing Spray от Oribe

Уплотняющий сухой спрей Thick Dry Finishing Spray, Oribe, 2790 руб.

Новинка от Oribe порадует всех обладательниц тонких волос. Спрей подходит для разного применения. При нанесении на корни он работает как сухой шампунь и придает максимальный объем. Если нанести спрей на кончики, тонкие волосы уплотнятся. Продукт визуально создаст эффект пышной и роскошной шевелюры и зафиксирует вашу прическу, но, в отличие, от лака не склеит волосы. В составе продукта содержаться натуральные питательные компоненты: арбуз, личи и цветочный экстракт эдельвейса.

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Линейка средств для волос Blondifier от L'Oréal
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